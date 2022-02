Amazon sprænger lønrammen

Den amerikanske e-handelsgigant laver gevaldigt om på sin interne retningslinjer for hvor høj en grundløn må være hos selskabet.

Fra at have et loft på 160.000 amerikanske dollar som årlig aflønning som et absolut maksimum for en grundløn, hæves loftet nu til 350.000 dollar.

Det svarer til et løft på 120 procent og omsat til danske kroner vil en maksimal grundløn lyde på 2,28 millioner kroner mod godt 1,04 millioner før.

Det skriver Bloomberg på baggrund af et internt notat, som selskabet har sendt til sine medarbejdere. Det rapporterer Computerworld.

”Det her år har budt på et usædvanligt kompetitivt arbejdskraftmarked, og efter grundig analyse af vores muligheder, med forretningens model for øje og med behovet for at være konkurrencedygtig når det gælder at tiltrække og fastholde talent, har vi besluttet at introducere et markant større løft i vores kompensationsstruktur end sædvanligt,” lyder det i beskeden.

Rammerne for lønstigningerne gør sig gældende globalt, lyder det og vil berøre job på tværs af organisationen.

Amazons nye lønstruktur er blot endnu et tiltag i et glohedt arbejdskraftsmarked. Siden nytår har blandt andet Microsoft, Intel og Facebook lokket talenter ud af tech-giganten Apple.

