Amazon indgår aftale med EU

Der er tale om to sager om monopol, som tech-giganten Amazon og EU nu er blevet enige om at lægge bag sig, efter der blev opnået et forlig.

Sagerne handlede om anklager, der var rettet mod Amazons behandling af tredjepartssælgere på Amazons salgsplatform.

Det skriver det amerikanske medie The Wall Street Journal ifølge Computerworld.

Forliget betyder samtidig, at EU afslutter nogle af de mest komplicerede sager rettet mod et amerikansk tech-virksomhed.

Amazon kommer ikke til at betale nogen bøde i forbindelse med forliget.

Virksomheden vil dog i op til syv år være forpligtet til at leve op til de forpligtelser om at ændre bestemte forretningspraksis, som – ifølge EU’s regulatorer – skader tredjepartssælgere på Amazons salgsplatform.

Amazon vil, som en del af det indgåede forlig, give tredjepartssælgere, der benytter Amazons salgsplatform, en lige chance for at blive valgt som standardmulighed for knapperne i Amazons såkaldte ’Buy Box’ samt at kunne kvalificere sig til Prime-forsendelsesprogrammet.

’Buy box’ indeholder knapperne ’tilføj til kurv’ samt ’køb nu’ på salgsplatformen.

Samtidig har Amazon forpligtet sig til ikke at gøre brug af ikke-offentlige data om tredjepartssælgerne på Amazons salgsplatform til at konkurrere imod disse, skriver Computerworld.

Dermed bliver der – i hvert fald for nu – sat et midlertidigt punktum i sagerne, der startede for to år siden, da EU rejste sine påstande mod Amazon for at have benyttet sig af ikke-offentlige oplysninger om forhandlerne til at konkurrere imod disse.

Med tiden blev også påstandene vedrørende ’Buy box’ og Prime-programmet taget med under samme sag.

Amazon siger ifølge The Wall Street Journal tirsdag, at virksomheden fortsat er uenig i flere af EU’s påstande om virksomhedens forretningspraksisser. Aftalen med EU blev – ifølge Amazon – indgået for fortsat at kunne betjene virksomhedens kunder og virksomheder i Europa. Det skriver Computerworld.