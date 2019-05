The Witcher 3 kan være på vej til Nintendo Switch

For mange regnes The Witcher 3 som et af de bedste spil i sin generation, og nu kan spillet også være på vej til Nintendo Switch . Flere steder peges der på, at det episke rollespil, The Witcher 3: The Wild Hunt, er på vej til Nintendos hybridkonsol.

Rygtet er i tråd med tidligere hentydninger tidligere på året og stammer fra brugeren ResetEra, som opstøvede beviser for spillets eksistens på flere asiatiske hjemmesider og peger på en lancering i september samt en eksklusiv kinesisk udgave. Der er sågar tale om udstillet lokalt tilpasset The Witcher 3 boxart hos den kinesiske onlineforhandler Taobao.com.

Er det overhovedet muligt?

The Witcher 3: The Wild Hunt er til dato stadig et af de mest ambitiøse spil. Et spraglet og eventyrligt middelalderfantasieventyr, der giver Game of Thrones kamp til stregen. Spillets smukke grafik og store åbne verden presser allerede de kraftigste konsoller såsom PS4 Pro og Xbox One X til det yderste. Så hvorledes kan den langt svagere Nintendo Switch følge med?

Naturligvis med rigelig tilpasning – Nintendo Switch har allerede prøvet kræfter med nogle ganske krævende spil, især fra udvikleren Bethesda. The Elder Scrolls V: Skyrim og Doom fungerede begge godt som neddroslede udgaver på den håndholdte konsol, da nogle ting blev skåret fra og grafikken tonet lidt ned.

En håndholdt udgave af The Witcher 3 vil dog kræve langt mere drastiske nedgraderinger i grafikken end man umiddelbart kan forestille sig. Så hvis nyheden holder vand, kan den måske også være et fingerpeg mod den rygtede Nintendo Switch 2 ? Eller måske bare den reviderede udgave af konsollen, som vi også har hørt hvisken om – en udgave som få lidt flere kræfter, selvom der ikke er tale om en helt ny udgave af Switch?

Når vi ved mere om den kommende udgave af Nvidias Tegra-processor til Switch, bliver det også lettere at afgøre, om en udgave af Witcher 3 vil fungere. Det er desuden ikke utænkeligt, at spillet vil blive eksklusivt til en revideret udgave af konsollen – vi har allerede set lignende eksempler på dette til New Nintendo 3DS , hvor nogle nye titler kun fungerede på den nyeste udgave af konsollen

Udvikleren bag The Witcher, CD Projekt Red, har allerede bekræftet, at deres anden store titel, Cyberpunk 2077 , ikke vil blive vist frem på dette års spilmesse i Los Angeles, E3 2019 , så det bliver interessant at se, om de i stedet benytter lejligheden til at vise The Witcher 3 til Switch frem.

Via: Nintendo Life