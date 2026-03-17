Google Maps får to Gemini-baserede funktioner med smartere rådgivning og ny 3D-visning

Google Maps har netop fået to store opgraderinger, som nu rulles ud i USA.

«Ask Maps» er en samtaleassistent, der besvarer meget specifikke spørgsmål.

Google lancerer også køreappens «største opdatering i over et årti».

Debatten om Google Maps og Waze fortsætter, men Maps har netop fået to store opdateringer, der kan være med til at udbygge føringen som verdens mest populære navigationsapp.

Den første, kaldet «Ask Maps», er den Gemini-drevne samtaleoplevelse for rejsende, som har været ventet i nogle år. Google omtaler også sin anden nye funktion, kaldet «Immersive Navigation», som deres «største navigationsopgradering i over et årti».

For fodgængere og andre rejsende er den mest spændende nye funktion »Ask Maps«. Denne nye fane sidder meget fremtrædende under appens søgefelt og er som en Maps-specifik version af Gemini, der kan besvare meget detaljerede rejsespørgsmål.

Nogle eksempler på spørgsmål, som Google har fremvist i en demo, inkluderede »Min telefon er ved at løbe tør for strøm – hvor kan jeg lade den op uden at skulle stå i en lang kø ved en kaffebar?« og »Findes der en offentlig tennisbane med belysning, hvor jeg kan spille i aften?« Med andre ord er dette mere end blot en opdatering af eksisterende Google Maps-faner og information – det kan potentielt vise sig at være meget nyttigt, hvis det fungerer lige så godt, som det gjorde i demoerne.

Som eksemplerne ovenfor viser, vil »Spør Maps« svare på meget specifikke spørgsmål om lokale gratis telefonopladere og blomsterbutikker på din rute – noget, der kan vise sig at være meget nyttigt, hvis det fungerer så godt i virkelige situationer. (Image credit: Google)

Google siger, at «Ask Maps» også kan udarbejde komplette rejseplaner baseret på oplysninger fra over 300 millioner steder og 500 millioner bidragydere. Du kan for eksempel sige, at du skal køre til Esbjerg og få at vide, om der er nogen spændende steder at stoppe undervejs?

En detalje, der kan vise sig at være kontroversiel for nogle, er, at dine «Ask Maps»-resultater er personlige. De vil være baseret på steder, du har søgt efter eller gemt i Google Maps.

Men Google var under en præsentation opsat på at afværge eventuelle bekymringer om privatliv, og Miriam Daniel, vicepræsident og daglig leder for Google Maps, udtalte i en briefing, at »den ikke linker til nogen af de andre apps eller nogen af dine andre data«. »Ask Maps« lanceres nu i USA og Indien på Android og iOS, og versionerne til desktop-programmerne kommer snart. Google har dog ikke noget tidspunkt for en global lancering.

En »fuldstændig forvandling« af Maps-navigationen

Hvis du regelmæssigt bruger Google Maps til at finde vej rundt i byer i bil, er den nye »Immersive Navigation«-tilstand måske noget for dig.

Som en krydsning mellem »Immersive View« og traditionel Google Maps-navigation bringer den visuelle side af opdateringen en ny 3D-visning, der tilføjer gennemsigtige bygninger og overgange for at give dig mere kontekst, ud over fodgængerovergange, trafiklys og mere. Google siger, at denne visning er skabt ved hjælp af Gemini og reelle oplysninger fra Street View og luftfotos.

«Immersive navigation» ser især nyttig ud til bykørsel, men der er også funktionelle ændringer. Google siger, at «smarte zoomfunktioner» vil hjælpe dig med at planlægge vanskelige kryds, mens stemmegenavigation vil være mere naturlig.

Google Maps vil også give dig mere information om afvejningerne mellem alternative ruter, og du vil også få mulighed for at få et forhåndskig på din destination med Street View-billeder.

Den dårlige nyhed for alle os, der bor uden for USA, er, at «Immersive Navigation» først rulles ud i USA. Den vil heller ikke være tilgængelig for alle fra starten, da Google lover, at den «vil blive udvidet i løbet af de kommende måneder til kvalificerede iOS- og Android-enheder», CarPlay, Android Auto og biler med indbygget Google.

Imponerende opgraderinger, men ikke for alle

Begge disse opgraderinger af Google Maps ser meget nyttige ud på papiret – og konkurrenter som Apple Maps kan få svært ved at konkurrere med kombinationen af ny AI-intelligens og den mængde information, der er tilgængelig i apps som »Ask Maps«.

Der er dog stadig bekymringer, der kan få nogle til at holde sig til alternative apps. For det første ved vi endnu ikke, hvor godt »Ask Maps« fungerer i den virkelige verden. Men nogle vil også rejse spørgsmål om tillid og privatliv.

Da Google blev spurgt om resultaterne i »Ask Maps« en dag kunne indeholde annoncer eller betalte placeringer, udelukkede de det ikke. »Jeg kan ikke rigtig spekulere i, hvor vi skal hen på lang sigt, men foreløbig fokuserer vi egentlig bare på at give den bedst mulige oplevelse i «Ask Maps», så indtægtsgenerering og betaling påvirker ikke, hvor ting vises i den oplevelse«, sagde Andrew Duchi (produktdirektør, Google Maps).

Det personaliserede aspekt ved «Ask Maps» kan også afskrække nogle brugere. Google sagde, at de ikke bruger oplysninger fra andre apps som Gmail til at forbedre deres resultater. «Det fokuserer hovedsageligt på søgninger, du måske har foretaget tidligere i Maps, eller på søgninger, der er specifikke for steder, du måske er interesseret i. Det fokuserer på ting, du har gemt i Maps eller som en liste," sagde Miriam Daniel (vicepræsident og administrerende direktør for Google Maps).

Det vil være en ok for mange, men andre foretrækker måske stadig den mere traditionelle tilgang hos Apple Maps – og mange bilister foretrækker stadig Googles Waze frem for Google Maps. I den forbindelse tilføjede Google, at de nye ruteplanlægningsfunktioner bruger en kombination af data fra Maps og Waze-fællesskabet.

«Bag kulisserne, ligesom Gemini driver mange af vores funktioner, har Waze og Google Maps et fælles chaufførfællesskab for at bringe realtidsinformation til kortet. Så de to samarbejder, når det gælder de data, vi leverer», tilføjede Rosa Wu (produktdirektør, Google Maps).