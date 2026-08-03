Google fjernede Nano Banana fra Google Earth allerede efter én dag, og det viser, hvor alvorligt problemet med AI-genereret desinformation er blevet

Vi har for længst passeret det punkt, hvor det er meget svært – og i visse tilfælde umuligt – at skelne mellem AI-genererede billeder og videoer og ægte indhold. Derfor er det blevet vigtigere end nogensinde at være skeptisk over for alt, hvad du ser på nettet fra kilder, du ikke stoler på.

En ny funktion i Google Earth ser desuden ud til at have forværret problemet med AI-genereret desinformation yderligere. Den viser, hvor kraftfuld teknologien er blevet, men også hvor vigtigt det er, at virksomheder indbygger betydeligt stærkere beskyttelse fra starten for at stoppe dem, der hurtigt forsøger at udnytte nye AI-værktøjer på de mest skadelige og vildledende måder.

Der er tale om en ny funktion for AI-billedgenerering i Google Earth, som drives af modellen Nano Banana 2. Efter at en bølge af upassende og vildledende billeder begyndte at sprede sig på nettet, har Google nu trukket funktionen tilbage og arbejder på bedre beskyttelse mod desinformation.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Google Earths nye funktion

At genskabe Pompeji var en af de måder, hvorpå funktionen kunne anvendes. (Image credit: Google)

Det hele begyndte med den sædvanlige hype, som Google skaber omkring sine nye AI-funktioner. Billedmodellen Nano Banana 2, som allerede har imponeret mange i Gemini-appen, skulle nu også blive tilgængelig direkte i Google Earth på nettet.

Google beskrev funktionen således: »Skab dine egne billeder til at visualisere historie, planlægge bygninger og meget mere. For første gang kan du generere dine egne billeder ved hjælp af Google Earths satellitbilleder, luftfotos og 3D-modeller sammen med Nano Banana, som skaber koncepter forankret i den virkelige verden.«