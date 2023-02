Fantastiske gaveideer til Valentinsdag 2023: Skønne gaver til dem du holder af

Er du klar til Valentinsdag? I år falder den 14. februar på en tirsdag, men selv om det er hverdag, er der masser af gode grunde til at gøre noget særligt ud af dagen. Din kærest vil glædes sig over indsatsen, og I har muligheden for at få en fantastisk hyggelig og romantisk dag sammen.

En dag, som flere og flere danskere fejrer sammen med kæresten. Hører du til den gruppe, så er gaver en nødvendighed. Blomster og chokolade er dejlige, men hvorfor ikke prøve noget anderledes? Hvis du leder efter den perfekte Valentinsdagsgave til den eneste ene (eller til dig selv), så er det værd at tænke ud af boksen. Og selv om en tech-grej måske ikke virker som den mest romantiske gestus på Valentinsdag, er det noget, som tech-fans vil elske at bruge hele året rundt og fremover.

Det kan være svært at holde styr på, hvilken teknologi der rent faktisk fortjener en plads i din bedre halvdels liv, men det er her, vi kommer springer til med en hjælpende hånd. For at spare dig for besværet med selv at lave den research, har TechRadars danske team gennemsøgt internettet for at finde det bedste udvalg af tech-gaveideer til ethvert budget, lige fra instant kameraer til smarte lamper, Bluetooth-pladespillere og meget mere.

Bare rolig, der er også nogle gaver, som du kan nå at købe i dag, hvis du er sent ude.

Gaveideer på Valentinsdag (hvis du er sent ude)

Disney Plus

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester.

Willow er bare én af mange fremragende serier på Disney+ (Image credit: Disney+)

Disney Plus har været tilgængelig i Danmark et par år, og tjenesten har udviklet sig til at være meget mere end blot en Disney-underholdning. Den indeholder også Marvels katalog samt alt, hvad der har med Star Wars at gøre, og med tilføjelsen af Star på Disney Plus er der også kommet et stort udvalg af alle mulige film og tv-serier til. Nogle af disse serier omfatter The Simpsons, The X-Files og It's Always Sunny in Philadelphia for blot at nævne nogle få. Det er svært at finde en bedre gave til Valentinsdag, for du kan nyde den hele året rundt.

Disney+ (Åbner i nyt vindue)

Viaplay Total eller DPlay Sport

Viaplay Total er væg-til-væg sport i verdensklasse (Image credit: Viaplay)

Hvis din kæreste er en stor sportsfan, er et abonnement på Viaplay Total den perfekte gave. Viaplay giver dig et væld af sportsgrene både live og on-demand. Til gengæld skal der være tale om den store kærlighed, for prisen for Viaplay Total er 449 kr. om måneden. Men så er det også muligt at se sport fra morgen til aften.

Hvis du er ude efter en lidt billigere løsning, kan Dplay Sport abonnementet købes for 129 kr. om måneden.

Du kan se Viaplay-priserne her. (Åbner i nyt vindue)

Mofibo eller Saxo Premium

(Image credit: Mofibo)

Mofibo og Saxo Premium er nogle af de største udbydere af e-bøger og lydbøger herhjemme. De tilbyder begge abonnementer, som vil være alle tiders gave til dine kære, der elsker at læse eller lytte til lydbøger. Hos Mofibo kan du vælge imellem et Basic abonnement til én person, der lytter op til 20 timer om måneden. Et familie-abonnement for to personer koster 169 for to personer og 199 kr. for tre personer, med ubegrænset streaming af bøger.

Saxo Premium har flere abonnementer, men kun to af dem giver dig streaming af e-bøger og lydbøger: Premium og Premium Streaming. Premium koster 139 kr. om måneden og du får én profil, du kan dele imellem to brugere (Nårh, hvor romantisk). Du får samtidig rabat på bogkøb og gratis fragt i Danmark. Premium Streaming koster 119 kr. om måneden og giver ubegrænset streaming til en enkelt bruger. Du får også 30 dages gratis abonnement på Saxos abonnementer.

• Køb Mofibo (Åbner i nyt vindue)

• Køb Saxo Premium (Åbner i nyt vindue)

Action-oplevelser hos Go Dream eller romantik med Smartbox

(Image credit: Smartbox)

Hvis din kæreste er vild med adrenalin og oplevelser ud over det sædvanlige og synes, at det er sjovt at hoppe ud af et fly, køre i en rallybil eller prøve en dykkertur, så er Go Dream adgangsbilletten. Her finder du masser af oplevelsesgaver til alle budgetter. Du kan f.eks. købe en indoor-skydiving oplevelse, hvor man går ind i et glasrør og en gigantisk blæser i bunden gør det muligt at svæve i luften. Det koster fra 445 kr. per person. Hvis du har spenderbukserne på, kan du købe en Guidet trekkingtur til Mount Everest Base Camp. Ja, du læste rigtigt. Men her skal du lægge17.499 kroner per person. Go Dream har også mere traditionelle oplevelser som et kroophold for to personer til 899 kr., en ridetur i dyrehaven for to til 500 kr. eller hvad med et salsakursus for to til 499 kr.? Hvis er er noget, du gerne vil sige til kæresten, kan du bestille 60 minutters træning i brudevalsen for par. Men hvis det er dig, der bestiller denne pakke til 999 kr., så kan det godt være, at du bliver nødt til at gå ned på knæ, når timen slutter. Og det er lige meget, om du er kvinde eller mand. Vi skriver 2023, så der er også ligestilling på frieri.

Er det romantiske oplevelser, du er ude efter, så er Smartbox leveringsdygtig med stort udvalg i romantiske middage og oplevelser for to. F.eks. et spaophold for to til 1099 kr. eller hvad med en gourmet middag for to med vin til 799 kr. Du kan også oppe den lidt med en lidt større romantisk gestus: Tre dages byferie i Italien til 3740 kr.

Se de mange action-gaver hos Go Dream

Så er der romantik i luften hos Smartbox (Åbner i nyt vindue)

Gaver til Valentinsdag

Coolstuff gaver til Valentinsdag

Hvad med et Chokoladebombehjerte til den varme kakao? (Image credit: Coolstuff)

Mangler du nogle anderledes og sjove (eller sære) gaver på Valentinsdag, så er det måske en ide at smutte forbi Coolstuff. Her finder du en side med udvalgte gaver til Valentinsdag. Nogle er mere stuerene end andre. Det gælder for eksempel en gigantisk Toblerone, en rose i krystal, chokoladehjerte bomber til den varme kakao, hyggetæpper osv. Men der er også produkter i den lidt mere frække, men stadig sjove afdeling som parspillet Fifty Nights of Naughtiness. Det er op til dig at vide, hvor langt du vil gå uden at blive single.

Se alle gaver til Valentinsdag hos Coolstuff (Åbner i nyt vindue)

Lego Botanical

(Image credit: Lego)

Har din bedre halvdel problemer med at holde liv i sine indendørs planter? Så er Lego Botanical måske den perfekte, grønne gave. De visner nemlig aldrig. Legos Botanical Collection omfatter smukke legosæt inspireret af planter i naturen, som Paradisfuglen, Bonsai-træet og blomsterbuketten. Dels ser det flot ud i hjemmet eller på arbejdspladsen, og dels er det som regel hyggeligt at sidde sammen og arbejde med et fælles legoprojekt med din partner.

Se Lego Botanicals Collection af smukke planter (Åbner i nyt vindue)

Instax Mini Evo

(Image credit: Instax.dk)

Hvis din partner elsker at tage billeder, kan du overveje at købe et instant-kamera, så du kan fange alle de særlige øjeblikke på film. Instax Mini Evo er et nyt instant-kamera, der giver masser af valgmuligheder. Du har 10 forskellige objektiv-effekter, som f.eks. Color Shift, Blur, Light Leak osv. Plus 10 forskellige filtre, bl.a. Vivid, Retro, Monochrome. Så alt i alt 100 forskellige indstillingsmuligeder. Du kan printe billederne direkte på kameraet eller du overføre dem til din mobil og dele dem på dine sociale medier. Lækkert retro-design og moderne teknologi i én samlet pakke. Prisen ligger på 1.445 kr.

Se Instax Mini Evo her

Apple Watch 7 / Samsung Galaxy Watch 4

Withings ScanWatch Horizon er et såkaldt hybrid ur (Image credit: Withings)

Smartwatches er nu mere end bare en ekstra skærm, hvor du kan se, når du får mails eller nogen ringer på mobilen. For mange brugere er det de mange sundheds- og fitnessfunktioner, der virkelige trækker. Når det er sagt, vil man gerne have, at den man køber skal matche sin telefon, og derfor anbefaler vi både Apple Watch 8 eller Samsung Galaxy Watch 5 her. Begge er premium-smartwatches, der giver dig masser af indsigt i dit liv og træning og kommer med smarte funktioner til hhv. iOS- og Android-brugere.

Er du ikke til store skærme og ure, der tydeligt er smartwatches, så er et hybrid ur som Withings ScanWatch Horizon måske en løsning. Her får du et ur, der ligner et klassisk herreur i virkelig smukt design. Men uret kan måle dine sundhedsdata og træningsforløb. Det bedste er, at batteriet holder i op til 30 dage i modsætning til de traditionelle smartwatches, der skal tankes op noget oftere.

Læs hele anmeldelsen af Apple Watch 8 og vores indtryk af Samsung Galaxy Watch 5 (Åbner i nyt vindue)

Læs anmeldelsen af Withings ScanWatch Horizon (Åbner i nyt vindue)

Apple AirTag / Tile Pro

Apple AirTags (Image credit: Apple)

Hvis din kæreste er glemsom og har det med at glemme, hvor ting som nøgler og taske blev af, så er Apple AirTag eller Tile Pro den perfekte gave. Disse enheder er Bluetooth-trackere, der kan fastgøres til nøgler eller tasker, lægges i tegnebøger eller endda sættes på fjernbetjeninger, så de kan lokaliseres igen, når de bliver forlagt. Begge er meget præcise, og hvilken en du vælger, afhænger sandsynligvis af, hvilken telefon din elskede har. AirTag fungerer kun med iPhones, mens Tile's produktserie er iOS- og Android-venlig.

Læs anmeldelsen af Apple AirTag and Tile Pro

SodaStream

(Image credit: SodaStream)

SodaStreams er gaven til sodanvandselskeren, der har alt (andet). Du slipper for at slæbe litervis af sodavand op på femte sal. I stedet kan du nøjes med gaspatronen, og så kan lave op til 60 liter lækker sodavand med vand fra din egen vandhane. Og når kulsyrepatronen er tom, kan du bytte den for 99 kr. hos både Føtex, Coop og mange andre butikker. Det gør jo ikke noget, at I samtidig hjælper med at holde planeten fri for plastik. Så en SodaStream i gave - det er både godt for dig, din partner og planeten.

Se de forskellige Sodastream-modeller her.

Kobo Libra 2

Kobo Libra 2 er en lille fiks e-bogsløser, der også understøtter lydbøger (Image credit: TechRadar)

Du kender måske Amazon Kindle, men Kobos serie af e-bogslæsere er lige så gode, hvis ikke bedre. Kobo Libra 2 er den seneste udgave, og den kommer for første gang med understøttelse af lydbøger og hele 32 GB intern lagerplads. Vi foretrækker den også frem for Kindle Paperwhite, fordi den er mere behagelig at holde i hånden, og du er ikke låst fast til Amazons e-bogbibliotek, da Kobo understøtter flere filformater.

Du kan finde Kobo Libra 2 hos de store elektronikkæder til priser fra 1.369 kr.

Nanoleaf Lines

Nanoleaf Lines (Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf har specialiseret sig i intelligent belysning, og vi synes, at dette er mærkets flotteste lys til dato. Disse enkle lysstave kan fastgøres til væggen (eller loftet) med tilhørende klæbepuder, uden bøvl med boremaskiner osv. Du kan selv lave mønstre, præcis som det passer dig, og når du tænder dem får du masser af flotte farver i rummet. Du kan lave romantisk date night-belysning eller tilpasse lysene til film på tv og endda musikken, du spiller.

Læs hele anmeldelsen af Nanoleaf Lines

Sony Bluetooth pladespiller

Denver MRD-52 (Image credit: Denver)

Har din kæreste en masse gamle plader, der står og samler støv? Så er det måske på tide at støve vinylsamlingen af og lytte til noget sprød musik fra gamle dage. Det kan du med dette smarte musik center - Denver MRD-52. Her får du hele pakken: En pladespiller og en cd-afspiller med mulighed for at tilslutte Bluetooth højttalere eller høretelefoner. Der medfølger endda to højttalere, så du her får alt, hvad du behøver for at spille dine gamle plader. Det bedste er næsten prisen, for vi er ret overraskede over, at du kan få hele sættet for under 1.000 kr. Så er der vist ingen undskyldning for ikke at spille de romantiske plader på jeres hyggelig Valentinsdag.

Prisen begynder ved 997 kr. hos Happii (Åbner i nyt vindue)

Ember Mug 2

(Image credit: Ember)

Har du en, der skal startes op om morgenen med et skud koffein, for at komme i gang? Og glemmer vedkommende så koppen længe nok til at kaffen bliver kold? Så er de den perfekte modtager af Ember Mug 2. Det er et keramikkrus med varmestyring, så kaffen altid har den perfekte temperatur. Koppen kan holde en temperatur, som du bestemmer, og den holder kaffen varm i op til halvanden time.

Ember Mug 2 fås fra 899,95 kr. (Åbner i nyt vindue)

Chromecast med Google TV

Chromecast med Google TV (Image credit: Google)

Chromecast med Google TV tilføjer Googles tv-platform til dit ikke tv og giver dig mulighed for at streame fra populære streamingtjenester som Netflix, HBO Max og Disney Plus (forudsat at du har et abonnement). Så hvis du ikke har et smart-tv derhjemme - eller hvis dit tv mangler nogle vigtige streaming-apps - kan du stadig hygge dig i sofaen og streame til dit hjertes indhold.

Du kan få fingre i Google Chromecast for 339 kr. hos Google

Sonos Roam

Sonos Roam er en forrygende mobil Bluetooth højttaler. (Image credit: Sonos)

Sonos Roam fylder ikke meget - til gengæld lyder den stor, og vi mener, at det er den bedste mobile Bluetooth-højttaler, du kan købe til din kæreste (eller til dig selv). Hvorfor? Roam har et passende navn, for den er skabt til udendørs brug med Bluetooth- og Wi-Fi-tilslutning og en robust konstruktion, der også er vandtæt. Den spiller godt og kan kobles indgå i dit Sonos-netværk på lige fod med andre Sonos højttalere.

Læs hele anmeldelsen af Sonos Roam

Apple AirPods 3 (2021)

Apple AirPods 3 (Image credit: TechRadar)

Lækkert design, god lyd og gode tilslutningsmuligheder. Apple AirPods 3 er en værdig opgradering til din kæreste, som lige nu går rundt med ældre AirPods i ørerne (medmindre de er Android-brugere). AirPods 3 er optimeret til brug i Apples økosystem, så Android folket må undvære de ekstra funktioner. Til dem vil vi i stedet foreslå Sony WF-1000XM4, der både lyder fantastisk og kommer med noget af det bedste inden for støjreducering på markedet.

Læs hele anmeldelsen af Apple AirPods 3

DJI Mini 2

(Image credit: Future)

DJI Mini 2 er den bedste drone til begyndere, og den kan optage alle jeres udendørs eventyr i knivskarpt 4K-format (med 30fps). Den er lille nok til at kunne smides i en taske eller endda i en jakkelomme, og det er den perfekte startdrone til begyndere, der ønsker at blive fortrolig med at flyve, optage og redigere fugleperspektiver af smukke landskaber og bylandskaber (Der er flere dronekategorier og strenge regler for, hovr du må flyve, som du kan læse mere om hos Trafikstyrelsen (Åbner i nyt vindue)). Bortset fra, at din kæreste bliver nødt til at læse sig igennem det ufatteligt kedelige dokument, skal I nok få det sjovt med dronen. Der findes nyere droner, men denne er forholdsvis billig og stadig fremragende.

Læs hele anmeldelsen af DJI Mini 2

Hvor stammer valentinsdag fra?

Valentinsdag (oprindeligt: St. Valentine's Day) er en fejring af kærlighed og romantik.

Skikken har sine rødder tilbage i det 16. århundrede, og er baseret på en tro om, at fuglene begyndte at parre sig denne dag.

Selve navnet siges at være relateret til en legende om en biskop ved navn Valentin, som blev henrettet i 200-tallet. Han siges at have skrevet et afskedsbrev til sin elskede Julia, underskrevet "... fra din Valentine".

I England blev valentinskort en populær skik i det 19. århundrede, og skikken spredte sig primært til USA og Frankrig. Fra slutningen af det 20. århundrede har skikken været udbredt og populær i det meste af verden. Dagen er også blevet en kommerciel begivenhed, med et kæmpe salg af blandt andet hjerteformede gaver.