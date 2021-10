Anmeldelse: Tile Pro (2022)

Tile Pro er Tiles bedste tracker med en fantastisk 400ft BlueTooth rækkevidde, et slankt design og et års udskifteligt batteri. Det er ikke så funktionsfyldt som Apple AirTags, men når du indregner nødvendige eksterne enheder, ender det med at være en billigere løsning, som du ikke vil afvise.

Et minuts anmeldelse

Tiles bedste tracker - Tile Pro - tilbyder brugerne et fantastisk værktøj til at holde øje med dine vigtigste ting, uanset om du er på Android eller iOS.

Det slanke design gør den velegnet til brug på dine nøgler eller taske, mens dens IP67 vandtætte rating betyder, at den kan overleve temmelig hårde forhold.

Takket være sit et års udskiftelige batteri holder Tile Pro også længe, for hver gang det er ved at løbe tør, kan du bare tilslutte et nyt batteri, så det kan komme tilbage til at holde øje med dine ejendele.

400ft rækkevidde og høj ringetone skulle betyde, at du aldrig mere vil miste styr på dine ting derhjemme; da Tile netværket har over 90% succesrate ved at returnere manglende ting til deres ejere, kan du være rolig ved, at dine vigtigste ejendele i sidste ende kommer hjem.

Og takket være nye funktioner som 'Lost and Found' QR koden, der er trykt på bagsiden, forventer vi, at denne succesrate kun vil stige.

Selvom du ikke finder den ultra-wideband tracking, der bruges af Apple AirTag - på trods af at du betaler den samme pris - behøver du ikke yderligere udstyr for at få Tile Pro til at fungere med et flertal af ting, hvilket betyder, at det ender med at blive en del billigere end Apples tracker.

Pris og tilgængelighed

Du kan købe Tile Pro nu for omkring 229.- (prisen svinger en lille smule hos forskellige forhandlere).

Hvis du leder efter et billigere alternativ, så tjek vores anmeldelse af Tile Mate (2022), der også indeholder detaljer om Tile Slim og Tile Sticker.

(Image credit: Tile)

Design og funktioner

Tile Pro trackeren har fået en let designopdatering i 2022, den har en mere slank rektangulær form for bedre at skelne den fra den firkantede Tile Mate. Derudover er dens hul punch placeret ved siden af et tyndere stykke materiale, hvilket gør det meget lettere at fastgøre den til dine nuværende nøgler.

Du kan få en af disse trackere i enten sort eller hvid, og du bør vælge dit design omhyggeligt, da det holder ved dig et stykke tid, takket være dens 1 års batterilevetid med et udskifteligt batteri (så når det kører lavt kan du bare sætte et nyt i).

Når Tile Pro er blevet registreret i din Tile app, vil du kunne bruge dens BlueTooth sporing til at registrere den inden for 400 fod (121 m) fra dig, og du kan få den til at ringe for at gøre det let.

Hvis den ikke er inden for rækkevidde, vil din Tile blive registreret som tabt, hvor - ligesom Tiles andre tilbud - funktionen 'Find Far Away' vil fastgøre din Tiles sidste kendte placering på et kort. Dens placering kan opdateres af indstillingen 'Notify When Found', der er afhængig af Tiles globale netværk (som omfatter andre brugere og Amazon Sidewalk i USA) for at opdatere sin position.

Derudover er Tile Pro nu stemplet med en QR kode på bagsiden. Hvis en person opdager den forsvundne Tile tracker (uanset om de er i Tile netværket eller ej), kan de scanne den for at modtage kontaktoplysninger, som du har valgt at give ud. Med disse oplysninger kan den gode samaritaner nu kontakte dig for at returnere din genstand til dig.

Tile Pro har en IP67 vand - og støvbestandigheds rating. Denne score betyder, at den er helt støvtæt og kan overleve at blive nedsænket i op til 1 meter vand i op til 30 minutter.

Endelig er vores yndlingsfunktion på Tile trackers omvendt spor. Ved at trykke to gange på Tile logoet på Tile Pro kan du få din smartphone inden for rækkevidde til at ringe som en Tile tracker. Du ville ikke tro på, hvor nyttigt dette værktøj er.

(Image credit: Tile)

Ydeevne

Ud fra vores egen erfaring er Tile Pro en stor tidsbesparelse, når du prøver at komme ud af hoveddøren. Den gør det at finde vigtige genstande - som dine nøgler - meget hurtigere end at søge blindt efter, hvor du sidst lagde dem ned.

Den giver også ro i sindet, hvis du er bekymret for, at du har efterladt din genstand et andet sted, da du hurtigt kan dobbelttjekke, at du har taget den med hjem (eller hvor den var gået tabt, hvis du faktisk efterlod den).

Ringetonen kan blive temmelig høj, og inde i vores hjem kunne vi høre det klart nok til at fokusere på, hvor Tile Pro gemte sig langt væk.

Hvis du alligevel mister en ting uden for dit hjem, har Tile fortalt os, at dens trackere har en returprocent på 90% - hvilket betyder, at langt de fleste varer, der er markeret som forsvundne, senere findes af deres ejere. Vi forestiller os, at dette antal kun vil stige takket være tilføjelsen af QR koden, og efterhånden som Tiles netværk vokser (f.eks. Når Amazon Sidewalk lanceres uden for USA).

Køb den hvis...

Du vil have en tracker der fungerer med alle smartphones

Hvis du ikke er en dedikeret Android eller iOS bruger og kan lide at skifte hver gang du skal opgradere, er disse platform-agnostiske trackere et godt valg.

Du har et stort hjem

I modsætning til Tiles andre trackere garanterer 400ft området på Tile Pro stort set, at du vil være i stand til at opdage og finde dit manglende element, selvom det er i den anden ende af huset.

Du vil have en tracker der holder

Med sin IP67 vandtætte rating og udskiftelige batteri vil denne hårdføre tracker holde øje med dine ting i det lange løb.

Køb den ikke hvis...

Du vil have en billig tracker

Som Tiles bedste tracker er Tile Pro også dens dyreste. Hvis du leder efter en billigere løsning, foretrækker du måske den billigere Tile Mate (2022)

Du vil have en tracker til din pung

Tile Pro har et flot design, men det er for omfangsrigt til at passe i din tegnebog - og er bedst egnet til at spore nøgler og tasker. Hvis du vil have en mindre løsning, anbefaler vi Tile Slim, der er nogenlunde på størrelse med et kreditkort.

Du vil have ultra-wideband tracking

Hvis du vil bruge den højteknologiske UWB tracking, som du finder på Apple AirTags, vil du i stedet have fat i en af dem (hvis du bruger en iPhone) eller vente på, at Tile Ultra taht kommer i 2022.