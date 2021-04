Send blomster: Bedste blomsterhandlere online

Send blomster og gør modtageren glad. Her har vi samlet de bedste online blomsterhandlere i Danmark, der leverer til modtagerens dør. Blomster er den perfekte gave til enhver lejlighed, og levering af blomster online gør det nemmere end nogensinde og overkommeligt at vælge og sende blomster.

Uanset om du bestiller en blomsterbuket til en fødselsdag eller bare for at sige, at modtageren er i dine tanker , er der mange online blomsterhandlere at vælge imellem. Derfor har flere faktorer spillet ind på vores valg: leveringsmuligheder, priser og udvalg af blomster

Vores gennemgang inkluderer et fantastisk udvalg af smukke buketter og specialgaver til levering i morgen, og nogle steder senere i dag.

Send blomster: Bedste online blomsterforhandlere i Danmark

(Image credit: Flowr.dk)

1. Flowr Bedste online blomsterhandler Læs mere her Kort, levering og gaveæske er altid med i prisen 5 dages friskhedsgaranti Nemt at se, hvornår blomsten kan leveres Ingen levering samme dag Ingen levering om søndagen Ingen levering til ikke brofaste øer Kun blomster

Hos Flowr skal du ikke bruge tid på at gennemskue, hvad blomsterne egentlig kommer til at koste. Levering, kort og gaveæske er nemlig med i prisen. Udvalget af blomster er godkendt, men ikke overvældende. Vi savner muligheden for at bestille eksempelvis øl, vin og chokolade.

Det, der skuffer mest er, at der ikke kan vælges levering samme dag. Bestiller du inden kl. 13 bliver buketten leveret dagen efter. At der ikke er levering om søndagen undrer også.

Så hvis du ikke kan nå Flowrs stramme deadline, bør du sende blomster fra nummer to på listen her.

(Image credit: Euroflorist)

2. Euroflorist Bedste leveringsmuligheder Læs mere her Kan levere samme dag Kan levere til hele verden Kort koster ikke ekstra Relativt dyr levering Næsten kun blomster

Euroflorist er en af de største online blomsterhandlere i Europa. Det ses tydeligt på leveringsmulighederne. Blomsterne sendes dog fra lokale florister i nærheden af modtageren.

Bestiller du inden kl. 12 på hverdage og kl. 10 på lørdage, leveres buketten samme dag. Det er et kæmpe plus.

Heldigvis koster et simpelt kort med en kort hilsen ikke ekstra, men leveringen koster 70 kr. - en pris, der først kan ses i kurven.

(Image credit: Bloomit.dk)

3. Bloomit Godt udvalg af vin og gavekurve Læs mere her Et fornuftigt udvalg af vin og gavekurve Mulighed for levering samme dag Leveringen koster 70 kr.

Bloomit har et godt udvalg af både blomster, vin og gavekurve. Alt efter hvor der skal leveres, kan det ske samme dag. Deadlinen for bestilling til levering samme dag afhænger også af byen, der skal leveres til. Det er sådan set forståligt nok, men ikke enormt brugervenligt og gennemskueligt.

Leveringen koster 70 kr. - ligesom hos Euroflorist på denne listes andenplads.

(Image credit: Interflora)

4. Interflora Alt for dyrt Læs mere her Kæmpe udvalg i blomster, chokolade, gavekurve og alkohol Mulighed for at lade modtageren vælge leveringsdatoen Leveringen er en anelse billigere end flere konkurrenter Det koster penge at skrive et kort

Mange tænker på Interflora, når det kommer til at sende blomster. Det er der egentlig heller ikke noget at sige til, for udvalget er enormt og leveringen er en smule billigere end flere af konkurrenterne. Til gengæld vil den store kæde have penge for at sende et lille papkort med en kort hilsen til modtageren. En service, der er gratis hos næsten alle andre.