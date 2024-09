Hos Logitech er de vilde med online-møder

Techradar har været på besøg i Logitech irske hovedkvarter. Både for at se på produkter, men også for at få et kig bag kulissen i en virksomhed, som ud over gaming-tilbehør i lange baner også er storleverandør af udstyr til kontoret. Det er især tydeligt, at online-møder er en vigtig del af deres kultur, og det giver i høj grad medarbejderne masser af frihed til at arbejde hjemmefra.

Mødebar til intelligente online-møder

Logitech MeetUp 2 (Image credit: Logitech)

Denne gang handlede det om Logitechs nye mødekamera – MeetUp 2. Det er en såkaldt mødebar, der både rummer AI, mikrofoner, højttalere og et kamera, som skal gøre det nemt og naturligt at holde online-møder i virksomheder. MeetUp 2 blev præsenteret sammen med Logitechs mødesoftware - Logitech Sync. Det er en software-løsning, der gør det nemt for medarbejderne at book mødelokaler, så alle har overblik over, hvad der er ledigt og optaget. Samtidig gør Logitech Sync det muligt for IT-administratorer at opdatere og styre alt det digitale mødeudstyr på afstand. På den måde kan IT-administratorer også fjernarbejde på samme måde som andre medarbejdere.

Udstyr til online-møder alle vegne

Men det interessante ved denne tur var også, at vi journalister fik et indblik i, hvordan mødekulturen er hos Logitech. Og dem må siges at være relevant, når virksomheden nu i stor stil producerer alt muligt udstyr til netop online-møder og kontorer.

Når man bliver vist rundt i Logitechs bygning i Cork, kan man godt forledes til at tro, at virksomheden i virkeligheden sælger mødelokaler. For der er mange af dem – rigtig mange. De ligger side om side i alle mulige størrelser og afskygninger – fra små mødelokaler til en eller to personer til større for 5-10 personer. Og fra de mere strømlinede til de meget afslappende med sofaborde og bløde møbler. Selv den store personale(hygge)stue på øverste etage kan forvandles til et mødelokale med plads til flere hundrede mennesker. Fælles for alle mødelokalerne er, at det er har alt udstyr til at afholde online møder. Der er kameraer, mikrofoner og tv-skærme, så man kan se online-deltagere tydeligt.

Det gælder i øvrigt også personalestuen. Her kan mikrofoner sænkes fra loftet flere steder i lokalet. Så selv om der er flere hundrede mennesker, finder kameraet ved storskærmen selv ud af at fokusere på den person, der taler, så fjerndeltagere faktisk kan se dem.

De fleste lokaler kan hurtigt gøres klar til online-møder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Stor fleksibilitet til de ansatte

For mange lyder det som en drøm at kunne arbejde hjemme. Selvfølgelig er Logitech med på den trend – de lever af at levere udstyret til møderne. Men man skal ikke være ret længe i bygningen for at det er tydeligt, at Logitech i høj grad selv er storforbruger af online-møder og fjernearbejde.

På vores rundtur fandt vi ud af, at der ikke er mødepligt i virksomheden. Faktisk bor en stor del af de ansatte på kontoret i Cork helt andre steder i Irland. Men det er ikke noget problem, at bo et par timers kørsel fra Cork. De ansatte kan simpelthen mødes online i stedet for.

Tanken bag er, at Logitech ikke skal være afhængige af, hvor medarbejderne bor. Hvis de bedst egnede medarbejdere befinder sig længere væk, skal de stadig kunne arbejde hos Logitech. Dét er muligt, når hver enkelt medarbejder kan vælge at være derhjemme, men stadig har mulighed for at indgå i et team og samarbejde om projekter. Så her var nogle medarbejdere, som kom en eller to dage om ugen og ellers arbejdede hjemmefra - hver uge.

Dén kultur handler ikke bare om, at tiltrække medarbejder, uanset hvor de bor. Det handler måske også om, at Logitech har fundet en niche gør det muligt for medarbejdere at arbejde på en måde, som passer til deres sociale personlighed: Nogle foretrækker den traditionelle arbejdsform, hvor de møder ind og mødes med kollegerne og kan være udadvendt og mere sociale. Men der findes masser af mennesker, som måske er mere indadvendte, som bare hellere vil arbejde i fred og ro derhjemme, og nøjes med se kollegerne i online-møderne. Den sidste gruppe er der traditionelt set ikke rigtigt taget hensyn til på de fleste arbejdspladser. Men her ser det ud til, at Logitech har fundet en løsning, der giver plads til alle, og de ansatte har stor frihed til at tilpasse deres arbejdsliv til deres egne personlige præferencer.

Logitech bor i en kontorbygning som udefra ligner alle andre. Men personligt har jeg aldrig set så mange mødelokaler og så få kontorpladser i en virksomhed før. (Image credit: Peter Hoffmann)

Masser af mødelokaler

Den fleksibiliet kommer også til udtryk i den måde kontoret er indrettet på. Der er ingen kontorpladser, som er indrettet som brugernes små, personlige huler. Medarbejder har for størstedelen slet ikke deres egen plads. I stedet bruger de såkaldte hot desks. Det vil sige, kontorpladser, hvor der er en monitor, mus, tastatur og videokamera og en hub dims. Så kan hver medarbejder medbringe deres laptop og finde sig en plads, når de møder ind. På samme måde er der masser af mødelokaler hos Logitech. Mødelokaler i flere forskellige konfigurationer: De fleste er til to personer, men der er også mellemstore og store mødelokaler. Selv hygge/spiseområdet kan omdannes til et stort mødelokale, hvor op til et par hundrede medarbejder kan deltage - selvfølgelig både personlige og online.

Logitech har mødelokaler i alle mulige former og med forskellig indretning. (Image credit: Peter Hoffmann)

Her bruger Logitechs medarbejdere et anden af deres egne produkter til at styre booking af mødelokalerne. Mødelokalerne kan for størstedelen bookes online eller via en mødebooker ved lokalet. På hver etage kan man se et overblik over mødelokalerne der. På den måde kan ma se, hvad der er ledigt og hurtigt finde et ledigt lokale. Nogle lokaler kan kun bookes lokale, så der altid er ledige lokaler til de medarbejdere, der møder op.

På turen så vi flere demonstrationer af mødebooking, som fungerer både med Logitechs egen software, men også via kalendere fra f.eks. Microsoft eller Google.

Særlig afdeling for bæredygtighed

Undervejs kom vi også forbi Logitechs afdeling for bæredygtighed. Én af de ting, som Logitech understreger, at de har fokus på bæredygtighed. Det har mange store virksomheder efterhånden, og sådan bør det også være. Logitechs produkter har siden 2021 været CO2 neutrale - og det står også på produkternes indpakning. Virksomheden har et mål om at alle deres produkter skal være klimapositive i 2030, og efter 2030 skal produkterne også være energineutrale. Du kan læse nærmere om deres tiltag på Logitechs hjemmeside.

Seriøst arbejde og masser af leg

Selvfølgelig er der også nogle overdrevne gaming-setups hos Logitech. (Image credit: Peter Hoffmann)

Undervejs på turen kom vi forbi borde med masser af puslespil og tavler, hvor folk havde tegnet alle mulige billeder. Der er selvfølgelig også et gaming-setup, så man kan køre ræs eller spille Fortnite til man falder om. Så man behøver faktisk aldrig at gå hjem, hvis man kan lide at game.

Alt i alt har det været en spændende oplevelse at komme ind og se Logitech indefra. Ikke mindst fordi det virker som om Logitech sætter medarbejderne stor fleksibilitet i deres måder at arbejde på. Medarbejderne virkede i hvert fald som om de var ret begejstrede for Logitech som arbejdsplads.

Nu kan det nemt virke som om vi journalister har fået forevist et glansbillede af en virksomhed. Men undervejs har jeg haft indtryk at, at medarbejderne generelt smiler og snakker og er rigtig glade hos Logitech. Det kan selvfølgelig også skyldes andre ting, end den fleksible måde ar arbejde på (fri adgang til gaming og puslespil f.eks.). Men hvem vil ikke gerne have mulighed for at arbejde fleksibelt?