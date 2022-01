Anmeldelse: Nanoleaf Lines

Det er egentlig bare aflange paneler med bagbelysning, men når de først er sat op, er Nanoleaf Lines efter vores mening de til dato bedste modulopbyggede smart belysning Nanoleaf har lavet indtil videre. Farverne er levende, effekterne er fascinerende, og opsætningen er let, så længe du har selskab til at hjælpe. Og for at sikre, at de ikke ligner kedelige plastiklinjer, når de ikke er tændt, er der valgfrie covers som tilbehør til Lines. Det eneste, der trækker ned i oplevelsen er Nanoleaf-app'en, som selv efter en opdatering stadig ikke er lige så intuitiv som en tidligere udgave.

Det er egentlig bare aflange paneler med bagbelysning, men når de først er sat op, er Nanoleaf Lines efter vores mening de til dato bedste modulopbyggede smart belysning Nanoleaf har lavet indtil videre. Farverne er levende, effekterne er fascinerende, og opsætningen er let, så længe du har selskab til at hjælpe. Og for at sikre, at de ikke ligner kedelige plastiklinjer, når de ikke er tændt, er der valgfrie covers som tilbehør til Lines. Det eneste, der trækker ned i oplevelsen er Nanoleaf-app'en, som selv efter en opdatering stadig ikke er lige så intuitiv som en tidligere udgave.

Anmeldelsen kort

Nanoleaf laver nogle af de bedste smarte belysningssystemer til hjemmet, og med de nyeste Nanoleaf Lines har virksomheden skabt endnu en vinder. Det er også det første sæt Nanoleaf lyspaneler, der også pynter, når det ikke er tændt.

Der findes covers (skins), som valgfrit tilbehør, der kan monteres udenpå panelerne, så de får en anden farve (end hvid) og ligner geometriske kunstværker på din væg (eller dit loft), og du kan udvide dem til at køre rundt om hjørner takket være nye stik, der også fås som valgfrit tilbehør. Selv uden ekstraudstyret ser Lines pæne ud, når de er slukkede. Ja, de ligner stadig plastikstykker, de smalle linjer ser bare også flotte ud lys.

Men når du tænder for dem, er forvandlingen smuk. Med lysdioder på bagsiden af panelet er den effekt af baggrundsbelysningen fascinerende, og farverne er flotte. For eksempel får den medfølgende scene "Daylight", der er tilgængelig på appen, faktisk rummet til at se ud som om det var fyldt med sollys gennem gennemsigtige gardiner. Farvede lys er levende, og hver lysbjælke har to lys-zoner, så du kan få bevægelse og flere farver i én scene.

Opsætningen er enkel, men kræver at I er to personer. Nanoleaf foreslår, at du planlægger dit design og så lægger det endelige design - med stik og connectors og alt - ud på en flad overflade, og at du så får en ven til at hjælpe dig med at sætte det op, så det er klaret på én gang. Det gør det lettere at undgå fejl, når du monterer de sekskantede stik på væggen, og så du sikrer at lysstavene sidder lige bagefter. Du kan dog godt klare opgaven selv, hvis du er forsigtig og kun sætter én sektion af dit design op ad gangen.

Det er også nemt nok at oprette forbindelse til Nanoleaf-appen, ligesom det er nemt nok at indstille den på enten Apple HomeKit eller Google Home. Nanoleaf Lines kommer med Alexa-support, så du styre det fra enhver Amazon-drevet smart enhed.

Nanoleaf Lines er også Thread-routere, som sørger for at oprette deres eget netværk, hvor også andre produkter i fremtiden vil være en del af netværket. Det giver et stabilt netværk, hvor hvert produkt er med til at opretholde netværket i stedet for at skabe forstyrrelser, som det er tilfældet for mange ældre produkter i dag. Så hvis du allerede bruger Essentials-serien via Bluetooth, vil du opleve, at dine andre Nanoleafs smarte pære og lysbånd reagerer hurtigere - du behøver ikke at bruge en anden Thread-router som Apple HomePod mini.

Vores eneste udfordring er den medfølgende app. Nanoleaf har opdateret sin Smarter Series-app til at omfatte Lines og dens funktioner, men er ikke super intuitiv at bruge. Den fungerer dog som den skal, men det tager et stykke tid at lære den at kende, hvis du er ny i Nanoleaf-økosystemet.

(Image credit: TechRadar)

Nanoleaf Lines pris og tilgængelighed

Vejledende udsalgspris: €199.99 (1.487 kr.)

Set til 1.459 kr.

Nanoleaf Lines' flotte udseende og fantastiske ydeevne er ikke helt billigt. Priserne starter ved €199,99 eller cirka 1.487 kroner for startsættet bestående af ni Lines. Det er den samme pris som Nanoleaf Shapes-startpakken med 9 pakker og billigere end Nanoleaf Elements-kittet med 9 pakker. Vi synes, du får flot belysning for pengene, og som Thread-router vil Lines gøre det lettere at styre Nanoleaf Essentials-belysning - smartpæren eller lysbånd - hvis du har det installeret i forvejen. Samtidig ser Lines som nævnt også meget flotte ud, selv når de ikke er tændt.

Der findes faktisk en større pakke, som vi nok vil anbefale. Her får du en startpakke med 15 Lines. Den er lidt dyrere, og vi har set den til 2.899 kr. i Danmark.

Uanset, om du begynder med ni eller 15 Lines, så kan du altid udvide med tiden. Du kan tilkøbe en lille udvidelsespakke med tre lysbjælker, så du kan bygge til dit eksisterende design. Prisen for tre Lines ligger på 449 kr. i danske webshops.

Som udgangspunkt er Lines hvide, men du kan købe covers, så du kan give dem en anden farve. Indtil videre findes de i sort og pink. De er ikke tilgængelige i Europa endnu, men står som "kommer snart" på Nanoleafs hjemmeside. Prisen ligger på 14,99 euro eller cirka 110 kroner.

Nanoleaf har ikke en dansk butik, men du kan købe det på hjemmesiden. De fleste produkter er dog også tilgængelige fra danske forhandlere.

(Image credit: TechRadar)

Design

Enkel æstetik i designet

Sekskantede stik

Separat kontrolenhed

Nanoleaf Lines er meget anderledes end alt det, virksomheden har lavet før - du behøver ikke længere at bekymre dig om flade, hvide plastikstykker, der ser lidt kedelige ud på væggen, når de ikke er oplyst. I stedet ligner de slanke, hvide plastikstænger en slags kunstværk på væggen, når de er slukket. Hvis du tager de valgfrie skind på (når de bliver tilgængelige), vil de virkelig komme fungere som et markant designelement både om dagen uden lys og om aftenen med lys.

For at kunne tilpasse hver enkelt lysbjælke og hjælpe med at skabe geometriske designs har Nanoleaf fuldstændig redesignet deres connectors - altså de dimser, der forbinder lyspanelerne med hinanden. Denne gang er de små sekskantede blokke, der klæbes fast til væggen med dobbeltklæbende tape. Hvert monteringsstik har sin egen hætte (der klikkes på med et lille, men tilfredstillende klik), så det færdige design ser pænt og ryddeligt ud. Basen på hvert stik kan også trækkes af, så klæbebåndets faneblad bliver synligt, så du kan fjerne klæbebåndet og fjerne Lines fra din væg uden at efterlade mærker. Monteringsfoden har også huller til skruer, som Nanoleaf anbefaler, at du bruger, hvis du planlægger at sætte Lines op på dit loft for at sikre, at tyngdekraften ikke ødelægger dine kreationer. Men på væggen sidder de altså solidt nok ved hjælp af den medfølgende dobbeltklæbende tape.

(Image credit: TechRadar)

Én af forbindelsesenhederne fungerer også som kontrolenhed med knapper til at ændre scener, dæmpe, lysere og aktivere musiktilstand. Et kabel forbinder det hele til et separat strømmodul, som indeholder Thread-routeren. Det eneste, der ikke er slankt er stikket til kontakten - det er faktisk temmelig klodset.

Hver lysbjælke er ca. 28 cm lang, inklusive de sekskantede connectors, men kun 26 cm vil være synlige i din endelige opsætning. De er fjerlette og også meget smalle - ikke mere end 2 cm i bredden og lige tykke nok til at rumme de små lysdioder. Disse er kun lige knap synlige gennem det gennemsigtige bundpanel på stængerne.

Hver Line har to lyszoner, der kan vise forskellige farver samtidig og understøtter af 16 millioner farver ligesom de andre Nanoleaf-produkter.

Der er lid Star Wars over styrepanelet til lysene (Image credit: TechRadar)

Funktioner

Dobbelt som en Thread-router

Understøtter dynamiske scener

Reagerer på musik

Da det er lyspaneler med to lys-zoner, kan du indstille farverige scener på Nanoleaf Lines. Det kan være statiske eller dynamiske lyskombinationer, og du kan enten vælge mellem dem, der er tilgængelige i det store bibliotek i Nanoleaf-appen, eller oprette dine egne.

Ligesom Canvas og Shapes er der også en indbygget mikrofon i Lines, som opfanger omgivende lyd, når musiktilstanden er valgt. Dette gør det muligt for lyset at blinke og flimre i takt med musikken. I vores test fungerede de standardscener, som Nanoleaf har oprettet specielt til Lines helt klart bedst. Hver gang vi forsøgte at vælge et andet fra det enorme bibliotek, der er oprettet af fællesskabet, fik vi en meddelelse om, at der ikke er noget rytmemodul til rådighed for den pågældende scene, og at den ikke kan vises. Det bliver forhåbentlig fikset med tiden. Men du kan sagtens forvandle lokalet til et party-område med standardrytmescener som Cotton Candy Candy, Beat Drop og Jalapeno Heat, når du skal feste.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du installerer Lines i nærheden af dit tv eller din hjemmecomputer, kan du bruge den såkaldte screen mirroring (skærmspejling). Dette kræver dog, at Nanoleaf desktop-appen er installeret på en pc eller bærbar computer (ligesom det er tilfældet med Shapes eller Nanoleaf Essentials Lightstrip), og det fungerer kun, hvis du streamer eller sender video til et tv fra den pågældende computer.

Hvis du allerede har andre Nanoleaf-lamper opsat, kan du gruppere dem for at oprette planlagte scener, hvilket kan gøres via appen. Og du kan nemt styre Lines med Siri, Google Assistant eller Alexa.

Som nævnt ovenfor fungerer Lines også som en Thread-router (ligesom Apple HomePod mini), så hvis du har Thread-kompatible smart enheder (som Nanoleaf Essentials-serien), vil du opdage, at de reagerer meget hurtigere, når de er forbundet med Lines - dette sker automatisk i appen, så du behøver virkelig ikke at gøre noget selv. Bemærk, at selve Lines ikke bruger Thread til at oprette forbindelse, men i stedet bruger dit hjemmets Wi-Fi-netværk (dog kun 2,4 GHz).

Det eneste, som Lines mangler ud fra et funktionsperspektiv, er touch-funktionalitet. Denne er tilgængelig på Canvas og Shapes, så du kan spille spil eller tilføje lyseffekter, når du rører ved et panel. Men Lines er i virkeligheden også for små til at du kan trykke på de forskellige paneler, så det er ikke noget stort tab.

(Image credit: TechRadar)

Setup og styring i app

Nem opsætning, men kræve to personer

App'en mangler brugervenlighed

Nem styring med stemmeassistenter

Når du åbner en ny Nanoleaf-pakke, kan det hele godt se lidt kompliceret ud, og det kan virke uoverskueligt at skulle i gang med at installere det. Men bare rolig. App'en gør det nemt at finde på et design ved hjælp af layout-assistenten, og derefter er det bare et spørgsmål om at lægge det ud på en flad overflade - gulvet fungerer bedst, da der er masser af plads - og så klistre det på væggen.

Nanoleaf foreslår, at du har en hjælper ved hånden, så du kan løfte og montere hele designet op i ét stykke. Vi tænker godt, at du selv kan montere det, men det giver mening at være to, for det gør opgaven lettere: Hvis monteringsstikkene er placeret bare en lille smule forkert på væggen, bliver hele layoutet næsten umuligt at få placeret rigtigt, da du er begrænset af de 60-graders vinkler, som lyspanelerne skal sidde i. Så hvis du har mulighed for det, så få en eller to hjælpere med på opgaven.

Du løber ikke tør for muligheder lige med det samme (Image credit: TechRadar)

Forbindelsen til app'en sker via Wi-Fi, men den fungerer kun på 2,4 GHz-båndbredden. Det kan de fleste modemmer heldigvis sagtens håndtere, så du bør ikke have problemer med at komme i gang. Du skal blot scanne QR-koden på Nanoleaf Lines' strømforsyningsenhed (eller indtaste den numeriske sekvens), og så er du på, selv om det måske ikke går lynhurtigt første gang.

App'en hjælper dig med at finde frem til et layout, du kan lide - så du kan flytte rundt på elementerne, indtil du er tilfreds, eller blande dem, indtil du finder det rigtige design. Så snart alt er monteret og forbindelsen er oprettet, får du straks adgang til en række lys- scener designet til Lines. Du kan styre det via app'en, men du kan også scrolle igennem dem via de fysiske knapper. Fordelen ved at bruge app'en er, at du her kan se lysdesignet for forhånd. App'en er også nødvendig, når du vil opsætte skemaer, oprette nye scener eller bare finde nye scener blandt de mange eksisterende.

(Image credit: TechRadar)

App'en har fungeret fint under vores test af Nanoleaf Lines, men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedringer. Det er bestemt ikke den mest intuitive app, vi har set, og som førstegangsbruger kan det være en udfordring at finde rundt i app'en.

Der er ellers masser af funktioner, som du kan styre via app'en. Lige fra det grundlæggende med at ændre lysscener og lysstyrke til opsætning af skemaer og brugerdefinerede scener.

Nanoleaf Lines monteres med dobbeltklæbende tape, så de er nemme at pille ned igen (Image credit: TechRadar)

Performance

Levende farver

Dynamiske farveskift

Bagbelysning ser godt ud

Hver enkelt lyspanel har en maksimal lysstyrke på kun 20 lumen, så en opsætning af ni Lines vil kun generere 180 lumen (sammenlignet med 1.100 lumen i Nanoleaf Essentials Smart Bulb), hvilket ikke er særligt lyst, hvis det er den eneste lyskilde i et rum. Men lystemperaturer på mellem 1.200 og 6.500 Kelvin betyder, at det er muligt at lave hyggelige lyscener, som kan være ret hyggelige f.eks. i et lille soveværelse.

Faktisk er standardscenen "Daylight" et varmt hvidt lys, som i vores opsætning med 12 paneler virkede meget lyst, selv om det var det eneste tændte lys i lokalet. Det

lignede lyset fra solskin, når det lyser ind igennem persienner. Også Reading-scenen gav masser af lys til hele rummet - og det ved 50 % lysstyrke. Når det er sagt, er Nanoleaf Lines ligesom de andre modulopbyggede intelligente lamper fra virksomheden designet til at skabe en stemning og ikke tænkt som en egentlig lyskilde.

Nanoleaf skaber smukke farver og effekter. Faktisk synes vi, at Lines er det bedste, Nanoleaf har produceret endnu, mest fordi baggrundsbelysningen ser utroligt flotte ud, og fordi panelerne ser også ser flotte ud, selv om de er slukkede.

Det virker fint, når du planlægger forskellige scener og og laver et skema, så de lyser på bestemte måder på bestemte tidspunkter. I modsætning til f.eks. Philips Hue, så er det ikke muligt at få lyset til at fade langsomt ud. Her slukker det bare.

Lyset reagerer med det samme, når du laver ændringer, uanset om du trykker fysisk på kontrolpanelet eller styrer lyset via app'en. Så alt fungerer som det skal, og når du har haft lidt træning med app'en bliver det lettere at finde rundt imellem de mange forskellige muligheder og scener. Du får mulighed for at lave nogle ret fantastiske lyssætninger, og hvis du f.eks. spejler din pc-skærm, så kan Nanoleaf Lines give både film og spil en ekstra dimension.

Skal du købe Nanoleaf Lines?

Du kan også montere Nanoleaf Lines i loftet (Image credit: Nanoleaf)

Køb Nanoleaf Lines hvis…

Køb dem ikke hvis...