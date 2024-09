Logitech MeetUp 2 giver bedre lyd og billede på online-møder

Logitech MeetUp 2 et avanceret AI-drevet USB-konferencekamera designet til bring-your-own device (BYOD) og pc-baserede opsætninger i små mødelokaler på omkring 6 deltagere. Denne nye version af kameraet er en videreudvikling af Logitech MeetUp, den bedst sælgende videokonferencebar i Logitechs historie, som er solgt i mere end en million eksemplarer.

Med stigningen i antallet af mødelokaler følger også behovet for videokonferenceteknologi, der passer til flere scenarier, herunder dem, der foretrækker dedikeret pc-baseret implementering eller bruger deres bærbare computer i en BYOD-opsætning. Logitech har i årevis brugt AI-forbedrede funktioner i videokonferenceenheder til at skabe oplevelser, der fokuserer på det menneskelige behov og fremmer samarbejdet mellem kolleger. Derfor er MeetUp 2 nu designet med disse intelligente funktioner.

(Image credit: Logitech)

Intelligente mødeoplevelser

AI-drevne videofunktioner i RightSight 2 skaber ligeværdige oplevelser for fjerndeltagere. Det sker ved at din indbyggede AI automatisk kan fokusere og indramme deltagere i lokalet - uanset om der fokuseres på den aktive taler, gruppen af deltagere eller hver enkelt deltager. Til at give en klar lyd bruger RightSound 2 AI-baserede algoritmer, der afbalancerer stemmer og filtrerer uønsket støj fra, samtidig med at de reducerer efterklang i rum med ekko. MeetUp 2 fungerer med populære videokonferenceplatforme, som folk bruger hver dag, f.eks. Microsoft Teams, Zoom og Google Meet, så MeetUp 2-brugere kan nyde godt af funktioner som Zoom Rooms Smart Gallery, som skaber individuelle feeds af deltagere i lokalet, og Microsoft Intelliframe, som automatisk placerer deltagere i rammer, så alle er lige synlige.

MeetUp 2 kan fokusere på flere mødedeltagere og vise dem side om side, selv om de sidder langt fra hinanden. (Image credit: Peter Hoffmann)

I BYOD-opsætninger tilslutter brugerne blot deres bærbare computere eller mobile enheder til MeetUp 2 med det valgfrie Logitech Active USB-kabel for at holde videomøder fra deres foretrukne platform, mens IT-administratorer kan overvåge rummets status, distribuere opdateringer og ændre indstillinger via Ethernet eller WiFi gennem Logitech Sync. Når MeetUp 2 ikke er i gang med et møde, kan skærmen i lokalet bruges til digital skiltning med mulighed for brugerdefineret indhold som f.eks. firmalogoer eller instruktioner om brug af rummet via Logitech Sync og AppSpace.

Se, hvordan RightSight 2 kan vise bedre video, hvor alle deltagerne er med i vidoen herunder.

Pris og tilgængelighed

MeetUp 2 er prissat til 7.490 kr. (11.490 SEK og 11.490 NOK), og kom i handlen i september 2024.

Logitech MeetUp 2 kan bruges med brugernes eget udstyr som mobil eller bærbar computer. (Image credit: Logitech)

Designet til bæredygtighed

IT-indkøbere er i stigende grad ansvarlige for at vælge teknologi, der reducerer den negative indvirkning på miljøet. MeetUp 2 blev udviklet ved hjælp af principperne i Design for Sustainability, der guider produktteams mod mere cirkulære designløsninger med mindre miljøpåvirkning.

- Vi hjælper vores virksomhedskunder med at styre deres eget CO2-aftryk. MeetUp 2 er det nyeste tilskud til vores videokonferenceportefølje, og viser vores dybe engagement for at reducere miljøpåvirkning, siger Prakash Arunkundrum, Chief Operating Officer hos Logitech.

Plastdelene i MeetUp 2 består af 62 % genbrugsplast, og giver dermed nyt liv til udtjent plast fra gammel forbrugerelektronik. Kameraets emballage er papir fra FSCTM-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.