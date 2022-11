Matter vil revolutionere dit smart home - her er alt, hvad du skal vide

Den nye standard for smart home-enheder - Matter 1.0 - er lanceret. Efter at vi i flere måneder har hørt om, hvordan denne softwarestandard vil give os en enorm fordel i vores intelligente hjem, kan brugerne endelig begynde at se teknologien i aktion, efterhånden som den bliver rullet ud til nye gadgets og gamle favoritter.

Over 500 virksomheder verden over har arbejdet sammen under Connectivity Standards Alliance for at føre Matter ud i livet. Med lanceringen af Matter 1.0 og starten på Matter-certificeringsprogrammet skal det nu være meget nemmere at finde smart home-teknologi, så det bliver lettere at opbygge dit smart home.

Men hvad er Matter, og hvordan kommer det til at fungere? Få svaret her.

Hvad er Matter?

Meningen med smart home-teknologi er, at dine gadgets skal kunne interagere med hinanden og skabe et system, der fungerer uden problemer, og som hjælper dig ved at gøre tingene lettere i hverdagen. Et eksempel på en ideel verden kunne være, at du åbner hoveddørens smart-lås op, når du kommer hjem fra en lang arbejdsdag, og at din smart højttaler Google Nest Audio (Åbner i nyt vindue) straks kan sætte din yndlingsmusik på, mens en smart kaffemaskine brygger en kop velkommen-hjem kaffe til dig.

Indtil nu har det krævet et stort forarbejde, fordi du har været tvunget til at undersøge, om de forskellige enheder og gadgets var kompatible både med hinanden og med de smart home-enheder, du allerede har stående. Hvis ikke, kunne du ikke være sikker på, at enhederne kunne tale eller fungere sammen. Mange af produkterne har haft deres egen måde at kommunikere på, som krævede tilpasning for at kunne tale med produkter fra andre producenter. Man kan sige, at produkterne har talt forskellige sprog, så det har været nødvendigt at de skulle tale flere sprog for at kunne kommunikere med andre enheder. Den har gjort det besværligt og dyrere at lave smart home produkter.

Det er her, at Matter kommer ind i billedet. I stedet for en masse mindre mikro-økosystemer vil Matter-understøttede enheder alle kunne tale med hinanden uden problemer, så de alle kan fungere som en del af et stort smart home-setup. Når du køber et nyt Matter-kompatibelt produkt, behøver du ikke bekymre dig om, hvorvidt det vil interagere med dit eksisterende Google Assitant-, Amazon Alexa- eller Apple Homekit-setup. Matter sikrer, at det hele taler og fungerer sammen uden bøvl.

Hvordan kommer det til at fungere?

Brugen af Matter vil egentlig ikke ændre den måde, du i øjeblikket bruger dine smart home-enheder på. Faktisk er der tale om en ny standard, der betragtes som en kæmpe revolution hos producenter og alle, der arbejder med produktionen af smart home. De kan nu lave produkter, uden at skulle bekymre sig om at tilpasse dem til alle mulige andre producenters standarder. Hos forbrugerne vil ændringen ikke være nær så synlig. Deres smart homes vil fungere som de plejer, men når Matter er rullet ud til deres enheder og smartphone-apps, vil de få langt flere muligheder for at tilføje gadgets til deres smart home. Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at de forskellige mærker ikke integrerer deres produkter med Matter på samme måde.

Du skal stadig bruge flere apps

En af de helt store fordele ved Matter skulle være muligheden for at betjene alle enheder med den samme app. Muligheden findes, men det kræver, at producenterne skal give adgang til, at apps fra andre brands og produkter kan styre deres enheder, og at deres enheder kan styres af andre producenters app. Det er en forhindring, som endnu ikke er løst, og det er ærligt talt tvivlsomt, om producenterne vil åbne for dén mulighed. Jo, du kan stadig styre det meste via Google Home, men mange af de smartere detaljer som planlægning og statistikker får du lige nu kun i producenternes egne apps. Så ja, Matter vil gøre livet lettere, men Matter 1.0 er stadig langt fra at udnytte Matters fulde potentale. Det er måske også grunden til navnet: Matter 1.0 antyder kraftigt, at der kommer flere Matter-versioner, som forhåbentlig giver brugerne endnu mere frihed til at opbygge deres smart home.

Næsten alle Phillips Hue-enheder vil fungere understøttelse Matter (Image credit: Philips)

Phillips Hue vil gøre næsten alle deres eksisterende enheder Matter-kompatible. Ligesom Phillips vil mange virksomhederne gøre dette via en softwareopdatering - som for Philips Hue Bridge vil ske i "Q1, 2023", altså januar, februar eller marts.

Der er enkelte produkter, som ikke vil være kompatible - Philips Hue Play HDMI-synkroniseringsboksen og Philips Hue Tap Dial-switchen vil ikke få opdateringen. Og Apple HomeKit-brugere vil få nulstillet deres Hue-lys, som så skal forbindes til systemet igen. Tanken er dog, at overgangen til Matter vil være hurtig og smertefri. Det lyder ganske enkelt for godt til at være sandt, så her forholder vi os afventende. Desværre vil denne totale indførelse af Matter ikke være mulig for alle eksisterende smart home-enheder. For nogle mærker - som Amazon og Google - vil det ikke være muligt at opdatere meget gamle modeller. Modeller, der er ældre end et par år, vil muligvis ikke kunne opgraderes, så her skal du købe nyt eller klare dig uden Matter-fordelene.

Nanoleaf kommer med nye Matter produkter (Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf, der er kæmpestore inden for smart home-belysning, lancerer fire nye Matter-kompatible pærer og lysbånd (Bulp & Lightstrip) i Essentials-linjen - de første belysningsprodukter der fungerer med Matter. Den Matter-kompatible produktserie inkluderer A19, GU10 pærer og et lysbånd.

De nye Matter-kompatible tilføjelser til Essentials-serien gør det muligt at oplyse hele dit hjem med brugervenlige RGBW-lyspaneler, der har 16M+ farvemuligheder samt ultralyse, justerbare hvide farvenuancer (med farvetemperaturer fra 2700-6500K) og et væld af dynamiske lysscener i Nanoleaf-appen.

"Vi er utrolig stolte af at kunne lancere vores første Matter-parate belysningsprodukter," siger Gimmy Chu, CEO og medstifter af Nanoleaf. "I de seneste to år har vores team arbejdet målrettet på at skabe disse produkter, og vi har arbejdet meget tæt sammen med Connectivity Standards Alliance og Matter Working Group for at virkeliggøre visionen om interoperabilitet og sikkerhed. Vi mener, at det at skabe en samlet oplevelse, der gør det muligt for alle enheder at arbejde problemfrit sammen, er et springbræt mod at skabe en endnu mere intelligent, automatiseret og dermed virkelig smart smart-home-oplevelse."

De Matter-kompatible Essentials Smart Bulbs & Lightstrips vil være tilgængelige i detailhandlen i begyndelsen af 2023 samt på shop.nanoleaf.me. Priserne vil variere fra ca. 149,- til 370,- danske kr. (19,99 – 49,99 Euro). Hos Nanoleaf er det kun de nye produkter, der vil være Matter-kompatible.

De gamle enheder virker fortsat

Selv hvis dine ældre gadgets ikke får opdateringen, bør din eksisterende smart home-opsætning fortsat fungere lige så godt som før. Så medmindre du allerede havde planlagt at opgradere det, burde der ikke være behov for at skynde dig ud og udskifte alting med det samme.

Hvis du dog ønsker at købe nogle opgraderinger - lad os sige, at du ønsker at udnytte nogle af årets bedste Black Friday-tilbud (Åbner i nyt vindue) på smart home-teknologi - så skal du sikre dig, at det, du køber, understøtter Matter, ellers kan dine nye køb blive forældede ret hurtigt.