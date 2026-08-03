Att Google drog tillbaka Nano Banana från Google Earth redan efter en dag visar hur allvarligt problemet med AI-genererad desinformation har blivit

Vi har sedan länge passerat den punkt där det är mycket svårt – och i vissa fall omöjligt – att skilja AI-genererade bilder och videor från äkta innehåll. Därför har det blivit viktigare än någonsin att vara skeptisk till allt du ser på nätet från källor du inte litar på.

En ny funktion i Google Earth verkar dessutom ha gjort problemet med AI-genererad desinformation ännu större. Den visar hur kraftfull tekniken har blivit, men också hur viktigt det är att företag bygger in betydligt starkare skydd från början för att stoppa dem som omedelbart försöker använda nya AI-verktyg på de mest skadliga och vilseledande sätten.

Funktionen i fråga är AI-bildgenerering i Google Earth, som drivs av modellen Nano Banana 2. Efter att en våg av olämpliga och vilseledande bilder började spridas på nätet har Google nu dragit tillbaka funktionen medan företaget arbetar med bättre skydd mot desinformation.

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Google Earths nya funktion

Att återskapa Pompeji var ett av sätten funktionen kunde användas på. (Image credit: Google)

Allt började med den sedvanliga hajpen som Google bygger upp kring sina nya AI-funktioner. Bildmodellen Nano Banana 2, som redan imponerat på många i Gemini-appen, skulle nu även bli tillgänglig direkt i Google Earth på webben.