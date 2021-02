Bog & Idé lancerer streamingtjeneste

Markedet for streaming af bøger får nu en ny aktør. Detailkæden, Bog & Idé meddeler således, at man ønsker en bid af markeds-kagen, og derfor etablerer sin egen streamingtjeneste, skriver Børsen.

Ifølge Marianne Lyngby Pedersen, der er administrerende direktør i Indeks Retail A/S, der står bag Bog & idés 113 butikker, afviser umiddelbart, at man går efter at tage kunder fra konkurrenter som Mofibo, Chapter, Bookbeat og Saxo, men blot ønsker at understøtte og holde på egne kunder.

“Vi går efter den skive af kagen, som er ved at blive skabt lige nu af, at folk udvikler deres vaner. Så i starten går vi ikke efter Mofibos kunder, men efter vores egne kunder. De skal forblive vores kunder, så vi ikke sender dem over til nogle af de andre,” udtaler Marianne Lyngby Pedersen.

Bog & Idé påtænker at lancere en app senere i år, der kombinerer den nye streamingtjeneste, kædens webshop og loyalitetsprogram. Det er endnu ikke fastlagt, hvad prisen på abonnementet bliver.

Streaming af bøger er et marked, der er vokset markant de senere år og for alvor har fået vind i sejlene hos forbrugerne under coronakrisen.