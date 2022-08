Sådan ser du House of the Dragon online: stream Game of Thrones-forløberen, hvor du end er

Ingen dronning har nogensinde indtaget på jerntronen, men da kong Viserys I Targaryen udnævner prinsesse Rhaenyra Targaryen, hans førstefødte barn, til hans arving, forenes husene Stark, Velaryon og Baratheon bag herskeren over de Syv Kongerigers beslutning.

Da Viserys' yngre bror, prins Daemon Targaryen, bestrider udnævnelsen, og kongen misbruger sin mulighed for at gøre sit ord endeligt, går enhver chance for en fredelig arvefølge op i flammer. Krigen er i gang, og her kan du læse mere om, hvordan du ser House of the Dragon online, uanset hvor du er i verden.

Se House of the Dragon online Premiere: Mandag, den 22. august Nye afsnit: hver mandag på HBO Max Medvirkende: Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Rhys Ifans Streaming: HBO Max (opens in new tab)

Familiefejder har tendens til at blive mere end lidt ophedede, når Targaryen-familien er involveret. At blive udnævnt til Viserys' efterfølger i så ung en alder betyder, at prinsesse Rhaenyra aldrig har haft mulighed for at gøre krav på Jerntronen, det farligste sæde i riget, og helt sikkert det mindst behagelige.

Men på trods af sin onkels høje status, en dragerytter og den mest frygtindgydende kriger i Westeros, er hun fast besluttet på at generobre, det der retmæssigt tilhører hende (ifølge hende selv), uanset prisen.

Da denne fortælling er udtænkt af George R.R. Martin, ændrer hovedrollerne sig hurtigere, end man kan nå at sige "Dance of the Dragons". Det skyldes især den beregnende Alicent Hightower og supermanipulatoren Eve Best, der forpurrer gamle alliancer og danner nye i de skyggefulde hjørner af magtens haller.

Gør dig klar til en stormflod af forræderi, blodsudgydelser og afbleget blondt hår. Sådan kan du House of the Dragon online, uanset hvor du befinder dig.

House of the Dragon datoer for nye afsnit

Afsnit 1: Mandag den 22. august

Mandag den 22. august Afsnit 2: Mandag den 29. august

Mandag den 29. august Afsnit 3: Mandag den 5. september

Mandag den 5. september Afsnit 4: Mandag den 12. september

Mandag den 12. september Afsnit 5: Mandag den 19. september

Mandag den 19. september Afsnit 6: Mandag den 26. september

Mandag den 26. september Afsnit 7: Mandag den 3. oktober

Mandag den 3. oktober Afsnit 8: Mandag den 10. oktober

Mandag den 10. oktober Afsnit 9: Mandag den 17.. oktober

Mandag den 17.. oktober Afsnit 10: Mandag den 24. oktober

Hvordan ser du House of the Dragon online

(opens in new tab) I USA har House of the Dragon har premiere på HBO søndag den 21. august kl. 21:00 østkyst-tid. I Danmark får serien først premiere den 22. august på HBO Max. Nye afsnit udkommer hver mandag (se ovenfor). I Danmark kan du se House of the Dragon påstreamingtjenesten HBO Max. Et abonnement på HBO Max koster 79,- kr. om måneden. du kan også vælge at forudbetale for et år. Det koster 599,- kr. om året.

Hvad kan jeg ellers se på HBO Max?

Det er meget billigt, i betragtning af at du får adgang til et enormt bibliotek med underholdning fra den øverste hylde, inklusive Westworld (opens in new tab), The Flight Attendant (opens in new tab), prisvindende animation fra Studio Ghibli, DC Universe-serier som Peacemaker (opens in new tab), plus Succession (opens in new tab), Mare of Easttown, The Matrix Resurrections (opens in new tab), og alle episoder af Game of Thrones, selvfølgelig.

Enheder, der er kompatible med HBO Max, omfatter iPhone- og Android-enheder, Apple- og Samsung-tv'er, PlayStation 4- og Xbox One-konsoller, Chromecast og Chromebooks samt bærbare computere og pc'er. HBO Max på Roku og Amazon Fire Stick er også tilgængelige.

House of the Dragon trailer

House of the Dragon roller

King Viserys I Targaryen: Paddy Considine

Paddy Considine Princess Rhaenyra Targaryen: Emma D’Arcy

Emma D’Arcy Young Princess Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock

Milly Alcock Prince Daemon Targaryen: Matt Smith

Matt Smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke

Olivia Cooke Young Alicent Hightower: Emily Carey

Emily Carey Ser Otto Hightower: Rhys Ifans

House of the Dragon: hvornår foregår serien?

Vinteren er et godt stykke væk i House of the Dragon, som fortæller om begivenheder, der finder sted 200 år før Daenerys Targaryens magtovertagelse i Game of Thrones.

Dette er en tid med fred i de Syv Kongeriger, under kong Viserys I Targaryens styre, den femte Targaryen, der indtager Jerntronen.

Men selvom Targaryen-familien er magtfulde, er deres blodlinje sårbar, og Viserys' forfejlede bestræbelser på at behage alle tæt på ham vil give spektakulært bagslag.