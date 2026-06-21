Norge förbjuder yngre skolbarn från att använda generativ AI

Appar som Claude kommer att vara förbjudna i klassrummet för yngre skolbarn.

AI-åtkomst kommer att begränsas för barn under 13 år i Norge

De nya riktlinjerna träder i kraft i september

Från 13 års ålder kan AI introduceras "gradvis och försiktigt"

Det är inte bara sociala medier som regeringar runt om i världen försöker begränsa för barn. Norge har nu beslutat att generativ AI i praktiken ska förbjudas för skolelever upp till 13 års ålder.

Från och med september kommer barn i årskurs 1–7 i allmänhet inte att få tillgång till AI, enligt det officiella beslutet. För elever som är 13 år eller äldre kan AI däremot användas "gradvis och försiktigt", förutsatt att lärarna fått den utbildning som krävs.

Samtidigt som den norska regeringen erkänner att AI kan vara ett användbart verktyg för lärande i vissa situationer, betonar man att grundläggande färdigheter inom läsning, skrivning och matematik måste prioriteras först. Just inom dessa områden har både kunskaper och resultat bland norska elever försämrats under de senaste åren.

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"Forskning visar att okritisk användning av generativ AI i skolan ökar risken för att viktiga steg i inlärningsprocessen hoppas över", står det i det officiella uttalandet.

"De yngsta eleverna har inte de kunskaper, den kritiska förmågan eller den självreglering som krävs för att använda AI på ett bra sätt."

AI och sociala medier

Mobiltelefoner har varit förbjudna i norska klassrum sedan 2024, och de nya AI-restriktionerna kommer efter att sociala medier tidigare i år förbjöds för personer under 16 år.

Det följer ett liknande beslut i Australien från 2025 och ligger i linje med lagstiftning som Storbritannien planerar att införa nästa år.

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Säkerheten kring både sociala medier och generativ AI granskas allt mer av regeringar och myndigheter världen över, särskilt när det gäller barn och unga. Storbritanniens planerade förbud mot sociala medier innehåller även riktlinjer för hur AI bör användas av yngre användare.

Många appar och plattformar har redan börjat agera på egen hand. ChatGPT har exempelvis omfattande föräldrakontroller och en lägsta åldersgräns på 13 år. Meta experimenterar samtidigt med att använda mer AI för att bättre kunna avgöra användarnas ålder, så att rätt begränsningar kan tillämpas.

Den allmänna reaktionen på nätet verkar vara positiv.

"Det här förbudet kanske faktiskt tvingar några hjärnceller att börja arbeta igen", skrev en användare på Reddit, medan en annan uttryckte oro över det "hallucinerade skräp" som AI ibland kan producera.

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