Du kan høre lydbøger mange steder, men hvad skal du vælge? Det forsøger vi at gøre dig klogere på her.

I nutidens verden er bøger en fantastisk måde at sætte livets stress og besvær på pause. Men det er også blevet sværere at finde tid til det, og her kan lydbogen noget særligt. Lydbøger kan nemlig høres mens du laver alt mulig andet, og du bliver ikke træt af at skulle holde en tung bog.

Men hvad er så den bedste lydbogstjeneste? På verdensplan er Amazons Audible den mest kendte, og TV-reklamer har gjort Mofibo til et kendt navn herhjemme. Men som vi dykker ned i lige om lidt findes der mange andre steder at lytte til lydbøger. Og prisen varier fra gratis til et par hundrede kroner om måneden.

Hvis du lytter til mange lydbøger, anbefaler vi dog, at du køber dedikeret lydbogstjeneste, Det giver dig det største udvalg og de fleste funktioner. I denne artikel har vi samlet de bedste tjenester til lydbøger. Med dem i ørene kan du få måde nye og ældre bøger læst højt.

Lydbøger: De bedste tjenester lige nu

1. Mofibo Danmarks største udvalg af lydbøger Prøv Mofibo gratis i 30 dage Mere end 300.000 lyd og e-bøger Mange danske lydbøger - og stort udvalg på andre sprog Lyt til alle de bøger du vil Relativt høj pris

Mofibo var den første lydbogstjeneste herhjemme, så det er ingen overraskelse, at den har det største udvalg. Her er altid noget at lytte til i mange forskellige genrer. Appen virker godt, uanset om man læser eller lytter.

Kraftigt inspireret af Amazons Kindle, har Mofibo lavet sin egen e-bogslæser. Vi har ikke testet den, men den lyder ret smart. Mofibo hævder nemlig, at skærmen er udviklet til at føles som papir.

Omvendt kan man mene, at det er en ret udspekuleret måde at holde på kunderne. Læseren virker nemlig ikke til nogle af de mange konkurrerende tjenester.

Hvor flere af konkurrenterne har lavet billige abonnementer alt efter hvor mange timer du vil lytte om måneden, er det ubegrænset hos Mofibo. Prisen afhænger af, hvor mange voksenbrugere og børnebrugere, der skal have adgang. Prisen starter fra 129 kr. om måneden - det er i den dyre ende - især hvis du lytter et antal begrænset timer om måneden.

2. Saxo Premium Til dig, der også elsker fysiske bøger Saxo Premium er gratis de første 30 dage Køb fysiske bøger med rabat og gratis fragt Lyt ubegrænset til tusindvis af lydbøger Udvalget er ikke helt så stort som Mofibos

Selvom den her artikel handler om lydbøger vil vi bestemt ikke fornægte, at de fysiske bøger lever i bedste velgående. Vil du gerne veksle mellem at lytte og sidde med en fysisk bog i hænderne, er Saxo Premium den perfekte tjeneste til dig. Saxo har nemlig landets største udvalg af fysiske bøger, og som premium-medlem får du både rabat og gratis fragt på dem.

Saxo Premium appen fungerer upåklageligt.

3. BookBeat Til dig, der ikke lytter så meget Prøv BookBeat gratis i 14 dage Simpel app, der er let at finde rundt i Gode kategorier og anbefalinger Appen har ikke ligeså mange funktioner som nogle af konkurrenterne Ikke så stort udvalg på engelsk

BookBeat er en solid lydbogbogstjeneste, hvor fokus tydeligvis er at holde det enkelt. Appen er meget afdæmpet i forhold til mange konkurrenter. Den har kun de mest nødvendige funktioner.

Men appen er behagelig og ligetil at navigere i. Udvalget af lydbøger er godt uden at være prægende. Prissætningen gør BookBeat ret interessant. Lytter du mindre end 20 timer om måneden er får du abonnementet til 79 kr. Lytter du mere er Saxo Premium eller Mofibo nok et bedre valg.

4. Chapter Til dig med børn Prøv gratis i 21 dage Danmarks største udvalg af børnebøger Mange relevante forslag til nye læse og lytteoplevelser Fleksibel prismodel Udvalget kunne være større

Chapter er en ny lydbogstjeneste på det danske marked. Egentlig er der ikke så meget, der adskiller dem fra konkurrenterne. De har to abonnementer: et med ubegrænset læsning og lytning til 99 kr. om måneden og et til 69 kr. om måneden. Det kan bruges 12 timer om måneden, og ubrugt tid bliver lagt oven i næste måneds rådighedstimer. Der er også abonnementer, der giver adgang for to og fire brugere.

Derudover sparer man 15% ved at betale for et årsabonnement. Det er ikke en voldsom stor besparelse, men vi kan godt lide ideen om at loyale brugere bliver belønnet.

Efter eget udsagn har Chapter Danmarks største udvalg af børnebøger. Det har vi ikke haft mulighed for at efterprøve.

5. Nextory Til konkurrencemennesket Prøv gratis i 30 dage God søgefunktion Lav konkurrencer med venner og familie om, hvem der kan læse mest De nyeste bøger kræver et dyrere abonnement

Det bedste ved Nextory er en rigtig god søgefunktion. Det er nemt at gå på opdagelse i kategorier og udvalget af bøger. Udvalget er fornuftigt, men ikke overvældende.

Vi undrer os over, at det billigste abonnement til 99 kr. ikke giver adgang til bøger, der er nyere end seks måneder. Det virker som en meget mærkelig begrænsning at sætte.

Til gengæld kan du opsætte mål og lave konkurrencer om hvem, der kan læse mest. Det kan være nyttigt, hvis det kniber med motivationen

6. Podimo Til podcast-elskeren Prøv Podimo gratis i 14 dage Rigtig mange eksklusive podcasts God værdi for pengene Meget spinkelt udvalg af lydbøger

Podimo er til podcast-elskere, der også vil lytte til lydbøger - ikke omvendt. Det er en podcast-platform med lydbøger. Vil du have et stort udvalg af lydbøger, skal du vælge en af de andre tjenester på listen. Podimo er for dig, der vil supplere din podcast-lytning med lydbøger.

Til en pris på 59 kr. om måneden får mange timers lytteoplevelser.

7. E-reolen Bibliotekernes gratis tjeneste Lån en lydbog på dit lokale bibliotek her Gratis Meget begrænset udvalg Ingen nye lydbøger

E-reolen er bibliotekernes fælles platform. Som de kommunale biblioteker er den gratis at bruge, og du kan lytte til alle de lydbøger du vil. Desværre er udvalget meget begrænset, og det kan være svært at finde rundt i.

De internationale giganter

I starten af 2021 begyndte musiktjenesten Spotify at teste lydbøger. Det er kun et par håndfulde og indtil videre kun på engelsk, det er dog meget velkendte stemmer, der læser op, så på den måde kan Spotify adskille sig fra konkurrenterne.

Amazon står bag verdens største lydbogstjeneste Audible. Hvorfor er den så ikke med på listen her? Fordi den som Amazons webshop ikke er tilgængelig på dansk endnu. Danskere kan sagtens købe sig adgang til den, men altså ikke lytte til bøger på dansk.

