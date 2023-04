Yeelight Cube gør det super nemt at tilføje smartlys til skrivebordet eller hvor du ellers har behov for det. Lysene kan tilføjes i moduller, og du kan endda selv designe mønstre og farver til lige præcis dit setup. De kan både ligge ned og stå op, så du kan få det, som du vil have det.

Yeelight Cube er et byggesæt af firkantede lamper, der kan sættes sammen ved hjælpe af et base-sæt. Dette sæt består af strømforsyning, en base-enhed og så en af de firkantede lamper. Base-sættet indeholder altid en lampe, der er udstyret med 25 individuelle lysprikker. Der findes desuden én lampe med et lyspanel og én med en indbygget spot til at oplyse væggen bag lamperne.

Yeelight Cube basis sættet kan udvides med op til 6 lamper, så du får et virkeligt flot lysshow

Konkurrencen kører faktisk stadig på crowdfunding-siden Indiegogo, så du har stadig nogle timer, hvis du vil sikre dig et billigt sæt af smartlysene. Du kan se mere om Yeelight Cube på Indiegogo

Yeelight Cube er lette at stable og holdes stabilt med indbyggede magneter. (Image credit: Peter Hoffmann)

Yeelight Cube - Første indtryk

Vi har fået lov at testkøre Yeelight Cube, og umiddelbart er det nemt at holde af de små lys. Systemet er ret enkelt designet. For at komme i gang skal du bruge et base-sæt, som består af strømforsyning, base og Yeelight Cube Matrix (med 25 individuelle lys). Herefter kan du tilføje op til fem ekstra lys. Der sidder et port i top og bund af hvert lysmodul, så du skal bare placere næste modul oven på det foregående for at tilføje lyset.

Der findes tre typer af lys: Dot matrix (med 25 individuelle lys), Panel (et lyspanel) og Spotlight (spot). På Indiegogo siden kan du bestille et base-sæt med hver af de tilhørende lys, og så kan du udvide systemet derfra. Bare rolig, vi kommer med en anmeldelse af Yeelight Cube på et tidspunkt.

I videoen herunder kan du se, hvordan lysene ser ud og samles.

Udseende

Lysene ser virkeligt flotte ud, og hvis du f.eks. laver video, ser de ret fantastiske ud i baggrunden. De kan også skabe stemning, hvis du sætter dem i nærheden af computeren, og som du kan læse mere om herunder, kan du faktisk også ret nemt lave dine egne mønstre.

Lav dine egne mønstre

Den tilhørende app - My Station - gør det nemt at styre lysene. Du kan indtaste rækkefølgen af lys, for at systemet kan styre lyset. Her ville det have været smartere, hvis systemet selv kunne se rækkefølgen, for som det er nu, skal du selv ændre rækkefølgen i appen, hver gang du bytter rundt på lysene. Det virker lidt fjollet. Men det er nu ikke noget, der for alvor ødelægger glæden ved at bruge Yeelight Cube.

Der findes en række forudindstillede lysshows, som du kan vælge, så lysene blinker eller bølger i forskellige farver. Men du kan også lave dine egne mønstre og sætte i bevægelse. Det er virkelig nemt og intuitivt, så alle kan komme i gang. Vi kunne godt have tænkt os, at alle indstillinger for lysene var samme sted i appen. Men lige nu skal du hoppe lidt frem og tilbage for at finde alle justeringsmuligheder. Det er dog en ret enkel app, så du skal ikke lede alt for længe.

Matter compatible

Yeelight Cube lysene understøtter den nye Matter-standard (Åbner i nyt vindue), som skal gøre det lettere for produkter at kommunikere på samme netværk og med tredjeparts apps. Det er ikke noget, der har den helt store betydning nu, ud over at du gerne skulle opleve, at forbindelserne er mere stabile end tidligere. Det gør det også ret nemt at koble Yeelight Cube til f.eks. Google Home, så du kan tænde og slukke lysene med stemmekommandoer. Det har vi dog ikke gjort endnu.