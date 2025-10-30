OnePlus 15 lanceret - flagskibsmodel med masser af power

Teknologivirksomheden OnePlus har annonceret, at deres nyeste flagskibsmobil - OnePlus 15 - bliver lanceret den 13. november 2025. Den nye smartphone lover et betydeligt løft i både ydeevne og mobilfotografering og får også mere AI med ombordf.

Ydeevne i Topklasse: Første mobil med Snapdragon 8 Elite Gen 5

Kernen i OnePlus 15 er den avancerede Snapdragon 8 Elite Gen 5-platform, og det gør den ifølge OnePlus til en af de allerførste smartphones i verden, der tager denne processor i brug. Denne CPU-integration tyder på en markant opgradering i rå performance og energieffektivitet. Skærmstørrelsen er med 6,78 tomme lidt mindre end forgængeren ( OnePlus 13 på 6,82 tommer 120 Hz). Den er nu endnu hurtigere med en opdateringshastighed på op til 165 Hz .

RAM-Hastighed: Flagskibsmodellen udstyres med 16 GB LPDDR5X Ultra+ RAM, der opererer med en imponerende hastighed på 10.667 Mbps. Derfor lover OnePlus en ekstremt glidende multitasking- og gaming-oplevelse.

OxygenOS 16 og AI: Operativsystemet OxygenOS 16 introducerer en række AI-drevne funktioner, herunder intelligente sprogværktøjer og en dybere integration med Googles personlige AI-assistent Gemini.

Gemini-Integration: Den mest interessante softwarenyhed er, at Google Gemini nu kan forbindes med Mind Space for at hente og benytte gemt information. OnePlus Mind Space og OnePlus Plus Mind (ja, det er forvirrende!) er to AI-drevet funktioner, der sammen fungerer som en personlig assistent til at indsamle, organisere og få adgang til din telefons indhold, såsom artikler, rejseplaner og chats. På den måde kan telefonen kategoriserer information fra din skærm, og give resuméer og forslag, som kan linkes til andre apps som din kalender. Så du f.eks. kan få et samlet overblik om en kommende rejse fra både dine mails, dine søgninger og screenshots. Mind Space og Plus Mind er integreret med Google Gemini-appen og rulles ud på OnePlus-enheder med OxygenOS 16.

Kamera-optimerting: Ny DetailMax Engine

OnePlus 15 markerer også en ny æra inden for kamerateknologi for OnePlus, da OnePlus introducerer deres helt egen billedmotor: DetailMax Engine, et system, der fokuserer på at levere overlegen klarhed og virkelighedstro billeder.

Nogle af de nye funktioner er blandt andet:

Ultra-Clear 26MP-tilstand: I stedet for bare at bruge et enkelt high-res billede, kombinerer denne tilstand data fra 12MP multiframe-optagelser med et enkelt 50MP-billede. Resultatet er et 26MP-billede, der angiveligt giver markant forbedret klarhed i komplekse teksturer som pels og stof – uden den massive filstørrelse fra et 50MP-billede.

Clear Burst (Anti-Sløring): Action-fotografering får et løft med 10 billeder i sekundet (op fra 6 i OnePlus 13) og en ny anti-blur-teknologi med dobbelt eksponering. Denne metode fryser hurtig bevægelse (kort eksponering), mens rige detaljer bevares (lang eksponering).

Clear Night Engine: Funktionen skal give bedre natfotografering med Dual Analog Gain, der giver lysere, renere aftenbilleder med reduceret støj.

OnePlus 15 i Infinite Black, Sand Storm og Ultra Violet (Image credit: Peter Hoffmann)

Til optagelse af hurtigt bevægelige motiver skyder Clear Burst med 10 fps, hvilket er en forbedring i forhold til 6 fps på OnePlus 13. Den bruger dobbelt eksponering anti-sløringsteknologi, der samtidig fanger korte og lange eksponeringer for at fryse bevægelsen, samtidig med at den bevarer rige detaljer, så brugerne aldrig går glip af deres øjeblik.

I omgivelser med svagt lys anvender Clear Night Engine Dual Analog Gain-teknologi til at eliminere tidsforskelle mellem eksponeringer. Dette resulterer i lysere, renere og mere naturlige nattebilleder med reduceret støj, så aftenens gadebilleder og natportrætter fremstår lysere og mere naturlige.

Nyt design og materialer

Med hensyn til design opgraderer OnePlus design og materiale med ny innovation. Designet er enkelt og virker utroligt overskueligt. OnePlus 15 vil være tilgængelig i tre karakteristiske farver. Disse er Sand Storm, Infinite Black og Ultra Violet.

Infinite Black har en eksklusiv bagside i frostet glas, der giver en dyb, subtil mat finish, der modstår fingeraftryk og samtidig bevarer et elegant udseende. Det er vores klassiske, universelt populære enhed, der er tidløs. Den er rettet mod brugere, der er tiltrukket af enkelhed og elegant design, som passer perfekt til både arbejde og fritid.

OnePlus 15 (Image credit: Peter Hoffmann)

Sand Storm kombinerer en let bagside af glasfiberkomposit med en mikro-arc-oxideret (MAO) metalramme. Denne avancerede keramiske belægning er 1,3 gange hårdere end titaniumrammen og giver øget holdbarhed uden at gå på kompromis med stilen. Det er vores minimalistiske, sofistikerede farve, der er rettet mod brugere, der foretrækker et underspillet look. Den har jordfarver og udstråler subtilitet og elegance.

Ultra Violet har en dynamisk dobbeltlags optisk belægning, der reagerer på lys med et skift fra violet til safir. Den er rettet mod kreative personer, der har en markant stil og ønsker en enhed, der lever op til deres æstetik. Ultra Violet er dristig og er bevidst designet til at skille sig ud.