DR om øget konkurrence fra Disney+: Vi følger udviklingen nøje

Som det er fremgået her på TechRadar, stiller streamingtjenesten Disney+ sig ikke tilfreds alene ved at tilbyde sine internationale produktioner til danske seere.

Det er en udvikling, man byder velkommen og holder øje med hos konkurrenten DR.

"At Disney nu ser på at producere indhold i Danmark, hilser vi naturligvis velkomment, da det kun er godt, at de også har fået øjnene op for, hvad de dygtige danske tv-producenter kan. Dog er det vigtigt at huske, at langt langt størstedelen af Disneys indhold jo stadig vil være ikke-dansk indhold, så DR’s tilbud vil fortsat være markant anderledes end Disneys. Men vi følger naturligvis udviklingen nøje, både nu og fremover," skriver Peter Rosberg, chef for indløb og publicering i DR Medier, i en mail til TechRadar.

Der er dog stadig masser, der adskiller DR's måde at lave indhold på fra Disneys, mener DR-chefen.



”Både vi så vel som Disney selv har pointeret, at Disney laver indhold, der skal begå sig i mange lande verden over, og Disneys nyeste melding er fortsat, at deres indhold produceret i Danmark har til formål at blive lanceret på tværs af alle lande. Og det er lige præcis det, der adskiller os fra dem. For DR’s rolle – modsat Disneys – er at lave indhold, der tager udgangspunkt i dansk kultur, sprog og historie og som spejler en dansk virkelighed," skriver Peter Rosberg.

Tidligere har DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn udtrykt bekymring over udviklingen:

"Et politisk flertal med den tidligere regering i spidsen pålagde DR at spare. Hvis sidste del af den bebudede spareplan på 255 mio kr. ikke bliver rullet tilbage får det konsekvenser for DR’s evne til at konkurrere mod internationale giganter som YouTube og Disney+, lød advarslen fra topchefen.

På trods af, at Disney+ kun har været i Danmark i omkring halvanden måned, bliver streamingtjenesten allerede set af 16% af den danske befolkning - mindst én gang om ugen.