Der er udbrudt streaming-krig i Danmark. Det kan konstateres i kølvandet på meddelelsen om, at den amerikanske koncern-gigant ViacomCBS om få uger ruller streamingtjenesten Paramount+ ud, og således er klar til at sætte tænderne i et tilsyneladende voldsomt fristende dansk og skandinavisk streamingmarked.

Ankomsten af Paramount+ sker ganske kort efter, at en anden amerikansk streamingtjeneste, Disney+ er kommet stærkt fra land, og er i fuld færd med at etablere sig.

Helt konkret kan Paramount+ opleves fra 25. marts - og for en pris af beskedne 59 kr. om måneden.

Alt i alt må det siges, at der hersker en kraftig strid om danskernes gunst på streamingmarkedet netop nu, og Jesper Dahl, nordisk direktør for ViacomCBS, tøver heller ikke med at kalde 'slagmarken' for et "vildt" marked.

”Jeg kan godt forstå, hvis man som almindelig dansk husstand er fuldstændig forvirret, for der er hele tiden nye historier om nye streamingtjenester,” siger han til MediaWatch.

Ikke desto mindre føler Jesper Dahl sig sikker på, at Paramount+ kommer til at konsolidere sig som en af de mest populære streamingtjenester i Skandinavien, selvom han anerkender, at Netflix og andre lige nu står ret så stærkt i markedet.

”Jeg tror, vi står som en af vinderne om fem år, fordi vi ejer al indhold selv og producerer utrolig meget indhold hvert år i hele verden,” siger Jesper Dahl, som peger på, at indholdskataloget tæller i omegnen af 140.000 tv-episoder og 3.600 film.