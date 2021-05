Vestager: Her bryder Apple reglerne

EU-Kommissionen åbner en konkurrencesag mod Apple for misbrug af techvirksomhedens dominerende position på markedet for streaming af musik.

Det meddeler EU-kommissær for konkurrence Margrethe Vestager i en pressemeddelelse fredag.

"Ved at fastsætte strikse regler i App Store til ulempe for konkurrerende udbydere fratager Apple brugere af billigere tjenester et valg og forvrænger konkurrencen," siger Vestager.

Kommissionen løfter også pegefingeren mod Apple-regler, der forhindrer konkurrenter i at oplyse brugerne om, at deres tjenester kan findes billigere på en anden måde.

Eksempelvis må Spotify ikke via en iPhone henvise til deres egen hjemmeside eller andre steder, hvor udbyderens tjenester kan findes.

"Vi kan købe ind, tilgå nyheder, musik og film via apps i stedet for at besøge hjemmesider. Vores foreløbige undersøgelse viser, at Apple er gatekeeper for brugere af iPhones og iPads gennem App Store," siger Vestager.

I en udtalelse fredag konstaterer Apple, at Spotify har klaret sig godt globalt. På trods af Apples betingelser.

"Spotify er blevet den største udbyder af musikabonnementer i verden. Vi er stolte af den rolle, som vi har spillet i det," siger Apple ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Apple mener, at Spotify ønsker alle fordelene ved App store, men ønsker "ikke at betale noget som helst for det".

"Kommissionens argument på Spotifys vegne er det modsatte af fair konkurrence," siger Apple.

EU-Kommissionen understreger, at en foreløbig konklusion ikke siger noget om, hvor sagen måtte ende.