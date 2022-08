Back to School: 10 tips når du skal købe en bærbar computer til skolestart

Her får du ti tips til at købe en bærbar computer til skolstarten. Inden skoleåret begynder, er det en god idé at kigge efter en god bærbar computer til studerende (opens in new tab), og når du køber en bærbar computer til skolebrug, er der nogle vigtige ting, du bør overveje.

Uanset hvilken type bærbar computer du overvejer at anskaffe dig til skolebrug, er det en god idé at læse disse tips, så du ikke træffer en forhastet beslutning. Det er nemt at glemme vigtige spørgsmål, når man står over for noget, der umiddelbart virker som et perfekt valg.

1. Planlæg for fremtiden

Der er mange ting, der skal overvejes, når du skal købe den bedst egnede bærbare computer til skolestart. Det er blandt andet vigtigt at sikre, at hardwaren er af tilstrækkelig høj kvalitet til at holde hele uddannelsen igennem. Selv om det betyder en højere startpris, vil det være bedre i det lange løb.

Hvis du køber en bærbar computer i budgetklassen, vil du sandsynligvis opleve problemer med ydeevnen med tiden. Hvad værre er, risikerer du at skulle udskifte computeren oftere, hvilket er alt andet end økonomisk. Det er bedre at sikre sig noget med god hardware ved at udnytte de interne opgraderingsmuligheder maksimalt, f.eks. mere RAM og større lagerplads.

Sørg for, at det hardware, du køber, vil holde i mange år fremover. (Image credit: Huawei)

2. Batteri og strømforbrug

Du vil sikkert helst slippe for at bekymre dig om, at batteriet løber tør midt i en forelæsning, et projekt eller en præsentation. Mange af de bærbare computere i dag har et batteri, der holder en hel arbejdsdag. Når du læser test af bærbare computere, skal du sikre dig, at den enhed, du vælger, opfylder dette krav.

En anden faktor er, at de interne dele af den bærbare computer er effektive nok. Nogle gaming-bærbare har en god batterikapacitet, men de mest kraftfulde af dem mister batteriet ret hurtigt, så du faktisk ikke kan klare dig uden at slæbe opladeren med hele tiden. Du skal i stedet gå efter en bærbar, der balancerer mellem kraft og ydeevne, så du kan være så produktiv som muligt i så lang tid som muligt. Hvis du ser en bærbar computer, der har brug for en stor adapter med høj effekt, er der stor sandsynlighed for, at batterierne alt for hurtigt løber tør for strøm.

3. Vægt

Dette er ret simpelt. Hvis du hver eneste dag skal bære rundt på en bærbar computer hele dagen lang, så gør dig selv den tjeneste at sørge for, at den er let. Det vil gøre det mindre trættende at bære rundt på den, og det vil føles nemmere at hive op og ned ad tasken hele tiden.

Så kommer den svære del. Hvis du vil have en bærbar computer med et kraftigt batteri, er der stor sandsynlighed for, at den også er tung og stor.

Du kan undgå en del af vægten ved at vælge en bærbar computer uden en fysisk, snurrende harddisk. I så fald skal du kigge efter maskiner med SSD lagerplads - det er der heldigvis rigtig mange maskiner, der har i dag. Hvis du har brug for endnu mere lagerplads, kan du vælge et eksternt drev med ekstra plads, som du kan tage med dig, når du har brug for det, og som ellers kan ligge derhjemme. På den måde behøver du kun at bære rundt på den ekstra vægt, når du har brug for indholdet af drevet.

Hvis du skal bære din bærbare computer med dig hele dagen, er det vigtigt, at den er let.

4. Styresystem

Før du beslutter dig for, hvilken bærbar computer du vil have, er det en god idé at tjekke kravene til de kurser, du skal tage. Nogle af dem kan have specifikke krav til styresystemet, fordi den nødvendige software kun understøttes af et bestemt styresystem.

Ja, billige Chromebooks kan være effektive til mange typer skolearbejde- Lige nu er der dog flere kommuner, som er usikre på, om Chromebooks overhovedet må bruges i undervisningen (opens in new tab). Samtidig kan der være flere typer software, som de ikke understøtter. Flere kreative fag kan kræve brug af Mac OS-specifik software eller have kurser og selvstudier, som kun understøttes af dette system. Dette kan variere fra uddannelsesinstitution til uddannelsesinstitution, så du skal undersøge, om der er særlige krav på netop dit studie, inden du bruger en masse penge på en bærbar.

5. Bærbare og køling

Hvis du får en bærbar computer med meget kraft under motorhjelmen, er det en god idé at tjekke, hvordan den bliver kølet. Mange bærbare computere har indsugning af luft på undersiden af computeren. Jo kraftigere den bærbare computer er, jo vigtigere er det at sikre en god luftgennemstrømning.

Du vil måske gerne have din bærbare computer på skødet, når du bruger den til undervisningsformål, også er det nemt at komme til at dække disse luftindtag med lårene. Det kan betyde, at den bærbare får svært ved at køle ned, og her kan varmeudviklingen både være uheldig for computeren, der ikke kan arbejde optimalt, og ubehagelig for dig. der får brandvarme lår. Blæsere kan også skabe høj og distraherende støj i læsesalen eller auditoriet. Hvis du får en bærbar computer, skal du passe på ikke at dække blæser-åbninger, og evt. købe en , eller du skal købe en laptop kølerstand.

Hvis du får en bærbar computer med masser af kraft under motorhjelmen, bør du dobbelttjekke kølesystemet.

6. Understøttelse af stylus

En funktion, som du måske vil kigge efter, er understøttelse af- og et sted at gemme en stylus-pen. Hvis din undervisning indebærer meget læsning af PDF-dokumenter, kan du spare meget tid og printerblæk ved at skrive dine notater på skærmen i stedet for at udskrive pdf'erne eller forsøge at lave noter i dem ved hjælp af den bærbare computers touchpad.

Med en stylus er det supernemt at fremhæve og lave noter i PDF-filer og andre dokumenter. Selv om det ikke er noget for alle, er det godt at have denne mulighed. Hvis du vil have mulighed for at bruge en stylus, kan det betale sig at kigge efter en 2-i-1-enhed.

7. Fokuser ikke kun på spil

Selv om det giver god mening at købe en enhed, der kan klare alle dine behov både på dit studium og i fritien, er det måske ikke altid den bedste løsning. Hvis du spiller meget og ønsker at købe en enhed med utrolig ydeevne, høj opløsning og opdateringshastighed, er det nemt at vælge en enhed, der faktisk er meget kraftigere end det, din undervisning kræver, og som også koster meget mere end nødvendigt.

Faktisk kan det være smartere at købe to forskellige enheder, der tilsammen koster det samme som en kraftig bærbar computer til gaming - en stationær computer til gaming og en bærbar computer til at tage med til undervisningen.

På den måde kan du også spare penge i det lange løb, da du kan opgradere enkelte dele af dit stationære system, når tiden er inde, i stedet for at skulle købe noget helt nyt.

Det kan være smart at anskaffe sig forskellige computere til spil og studium.

8. Glem ikke holdbarhed

Måske støder du på en bærbar computer, der ser godt ud på papiret og har den rette balance mellem pris, ydeevne og effektivitet. Men det betyder ikke meget, hvis selve designet er dårligt.

En bærbar computer, som du køber til skolestart, vil sandsynligvis tilbringe meget tid i din rygsæk eller taske, hvilket gør den udsat for uheld. Hvis designet er for svagt, skal du højst sandsynligt udskifte enheden meget hurtigere.

Folk, der tester bærbare computere, lægger ofte stor vægt på hængslerne i skærmen, hvor de belaster skærmen og lægger pres på chassiset. Hvis du køber online, skal du kigge efter anmeldelser, der har undersøgt, om der er svagheder i designet. Hvis du køber i butikken, kan du selv mærke, om designet virker ustabilt eller skrøbeligt.

9. Find et cover

Nu vi er ved emnet holdbarhed... Du bør også overveje, hvad du kan gøre for at sikre, at din computer ikke bliver udsat for slid og knubs i din taske. Det kan du gøre ved at købe en taske eller et såkaldt sleeve til din bærbare computer. Computer-tasker har særlige rum til den bærbare med ekstra lag af stof eller skumfyldt fór, der beskytter computeren. Et sleeve er en lille beskyttet lomme til computeren, som beskytter den imod alt det andet skrammel, du har liggende i tasken.

Et sleeve giver ikke kun ekstra beskyttelse, men kan også forhindre, at væsker og snavs kommer i kontakt med din enhed. Du kan finde meget billige computer-tasker og sleeves, så der er ingen undskyldning for ikke at købe den ekstra beskyttelse.

Pas godt på din nye bærbare computer - køb et et etui til den. (Image credit: Huawei)

10. Vælg en skærm, der er nem skånsom mod øjnene

Hvis du tror, at du kommer til at bruge din bærbare computer meget udendørs, er det en god idé at være opmærksom på, at ikke alle skærme er lige gode. Du har måske set ord som "mat", "blank" eller "antirefleks" i forbindelse med skærme til bærbare computere. De blanke skærme er bedre egnet til billedbehandling, men for dine øjne er det måske bedre at vælge en mat skærm eller en skærm med antirefleksbelægning, især hvis du er ude i solen.

Du bør også overveje lysstyrken. For bærbare computere angives dette i nit (f.eks. er 200 nit en lyssvag skærm og 500 nit er en lysstærk skærm), men det er ikke alle producenter, der angiver dette. Du er nødt til at lave lidt ekstra research.

En lysstyrke på 300 nits er ikke dårligt, men hvis du skal arbejde meget udendørs, selv under en parasol eller markise, er det bedre med en bærbar computer med 400 nits eller mere. Det gælder f.eks. nyere modeller som Lenovo IdeaPad Duet (Chromebook), MacBook Air (M1, 2020) og Acer Spin 5 (2020) Alle disse har 400 nits eller mere.