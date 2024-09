Se BLAST Counterstrike-turnering live på Pluto TV

Astralis er i krise og har virkelig brug for oprejsning lige nu. Med den udskiftning de lige har lavet, virker det som en eventyr-historie der skriver sig selv. Vi har set tidligere Astralis-hold løfte niveauet på dansk jord. Kan det friske pust fra den nye kaptajn og synet af de danske fans give dem det, som de har brug for?

Streamingtjenesten Pluto TV har sikret sig rettighederne til den danske dækning af den store Counterstrike-turnering, BLAST, som løber af stablen i Forum fra den 25.-29. september. Retake Media står bag produktionen som vises live på Pixel TV's kanal på Pluto TV, som en del af samarbejdet med Retake’s Twitch-kanal, og lørdag og søndag er det endda eksklusivt på Pluto TV. Det betyder, at seerne kan opleve intens Counterstrike-action direkte på deres TV-skærme – helt gratis! Finalerne, der finder sted i Forum, bliver en unik mulighed for at følge de afgørende kampe. Produktionen er i sikre hænder hos skuespilleren Jens Sætter-Lassen, der også ejer rettighederne og lover en visuel og spændende oplevelse.



"BLAST's årlige turnering i København er uden tvivl en af de mest prestigefyldte i esportens verden, og vi er stolte over at kunne vise den live og gratis på Pluto TV. Med legender som Dupreeh, Magisk, Zonic og Device i aktion, og med Astralis' behov for en stærk oprejsning på hjemmebane, bliver det en begivenhed, der vil få publikum til at sidde på kanten af sædet," siger Jesper Dahl, General Manager, Pluto TV Central- og Nordeuropa.



Du kan se Blast-turneringen på Pluto TV - du skal bare ind på Pixel TV's Pluto kanal, og så kan du se med fra åbningskampen kl. 12 onsdag den 25. september.