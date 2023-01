Er du på udkig efter den bedste billige airfryer? På denne topliste finder du de 7 bedste frituregryder lige nu, som er af høj kvalitet uden at efterlade et stort hul på kontoen. Disse billige airfryers er perfekte til enhver amatørkok på et budget eller til at give som gave. Med en af disse airfryers kan du tilberede dine yndlingsretter og snacks på en nem og sund måde.

Nedenfor er vores opdaterede topliste over de bedste billige airfryers lige nu, med modeller fra mærker som Philips, Xiaomi, Cosori og flere, som er de bedste i test lige nu. Du finder vores testvinder øverst, efterfulgt af en række andre fremragende billige airfryers.

Bedste billige airfryer - 5 modeller på toplisten

TESTVINDER: Xiaomi Mi Smart Air Fryer - bedst i test Philips Essential Airfryer - bedste billige airfryer fra Philips Severin FR 2430 - bedste budget-airfryer Tristar Crispy Fryer - bedste billige airfryer med lavt strømforbrug Tristar Multi Crispy Fryer Oven - bedste billige airfryer-ovn

Billige airfryer 2023 - bedst i test lige nu

Xiaomi Mi Smart Air Fryer er testvinderen (Image credit: Petter Mattsson)

(Åbner i nyt vindue)

1. Xiaomi Mi Smart Air Fryer - bedst i test Vores klare testvinder blandt de billige airfryers lige nu. Kapacitet: 3,5 l | Maxtemperatur: 200 °C Läs mer hos Amazon SE (Åbner i nyt vindue) Høj kvalitet til prisen Smarte funktioner Få besked på din mobil, når din mad er klar Fås ikke med en kapacitet på mere end 3,5 liter

Xiaomi Mi Smart Air Fryer den absolut bedste billige airfryer, du kan købe ligenu. Det er en airfryer til under 700 kroner, der har alt det nødvendige. Her får du en praktisk maskine med et temperaturområde på mellem 40 og 200 grader, som kan klare alt fra friturestegning og grille til tørring af frugt og grønt - alt sammen tæt synkroniseret med en app via WiFi. Appen indeholder også en stor opskriftssamling og kan give dig besked, når det, du laver i frituregryden, er klar.

Vi synes, at Mi Smart Air Fryer er det mest prisvenlige valg for mindre husstande - den er kompakt, nem at bruge, ser godt ud på køkkenbordet, og app-integrationen giver ekstra bekvemmelighed. Hvis du har brug for mere kapacitet end de 3,5 liter, som du får her, bør du dog kigge længere væk.

Se Xiaomi Mi Smart Air Fryer hos Xiaomi (Åbner i nyt vindue)

Philips Essential er en alsidig og effektiv airfryer. (Image credit: TechRadar)

(Åbner i nyt vindue)

2. Philips Essential Airfryer - bedste billige airfryer fra Philips Den bedste billige løsning fra det populære Philips. Kapacitet: 4,1 l eller 6,2 l | Maxtemperatur: 200 °C Läs mer hos Amazon SE (Åbner i nyt vindue) Rapid Air-teknologien giver et jævnt og sprødstegt resultat Alsidig Fås i forskellige størrelser Dyrere end konkurrenterne

En af Philips billigste modeller er Philips Essential Airfryer, der fås i to versioner med en kapacitet på 4,1 eller 6,2 liter. Maskinen har en berøringsskærm og 7 forudindstillinger, så du nemt kan komme i gang med at stege eller grille chips, kød og grøntsager. Rapid Air-teknologien sikrer, at maden tilberedes jævnt og får den rette sprødhed. Den kan også bruges til at optø fødevarer eller bage brød, og hvis du har brug for inspiration til opskrifter, er NutriU-appen altid klar til at hjælpe dig.

Kort sagt er dette et sikkert valg for dem, der ikke ønsker at tage chancer, men som har brug for en airfryer i topklasse til en overkommelig pris. Når det er sagt, er Philips Essential stadig et nogle hundrede kroner dyrere end flere af konkurrenterne.

Læs mere om Philips Essential Airfryer hos Coolshop (Åbner i nyt vindue)

Severin FR 2430 er populær, og det er ikke kun på grund af den lave pris. (Image credit: Severin)

(Åbner i nyt vindue)

3. Severin FR 2430 - bedste budget-airfryer En budget-airfryer som holder et højt niveau. Kapacitet: 3,2 l | Maxtemperatur: 200 °C Läs mer hos Amazon SE (Åbner i nyt vindue) Budgetpris Automatiske programmer gør det nemt at lave mad med succes Slukker automatisk Ingen app-integrering

Severin FR 2430 er en virkelig billig og overkommelig airfryer i budgetsegmentet. Den koster kun omkring 650 kroner, men på trods af den lave pris er den af høj standard. Designmæssigt er den måske ikke den flotteste, og den mangler en tilhørende app. Men den understøtter alle de grundlæggende funktioner og gør det godt.

Severin FR 2430 har seks forudindstillede programmer, som du kan vælge imellem, samt temperaturkontrol mellem 80 og 200 grader, og den kan også slukke automatisk, hvis du glemmer det, hvilket er betryggende.

Se Severin FR 2430 hos AV Experten (Åbner i nyt vindue)

En sort Tristar Crispy Airfryer med lysegrå detaljer er vist på en hvid baggrund, med beholderen åben og fyldt med pommes frites. (Image credit: Tristar)

(Åbner i nyt vindue)

4. Tristar Crispy Fryer - bedste billige med lavt strømforbrug En fremragende lavpris-airfryer med lavt strømforbrug. Kapacitet: 3,5 l | Maxtemperatur: 200 °C Läs mer hos Amazon SE (Åbner i nyt vindue) Energieffektiv Analog Brugervenlig Ingen smart-funktioner

Hvis du får sved på panden, så snart du ser et digitalt display med mange valgmuligheder, så er Tristar Crispy Fryer den rigtige airfryer for dig. Det er analogt hele vejen - du skal bare dreje på drejeknapperne, og så er du i gang. Denne enkle airfryer er perfekt til en tid, hvor strømmen er dyr, da den har en energieffektivitetsklassificering på A+.

Da dette er en billig airfryer, der fokuserer på at holde tingene så enkle som muligt, må du forvente at skulle klare dig uden de smarte funktioner, som du får på de fleste af de andre muligheder på denne topliste. Men for dem, der ønsker noget simpelt og vigtigst af alt, der har lavt strømforbrug, er dette en perfekt mulighed.

Læs mere om Tristar Crispy Fryer hos ComputerSalg (Åbner i nyt vindue)

Multi Crispy Fryer-ovnen har en stor kapacitet og 10 forudindstillede programmer. (Image credit: Tristar)

(Åbner i nyt vindue)

5. Tristar Multi Crispy Fryer Ovn - Bedste billige Air Fryer ovn En fantastisk airfry-ovn med stor kapacitet. Kapacitet: 10 l | Maxtemperatur: 200 °C Läs mer hos Amazon SE (Åbner i nyt vindue) Stor kapacitet Prisbillig 10 forudindstillede programmer Fylder mere end en traditionel airfryer

Multi Crispy Fryer Oven varmer hurtigt op og kræver næsten ingen fedtstof til at tilberede måltider. Den har en usædvanlig stor kapacitet på 10 liter og 10 forudindstillede programmer, som du kan vælge imellem, hvilket betyder, at det kræver minimal indsats at lave mad til hele familien.

Med en pris på lidt over 1.200 kroner er denne fremragende airfryer værd at overveje frem for en almindelig airfryer, især for dem, der ønsker at kunne tilberede større måltider. Du skal bare være forberedt på, at den fylder lidt mere end en almindelig airfryer.

Se Multi Crispy Fryer Oven hos CompuMail (Åbner i nyt vindue)

Billige airfryers: Gode råd og ofte stillede spørgsmål

Hvor kan jeg finde en billig airfryer? I denne guide har vi en liste over de bedste billige airfryers lige nu. Hvis du foretrækker at kigge selv, kan du finde et stort udvalg af airfryers hos både Elgiganten (Åbner i nyt vindue), Whiteaway (Åbner i nyt vindue), Skousen (Åbner i nyt vindue) eller Punkt1 (Åbner i nyt vindue).

Hvilken er den bedste billige airfryer? Xiaomi Mi Smart Air Fryer er vores favorit blandt de billige airfryere, da den kombinerer lav pris, design, kvalitet og smarte funktioner på en fantastisk måde. Hvis du har brug for en større kapacitet, anbefaler vi Philips Essential Airfryer i stedet, som er lidt dyrere.

Hvo stor skal min airfryer være? En airfryer med en kapacitet på 3,5 liter er nok til 1-3 personer. Hvis du planlægger at bruge din airfryer til at lave mad til et større selskab eller en større familie, bør du vælge en model med en kapacitet på 5,5 liter og derover.

Hvad kan man lave med en airfryer? En airfryer forbindes ofte med friturestegning som et fedtfattigere og lettere at bruge som alternativ til en frituregryde. Airfryeren er unægtelig god til at opnå den rette sprødhed til pommes frites, kyllingevinger og lignende, men kan også bruges til andre typer madlavning, som du normalt ville bruge ovnen til.

Hvad er forskellen mellem en airfryer og en varmluftsovn? Tilberedningstiden er generelt kortere i en airfryer, da luften cirkulerer hurtigere end i en konventionel ovn. Det er også med til at give maden den rette sprødhed. Men når den tilberedes i en airfryer, er det ikke nødvendigt at bruge en masse olie.