Forbudt for børn: Efter sommerferien forbyder Norge brugen af generativ AI for skolebørn under 13 år

Apps som Claude vil være forbudt i klasseværelset for yngre skolebørn.

Adgangen til AI vil blive begrænset for børn under 13 år i Norge

De nye retningslinjer træder i kraft i september

Fra 13-års-alderen kan AI introduceres "gradvist og forsigtigt"

Det er ikke kun sociale medier, som regeringer rundt om i verden forsøger at begrænse for børn. Norge har nu besluttet, at generativ AI i praksis skal forbydes for skoleelever op til 13 år.

Fra og med september vil børn i 1.–7. klasse generelt ikke få adgang til AI, ifølge den officielle beslutning. For elever, der er 13 år eller ældre, kan AI derimod introduceres "gradvist og forsigtigt", forudsat at lærerne har fået den nødvendige uddannelse.

Samtidig med at den norske regering anerkender, at AI kan være et nyttigt redskab til læring i visse situationer, understreges det, at grundlæggende færdigheder inden for læsning, skrivning og matematik skal prioriteres først. Netop inden for disse områder er både viden og resultater blandt norske elever blevet forringet i de seneste år.

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"Forskning viser, at ukritisk brug af generativ AI i skolen øger risikoen for, at vigtige trin i læringsprocessen springes over", hedder det i den officielle udtalelse.

"De yngste elever har ikke den viden, den kritiske sans eller den selvregulering, der kræves for at bruge AI på en god måde."

AI og sociale medier

Mobiltelefoner har været forbudt i norske klasseværelser siden 2024, og de nye AI-restriktioner kommer, efter at sociale medier tidligere på året blev forbudt for personer under 16 år.

Det følger i kølvandet på en lignende beslutning i Australien fra 2025 og er i tråd med den lovgivning, som Storbritannien planlægger at indføre næste år.

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Sikkerheden omkring både sociale medier og generativ AI bliver i stigende grad undersøgt af regeringer og myndigheder verden over, især når det gælder børn og unge. Storbritanniens planlagte forbud mod sociale medier indeholder også retningslinjer for, hvordan AI bør anvendes af yngre brugere.

Mange apps og platforme er allerede begyndt at handle på egen hånd. ChatGPT har for eksempel omfattende forældrekontrol og en minimumsalder på 13 år. Samtidig eksperimenterer Meta med at bruge mere AI for bedre at kunne fastslå brugernes alder, så de rette begrænsninger kan anvendes.

Den generelle reaktion på nettet ser ud til at være positiv.

"Dette forbud får måske faktisk nogle hjerneceller til at begynde at arbejde igen", skrev en bruger på Reddit, mens en anden udtrykte bekymring over det "hallucinerede vrøvl", som AI undertiden kan producere.