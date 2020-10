Anmeldelse: Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd Gen)

Bang & Olufsen Beosound A1 (2nd Gen) er næsten identisk med den originale A1, en yderst tiltalende og meget bærbar Bluetooth-højttaler. Selvom her i teorien blot er tale om en Bluetooth-højttaler, har man formået at smide en defekt Alexa-understøttelse ind i den nye version. Den er ikke perfekt, men til de som ønsker både stil og substans er her meget at komme efter.

Anmeldelse på to minutter

Danske Bang og Olufsen har et godt ry, og mange vælger derfor alene at købe deres højttalere på grund af navnet. Tilbage i 2016 lancerede de deres pt. mindste og billigste bluetooth-højttaler, Beosound A1, og nu er vi står nu med anden generation af den samme højttaler. Ved første øjekast kunne man godt tro, at der var tale om den samme højttaler, blot med små designmæssige ændringer, men under skallen gemmer sig heldigvis også nogle forbedringer, som gør den nye A1 ganske interessant.

Den største forskel er Alexa-understøttelsen, hvilket er ret usædvanligt i en Bluetooth-højttaler. Vi vender tilbage til hvordan de fungerer uden Wi-Fi senere, men det er bestemt et interessant twist på den smarte højttaler.

Et andet plus ved B&O Beosound A1 er dens udseende. Den ser smuk ud og vil let passe ind i ethvert hjem, hvor den også kan flyttes fra rum til rum, som den netop er designet til.

Heldigvis er her ikke tale om stil over substans, idet B&O Beosound A1 leverer fantastisk lydkvalitet med en konstant skarp lyd. Uanset om du lytter til det nyeste fra The Weekend eller Billie Eilish, eller lytter til noget klassisk musik, lyder Beosound A1 virkelig godt. Du vil blive imponeret over, hvordan hvert instrument skiller sig ud, selvom lyden fra

denne minihøjttaler skinner bedst i et mindre rum end større højttalere.

I sidste ende blev vi ganske imponeret over B&O Beosound A1. En markant forbedring i forhold til sin forgænger, er den forlængede batterilevetid og vandtæthed, selvom vi ikke er så sikre på, om vi nu også har lyst til at tage den med udenfor hjemmet. Alexa-understøttelsen er desværre ikke så god, hvilket vi kommer nærmere ind på senere, men Beosound A1 er stadig et fint eksempel på, hvorfor Bang & Olufsens stadig har et godt ry og rygte.

Beosound A1 (2nd gen) pris og lanceringsdato

Koster 2.000 kroner

Udkom d. 14. maj 2020

Fås i to farver

B&O Beosound A1 blev lanceret den 14. maj 2020 og har en vejledende pris på 2.000 kroner.

Regn ikke med at finde den til mindre end dette, da den stadig er så ny og se dig for, hvis du bliver tilbudt en billigere model, da der kan være tale om den første generation. Den gamle model er dog bestemt ikke dårlig og kan du undvære nogle af de nye funktioner, er den også stadig værd at overveje. Beosound A1 Gen 2. fås indtil videre i to farver - Black Anthracite og Grey Mist. Begge skulle passe ind i ethvert hjem.

Design

Stilfuldt design

Vandtæt

Underlige knapper

B&O er som oftest utrolig gode til at designe attractive højttalere og det er bestemt også tilfældet her. Med et metallisk kabinet er B&O Beosound A1 en cirkulær skive på en enhed, der er lidt slankere og lettere end sin forgænger.

I den ene side sidder en læderbærerem med et Bang og Olufsen-logo til at justere grebet med.

Designet er meget pænt og klassisk, hvorfor vi ville bange for at ridse eller bule enheden ved et uheld. Men med sin nye IP67-certificering er B&O Beosound A1 blevet vandtæt, så du kan i teorien bruge den udendørs. VI er dog ikke meget for at tage den med på en våd og regnfuld vandretur. Dette er en vandtæt højttaler, som nok er bedre egnet i nærheden af svømmepølen i stedet for til en tur på stranden eller i skoven. Alle knapper sidder rundt om højttaleren. Der er knapper til strøm, Bluetooth, mikrofon samt volumen, ligesom der er en USB-C-port til opladning. Knapperne er som på den første model hverken hævede eller taktile, så du vil næppe kunne finde eller betjene dem i mørke.

Lydkvalitet

Krystalklar lyd

Relativt lille lydbillede

Kan parres i stereo setup

Den nye version af B&O Beosound A1 har en 3,5 tommer woofer samt en 0,6 tommer tweeter, der drives af to 30W klasse D-forstærkere. Ud over dette har gitteret et lidt andet hulmønster end sin forgænger. Vi kan ikke rigtig fornemme og denne påvirker lyden, men resten af specifikationerne tyder på en god oplevelse. Højttaleren understøtter naturligvis nu også Qualcomm's aptX Adaptive codec. Dette kræver naturligvis at din smartphone gør det samme,

Bang & Olufsen anbefaler selv, at A1 egner sig til små sociale sammenkomster, kontorer eller mellemstore værelser, og det passer nok meget godt. Dens lydbillede er imponerende i et relativt lille rum, der giver fornemmelsen af



360 graders musik. Tager du den med ud eller ind i et meget større rum, bliver du klar over, at størrelsen betyder noget – eller også har du pludselig brug for to styk i et stereo-setup. Tilbage i stuen er B&O Beosound A1 en fryd for øret. Lyden er konsekvent sprød og klar og vi nød, at nogle af vores yndlingssange lød helt nye og friske.

Et nummer som The Weeknd's Blinding Light lyder spændende, punchy og energisk, ligesom Childish Gambino's Feels Like Summer lyder glat og detaljeret.

Denne tendens fortsatte med ældre hits som The Beach Boys 'God Only Knows, hvor hvert instrument lyder karakteristisk og skarpt. Som en betryggende kontrast lød Yaejis Raingurl overraskende tung i basfrekvenserne, men på en god måde, som får dig til at følge takten med fingrene. Kort sagt, alt lød blottet for støj eller skingerhed og blev leveret klart og kraftigt.

Lydbilledet kunne måske godt være lidt bredere, men du vil kun mærke dette i et stort rum. I badeværelset, soveværelset eller en mellemstor stue fanger B&O Beosound A1 let din opmærksomhed.

Vi havde ikke mulighed for at teste et stereo-setup med den nye højttaler (det kræver to enheder fra samme generation, så vi kunne heller ikke parre en ny og gammel model) men forventer, at to højttalere i stereo vil give en noget bredere lydbillede. Det er altid en fornøjelse at genopdage sin musik med en ny højttaler og her leverer B&O Beosound A1 virkelig varen.

Batterilevetid og forbindelser

18 timers batterilevetid

Bluetooth 5.1

USB-C opladning

B&O Beosound A1 understøtter Bluetooth 5.1, hvilket er dejligt grundet lettere parring og kommunikation med andre enheder på afstand, hvis du bruger den i et stort rum eller udendørs. Bluetooth 5.1 giver også en bedre batterilevetid, og B&O hævder, at du får 18 timers afspilning ved en gennemsnitlig lydstyrke, og om muligt endnu længere ved lavere volumen.

Vi oplevede i vores test, at levetiden afhænger meget af hvor højt du spiller. Når det er sagt, er det slet ikke så ringe endda, og den lader hurtigt op igen takket være USB-C-indgangen. Forvent for øvrigt ikke noget mere avanceret end denne USB-C-indgang. Her er ikke blevet plads til en 3,5 mm AUX-indgang. Det betyder til gengæld, at B&O Beosound A1 har et slankt og minimalistisk look, men vi kunne måske ønske lidt ekstra tilslutningsmuligheder, især hvis man foretrækker stabiliteten ved kablet afspilning.

Alexa-understøttelse og app

Alexa er afhængig af en Wi-Fi-forbindelse

Kan styre dine smarthome-enheder

B&O app har indbygget equalizer

Den måske vigtigste funktion er dog den tidligere nævnte Alexa-understøttelse, til trods for at Beosound A1 udelukkende er en Bluetooth-tilsluttet højttaler.

B&O siger, at det er en verden først for en Bluetooth-højttaler, der tilbyder Alexa uden Wi-Fi-support. Det er en sandhed med modifikationer, for selvfølgelig er den stadig afhængig af Wi-Fi (snarere end magi, antager vi), men forbindelsen til omverdenen kommer fra den smartphone, som du har tilsluttet højttaleren.

Det er ret enkelt at konfigurere, men det har sine begrænsninger. Ud over de åbenlyse ulemper ved konstant hat have højttaleren inden for telefonens rækkevidde (selvom Bluetooth 5.1 her er en hjælp), er det lidt en langsommere løsning, en hvis højttaleren havde haft en direkte forbindelse. Vi fandt også, at på trods af de tre indbyggede mikrofoner, er B&O Beosound A1 ikke altid den mest lydhøre over for 'Alexa' vækkeordet. Dette er ikke en højttaler, som du skal købe på grund af Alexa-understøttelsen, men det er en fin bonus, og betyder, at den kan fungere som en smart højttaler, så du eksempelvis kan kontrollere dine smart home-enheder.

Det er ganske ligetil at styre B&O Beosound A1 via B&O-appen. Her kan du justere lydstyrken, tænde eller slukke Alexa, samt justere lydprofilen via en equalizer.

Dette betyder, at selvom du ikke er så teknisk anlagt, kan du justere dig frem til en lyd, der passer bedre til din personlige smag. Det er også i appen, at du parrer to A1-højttalere i et stereo-setup. Desværre kan man, som tidligere nævnt, ikke benytte en ny og gammel model, men skal have to fra samme generation.

Skal jeg købe Beosound A1 (2nd gen)?

Køb den hvis...

Du vil have noget bærbar.

B&O Beosound A1 er dejlig let at flytte rundt på. Den hverken vejer eller fylder ret meget og kan derfor let flyttes fra rum til rum eller tages med i tasken, når du skal ud.

Du vil have god lyd.

Bærbarheden skal ikke gå ud over den gode lyd. Uanset hvad du spiller på B&O Beosound A1vil det lyde godt, fra den seneste dance-musik til mere bløde melodier.

Du vil have lækkert design.

Dette er en utrolig lækker enhed. Den vil passe ind hvor som helst og vil se godt ud på sofabordet som i reolen.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have god Alexa-understøttelse.

Der er måske Alexa med i pakken, men den er langsom og afhængig af din smartphone. Hvis du kun vil have en semi-smart løsning, så går det måske an.

Du vil have en højttaler til et stort lokale.

Vil du have stor og fyldig lyd? Så er det måske ikke her. Den egner sig bedre til stuen og små rum, selvom den nok vil klare sig fint til de fleste dagligdagsscenarier.

Du vil have en robust højttaler.

Denne højttaler er måske vandtæt og kan tåle lidt knubs, men er samtidig så pæn, at vi er bange for at skramme den. Den fortjener et bedre liv og nogen der passer på den.

Først anmeldt: Juni 2020