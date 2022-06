Anmeldelse: Withings ScanWatch Horizon - Smartwacht med klassisk charme

Hard to find the perfect fit

Screen is so tiny

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Withings ScanWatch Horizon er et virkeligt lækkert bud på et diskret smartwatch. Mens de fleste af nutidens moderne smartwatches først og fremmest fokuserer på fitness og så på sundhed i anden række, gør Withings ScanWatch Horizon tingene anderledes. Her er sundhed og design i forsædet, og der er ikke så meget fokus på fitness. Det kraftige, klassiske udseende egner sig bare ikke til aggressiv træning, lange løbeture eller store svømmeture. Uret kan godt klare det, men det er forholdsvis tung, og det spiller ikke så godt med voldsom træning.

Withings ScanWatch Horizon: Anmeldelsen kort

ScanWatch Horizon formår at skille sig ud på et marked for smartwatches, som tit ligner hinanden. Ja, der findes mange forskellige mærker, men det har dog som regel en masse tilfælles: En forholdsvis stor rund eller firkantet skærm, en blød rem, og så vejer de som regel ikke så meget, så de fungerer rigtig godt som fitness-ure.

Withings ScanWatch Horizon går i en helt anden retning og vender den designmæssige udvikling, så jeg i stedet står med et design, der ikke er til at skelne fra et klassisk dykkerur. Alligevel har uret et skær af fremtiden over sig i form af en lille rund, sort/hvid skærm øverst på urskiven

Den type ure er de fleste enige om at kalde for et hybrid ur, da det ligner et analogt ur, men gemmer på moderne teknologier. Withings har lavet denne type ure før, men ikke i en version, der i så høj grad ligner et klassisk ur.

Ved første øjekast er det svært at skelne ScanWatch Horizon fra et dyrt dykkerur. Det har det samme tykke, polerede kromhus, den samme krone og en roterende krans, som oprindeligt blev designet til at give dykkere en hurtig overblik og advarsel om, at deres ilt måske snart er ved at løbe tør. På urskiven er der analoge, store, selvlysende visere og markeringer.

Når du vender uret om, bliver det tydeligt, at der er tale om mere end et klassisk ur. Her finder du en række sensorer i bunden af uret. De sørger for passiv aflæsning af puls og til aktiv aflæsning af blodets iltindhold og EKG. Når skærmen er tændt, er det også nemt at se, at det ikke er et almindeligt ur. Kronen bruges i øvrigt ikke til at indstille uret, men til at navigere igennem urets menuer til EKG, træningspas og åndedrætsøvelser.

Et enkelt tryk på kronen starter en lille forvandling. Tryk på knappen, og urets visere kører ud til siden til positionerne "10" og "2", så du kan se, hvad der står på den lille skærm.

Withings uret samarbejder med Health Mate app'en på mobilen og findes både til iTunes (opens in new tab) og Android (opens in new tab). Her kan du styre, hvilke informationer uret skal indsamle - som for eksempel overvågning af dit åndetræt, når du sover eller løbende overvågning af din hjerterytme, så du kan få en advarsel, hvis dit hjerte f.eks. slår uregelmæssigt. Du kan også aflæse dine skridt, højde, puls og generelle søvnmønstre.

(Image credit: Peter Hoffmann)

I alle de år, jeg har testet ure, har søvn-overvågning være det, jeg holdt mindst af. Det føles underligt at sove med et ur, og for mig virker det distraherende. Det gælder med de lette smartwatches, og det havde jeg også ventet af ScanWatch Horizon, der er både større og tungere end de fleste andre smartwatches på markedet.

Men det lykkedes mig at sove fint med uret - selv om jeg stadig ikke gør det normalt. Det giver et godt overblik over dine søvn og dine åndedrætscyklusser, og lige så imponerende er den klinisk understøttede EKG-aflæsning og SpO2-rapporterne.

App'en gør et fremragende stykke arbejde med at indsamle alt og præsentere det for dig i et læsbart format, som du kan se i app'en. Det kan også deles med Apples egen Health-app.

Ifølge Withings kan du gå med uret i op til 30 dage, inden du skal lade det op. Det passer fint med vores test. Hvis du tænder for ekstra funktioner som løbende overvågning af hjerterytme eller åndedrætsovervågning, kan det koste lidt batterilevetid. Men selv disse funktioner bliver kun udført med interval, så det er ikke noget, der dræner batteriet mærkbart. Det føles skønt ikke at skulle bekymre sig om strømforbruget, for det er én ting mindre, der ligger og fylder i baghovedet.

ScanWatch Horizon er nok det mest perfekte smartwatch til brugere, der i virkeligheden ikke ønsker et smartwatch. Det har udseendet af et klassisk analogt ur med hjertet af et intelligent wearable. Med en pris på 3.790 kr. er det i den dyre ende, især når nu urets skærm er så lille og sort/hvid. I mine øjne er det et fantastisk ur, fordi det lykkes at kombinere et flot klassisk ur med smarte funktioner og målinger på klinisk niveau, uden at det på nogen måde er et ur, der hele tiden afkræver opmærksomhed. Du kan få besked, når du får en besked eller en opringning på mobilen, men for det meste holder uret sig i baggrunden.

Pris og tilgængelighed

Withings Scanwatch Horizon fås kun i én størrelse på 43 mm, der dog findes i en blå og en grøn version.

Uret koster 499,95 euro hos Scanwatch, hvilket svarer til cirka 3.720 kr. Det er ca. 200 euro mere end Scanwatchs originale, 38 mm analoge hybrid. Uret er ude nu og fås hos Scanwatch (opens in new tab) og Elgiganten (opens in new tab).

Du kommer til at føle dig som en urmager med ScanWatch Horizon (Image credit: Peter Hoffmann)

Design og skærm

Stort og flot

Hybrid analog/digital design

Alt styres via urets krone

Alt ved ScanWatch Horizon er større end det originale SacnWatch, som både findes i 38 mm og 42 mm udgaver. ScanWatch Horizon er et 43 mm stort smartur og er 13,28 mm tykt.

Mens ScanWatch vejede 58 g (den mindre model og uden rem), vejer ScanWatch Horizon 72 g uden rem. Det er et stort ur, og det fylder endnu mere, hvis du bærer den med remmen i rustfrit stål. Der følger også en blå gummirem med i æsken, så du har noget at skifte med. Uret kommer i en æske, komplet med ekstra led til stållænken og med værktøj til at tilføje/fjerned led i remmen. Der er en lille pin-pusher og en lille hammer til at banke de små stifter, som holder remmen, ud. Der er også en plastikholder til at hjælpe dig med at holde uret på plads, når du banker. Det fungerer fint, selv om det kræver lidt overvindelse at banke løs på sit nye ur.

Jeg brugte det med metalremmen, men hvis du skal sove med det, vil den blå gummirem nok føles mindre forstyrrende.

Selve uret er smukt. Med sin hus i rustfrit stål ligner det virkelig et klassisk dykkerur i stil med f.eks. et Rolex. Under det klare saphirglas er der en blå emaljeskive. Denne farvesammensætning fortsætter til den bree, drejelige kant. Der er de brede, men stilfulde time- og minutvisere (der er ingen sekundviser) og urskivemarkeringer, som

lyser op i mørke. Der er også en mindre skive, som går op til 100, hvor du kan se dagens fremskridt mod dit aktivitetsmål målt i procent.

Under klokken 12 sidder urets eneste digitale display. Det måler 13.8 mm i diameter, er et sort/hvid LCD-display, og opløsningne er høj nok til at du faktisk tydeligt kan se en masse informationer på den lille skærm. Da de analoge urvisere nogle gange bevæger sig over denne skærm, vil de automatisk flytte sig (til 10 og 2), så snart du trykker på kronen.

Bagsiden ligner slet ikke et analogt ur. Der er tre sæt sensorer til puls, SpO2-niveauer og elektroder til elektrokardiogrammet.

Urets pasform er vigtig, fordi sensorerne skal have kontakt til huden for at fungere. Det har heldigvis ikke været noget problem, og uret har for løbende uden problemer leveret helbredsmålinger.

Det er i øvrigt ret nemt at skifte rem. Både metalbåndet og det fleksible bånd har quick-release-stifter (i princippet små håndtag, der er fjederbelastede, som holder remmen på plads). Det gør det nemt at skifte rem.

Sensorerne i bunden af uret (Image credit: Peter Hoffmann)

Kronen og den lille digitale skærm arbejder godt sammen. Du vækker skærmen ved at trykke på kronen og bladrer derefter gennem menuer og funktioner på skærmen ved at dreje på kronen. Når du finder en funktion eller aktivitet, du vil bruge, trykker du på kronen igen.

I forbindelse med træningsmulighederne scroller jeg til hovedmenuen for træning, trykker på kronen for at få vist træningsmulighederne (løb, svømning, cykling, gang, andet), trykker på for at vælge det, jeg ønsker, og trykker derefter på kronen igen for at starte, sætte træningen på pause eller stoppe en aktivitet.

Det kan føles meget simpelt sammenlignet med det farverige og omfattende menusystem på et almindelig smartwatch. Men lige som mange andre smarture registrerer ScanWatch Horizon automatisk mine aktiviteter. Så gåture, løbeture og cykelture bliver automatisk registreret. Det samme gælder, når jeg går op ad trapper. Så uret fungerer ret pålideligt, selv om mulighederne og skærmens størrelse ikke er på nvieau med almindelige smart- eller fitnessure.

Det har også sin charme. For et kæmpe udvalg af muligheder og et meget stort display kan være for meget for nogle. F.eks. brugere, der kommer fra Fitbit, hvor de kan købe en enhed som Fitbit Charge 5 (opens in new tab), hvor der ikke er et gigantisk udvalg af smart-funktioner på skærmen.

Withings ScanWatch Horizon (Image credit: Peter Hoffmann)

Kom i gang og få styr på din sundhed

Nem opsætning

Sporer nøjagtigt aktivitet

Masser af funktioner til sundhedsregistrering

Tilslutter til telefon og apps for at få notifikationer

Det er nemt at komme i gang med Withing Scanwatch Horizon. Begynd med opladningen i den medfølgende opladningsbase. Den er pin-baseret, så du skal vende uret rigtigt, for at få det til at lade op. Magneten er ikke synderlig kraftig, så der skal ikke mget til, før den sidder skævt og holder op med at lade. Så systemet virker ikke optimalt.

For at bruge uger, skal du installere Health Mate-appen, som er den samme app, der bruges af alle Withings sundhedsrelaterede enheder. Den guider dig gennem Bluetooth-parringsprocessen, og når uret var fuldt opladet (ca. 2 timer, fra tom til fuld), guider den dig gennem en de nødvendige trin for at aktivere alle de aktive og passive sundhedsfunktioner.

Vi app'en kan du dele informationer med en række andre tjenester. Google Health, løbe-app'en Strava, Samsung Health og flere andre. Du kan også forbinde uret til IFTTT "If This Then That", så du f.eks. automatisk kan sætte dine morgenrutiner igang - lys, varme i stuen osv - når ScanWatch Horizon registrerer, at du vågner. Har du en iPhone, skal du godkende deling af oplysninger mellem Health Mate og Apple Health-appen, hvilket giver Health Mate mulighed for at opdatere alle målinger, som det indsamler data om. Du får også at vide, hvordan du skal bære uret, og hvor du skal placere det på håndleddet for at få de bedste målinger. Der er vejledning om EKG og også en bemærkning om, at enheden, som er FDA-godkendt, ikke kan registrere hjerteanfald og andre medicinske tilstande.

Når alt dette er gjort, er uret klar til brug og til at spore dit helbred og din aktivitet. Du kan tage pulsmålinger og SPo2-test, som krævede, at du sidder stille og placerer højre hånd oven på uret (hvis du bærer det på venstre arm). Efter ca. 30 sekunder tilkendegiver en lille vibration, at testen er udført.

EKG'er fungerer næsten nøjagtig på samme måde, bortset fra at appén første gang gør meget ud af, at Withings partner Heartbeat Health skal gennemgå dine personlige oplysninger for at "give lægelig godkendelse til urets EKG-aktivering". Det sker heldigvis ku én gang.

Det er tydeligt markeret med pile, hvor du kan fjerne led i lænken. (Image credit: Peter Hoffmann)

ScanWatch Horizon indsamler ikke kun sundhedsdata og sender dem til Health Mate app'en. Du kan også modtage beskeder på den lille, men meget tydelige skærm. Du kan læse sms'er (én linjead gangen), se kalender-notifikationer og få besked om indgående opkald. Hver besked giver en mærkbar vibration på uret, så du opdager dem, selv om du ikke lige kigger på uret.

Det fungerer meget diskret, og virker mindre stressende end nogle smart-ure, hvor hele skærmen lyser op, hver gang der sker noget på mobilen.

Når du går i seng, behøver du ikke gøre noget - uret registrerer det selv og begynder at registrere både, hvor længe du sover, og kvaliteten af din søvn. Du kan via app'en aktivere åndedrætsovervågningen, der foretager stikprøver for at se, om du trækker vejret normalt, når du sover. Stikprøverne bliver foretaget med nogle dages mellemrum. Du kan også sætte uret til at overvåge dit åndedræt hele tiden - det koster dog også på batterilevetiden.

Du efterfølgende se oplysningerne i Health Mate-app'en og få et godt overblik over din søvn, og dine aktiviteter i løbet af dagen.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Fitness tracking

Forholdsvis få træningsmuligheder

Ingen indbygget GPS

Aktivitetssporing fungerer godt

Dette er en fornuftig fitness wearable, men på grund af dens størrelse og vægt er den ikke bare iøjnefaldende - det er også ret tungt, hvor de fleste andre fitness-ure og smart-ure er lette og har bløde kurver og kanter. Her får du mere volumen og en fremtrådende krone.

Jeg gik med det og lavede mit vægttræning, crunches, curls, pushups og pullups. Alt undtagen gåturen falder ind under urets kategori "anden" træning.

Der er ingen indendørs og udendørs gåtur, bare gåtur.

Hvis du er svømmer, er dette et ur klar til dig. Hvor det ogriginale Scanwatch kan klare dybder på 5ATM (et mål for det atmosfæriske tryk under vandet), er ScanWatch Horizon et "dykker"-ur og kan klare dobbelt så stor dybde (10ATM). Jeg er ikke dykker, men et dyk i en vandkande tæller vel også. Det fungerer fint. 10ATM eller 100 meters dybde er fint til et ur, du bruger til svømning og snorkling, men seriøse dykkere vil nok vælge noget endnu mere robust.

Generelt set er fitnessfunktionerne i ScanWatch Horizon gode, men det er sundhedsmålingerne, der virkelig brillerer.

Health Mate-app'en giver dig overblikket over dine sundhedsmålinger og din fitness. (Image credit: Future)

Uret registrerer fint cykling, løb og gang, men hvis du ikke har mobilen med, ved uret ikke, hvor du skal hen, eller hvor du har været, for de informationer kommer fra mobilens GPS - uret har ikke indbygget GPS.

Det virker måske som om et ur til den pris, burde have en GPS, men det er sikkert et bevidst valg fra Withings. Det synes jeg egentlig er fint, for et ur med indbygget GPS holder i hvert fald ikke batteri i en måned.

ScanWatch kommer med to remme: Rustfrit stål og en blå gummirem (Image credit: Peter Hoffmann)

Og netop batterilevetiden er en af de mest fantastiske features ved dette ur. Efter to ugers test, var batteriet nede på 45 % . Lige nu ens jeg skriver dette - efter cirka 18-dage, har jeg stadig 36 % batterilevetid tilbage. Hvis jeg ikke havde taget så mange EKG- og SPo2-tests, ville den måske holde endnu længere. Så mit gæt er, at du med varieret brug kan gå mindst 20 dage og måske 25 dage pr. opladning. Og hvis du kun bruger uget som ur uden at måle EKG ellerSPo2-testsm, virker 30 dage helt realistisk. Jeg har testet andre smart-ure, hvor jeg allerede i løbet af dag ét kunne se uret dykke under 30% strøm - om eftermiddagen. Det har jeg hverken tid eller tålmodighed til, og derfor er ScanWatch Horizon en af mine klare favoritter blandt smartwatches.

Den lange batterilevetid bidrager også til, at ScanWatch Horizon føles mere som de traditionelle automatisk eller batteriedrevne (quartz) ur.

Den blå rem er lettere at montere end den i stål. (Image credit: Peter Hoffmann)

Alt i alt er Withings ScanWatch Horizon en elegant tilføjelse til smartwatch-markedet. Det tager det klassiske udseende af et dykkerur og blander brugbare digitale funktioner inden for sundhed, fitness og meddelelser ind i det.

Det er ikke så omfattende som Apple Watch 7 eller Galaxy Watch 4, da det mangler mikrofoner og forbindelser til en stemmeassistent som Siri, Bixby eller Google, men Withings har heller ikke tænkt sig, at den lille digitale skærm skal konkurrere med de andre smartures farverige smart-skærme med høj opløsning. Det ér virkelig et smartwatch for brugere, der ikke vil have smartwatches, der ligner smartwatches, og som kan lide de klassiske ure.

ScanWatch Horizon er proaktiv og opdager selv, når du begynder at træne. Men uret er tæller hver spadseretur og hver cykeltur med som træningspas. Så selv uden en tur i et træningscenter, mener Healt Mate, at jeg har trænet ni gange den seneste uges tid. Du kan også vælge selv at starte træningen på uret, hvor du kan vælge imellem at løbe, svømme, gå, cykle, løbe indendørs og "andet". Starter og stopper du selv, bliver målingerne lidt mere præcise.

Udfordringen med at bruge ScanWatch Horizon som træningspartner er, at uret er så tungt - i hvert fald med metalrem - at det mærkes meget tydeligt under træning. Så det er nok ikke for dem, der helst ikke vil tænke på, at de har et ur på, når de løber.

Men uret er ideelt for brugere, der vil have styr på sundhed og søvn, klassisk look og uovertruffen batterilevetid.

Skal du købe det?

Køb det, hvis

Du savner det klassiske maskuline look og følelse

ScanWatch Horizon ligner et klassisk dykkerur, og der er ikke sparet på materialerne. Det er et genialt træk at kombinere det klassiske dykkerur med digitale funktioner, og det er der helt sikkert et markede for.

Du vil have styr på din sunhed

Dette ur har nogle effektive hjerte- og sundhedsmålinger, der holder dig opdateret, uden at virke påtrængende. Uret kan snakke med Google og Apples sundhedsapps og det er nemt at sætte op i Health Mate-appen.

Det skal være simpelt

Fordelen ved retro-looket er, at alle oplysninger er samlet på én ultraklar og ret enkel skærm. Betjeningselementerne er simple, men på en meget enkel og brugervenlig måde.

Køb det ikke, hvis...

Du først og fremmest vil have et fitness ur

ScanWatch Horizon er et fedt ur, og det kan holde styr på din træning. Men som rent træningsur er det simpelthen for tungt.

Du vil have et fjerlet ur

Selv med gummiremmen fylder uret meget på håndleddet, så det vil helt sikkert føles for tungt for nogle brugere.