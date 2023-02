Anmeldelse: Sennheiser Momentum 4 Wireless

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Anmeldelsen kort

Sennheiser Momentum 4 Wireless er de nyeste trådløse over-ear-hovedtelefoner fra Sennheiser, og hvis Sony ikke har været bekymret før, bør de være det nu. Disse hovedtelefoner har en utrolig batterilevetid, en brugervenlig app, mange gode funktioner, nem styring på øret, god adaptiv støjreduktion og en virkelig lækker lyd, der vil få dig til at nyde musikken, uanset hvor du er.

Vil Sennheiser Momentum 4 Wireless gå direkte til toppen af vores liste over de bedste over-ear-hovedtelefoner (Åbner i nyt vindue)? Uden tvivl. De foregående generationer af Sennheiser Momentum Wireless-hovedtelefonerne havde et meget karakteristisk udseende med aluminiums-bånd, som nu er blevet udskiftet med et mere business-agtigt (og lidt mere kedeligt) design i plastik og stof. Men det glemmer du hurtigt, så snart du tager hovedtelefonerne på - lyden er så god, at vi sagtens kan leve med det lidt mere anonyme look.

Sennheiser Momentum 4 Wireless er en videreudvikling af Sennheiser Momentum 3 Wireless fra november 2019 - Men altså med et helt nyt design. Vi roste forgængerne for deres fremragende lyd, funktioner, indbygget TIle tracking (så du ikke mister dem) og aktiv støjreduktion (ANC), men vi var skuffede over batteritiden på 17 timer.

Meget har ændret sig siden 2019: Sennheiser Momentum 4 Wireless har nu en batterilevetid på hele 60 timer, selv med ANC aktiveret, og for at spare dig for besværet med at sammenligne fortæller vi dig nu, at du kun får 30 timer fra Sony WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue), som blev lanceret i maj 2022.

Hvis du ikke lader dig afskrække af det lidt enkle design (og vi var rigtig glade for den lidt mere rockede Momentum 3 Wireless-æstetik), er lydkvaliteten uovertruffen for pengene her. Derudover fungerer den justerbare ANC fantastisk (du kan faktisk styre den ved at "knibe" på den højre ørekop på samme måde, som du panorerer ind og ud af billeder på din smartphone), appen har en klar og intuitiv brugerflade, den automatiske slukning fungerer konsekvent, opkald forbedres dramatisk af Sennheisers unikke og dejlige Sidetone, og du kan lytte til de lækre detaljer i musikken i dagevis, før du har brug for at oplade hovedtelefonerne.

Sennheiser Momentum 4 Wireless er utrolig behagelig at have på, og lyden er fremragende. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Pris og tilgængelighed

Lanceret efterår 2022

Pris fra 2.599 kr.

Sennheisers fjerde generation af headsets er tilgængelige nu og har en vejledende udsalgspris på 2.599 kr.

Den skarpsindige vil bemærke, at Sennheiser har prissat sine nyeste trådløse støjreducerende hovedtelefoner mere 600 kr. billigere end Sonys førende WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue), der har en vejl. udsalgspris på 3.200 kr.

Og da Sennheiser-hovedtelefonerne har dobbelt så lang batterilevetid som konkurrenterne fra Sony, er der hermed nogle store forskelle mellem de to. Og selv om 2.599 kr. ikke er en lav pris for høretelefoner, så får du rigtig meget for pengene med Momentum 4 Wireless. Det skal dog siges, at prisen på Sony 1000XM5 efterhånen er faldet, så du kan finde dem ned til 2700-2800 kr. Prisen på Momentum 4 er ikke faldet endnu, men der vil sikkert også komme et prisfald med tiden.

Sennheiser Momentum 4 Wireless leveres i et holdbart etui med en hård skal, som er beklædt med samme stof som høretelefonerne. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Funktioner

Fremragende funktionel app

Enkel og pålidelig styring på øret

Nyttige lydzoner og EQ-forindstillinger

Sennheiser har proppet mange funktioner ind i Momentum 4 Wirelesss. Ud over den bemærkelsesværdige batterilevetid på 60 timer (ved normale lydstyrkeniveauer og med aktiv støjreduktion aktiveret) er det dobbelt så udholdende som mange rivaler, herunder Sony WH-1000XM4 og XM5, som begge har 30 timer, og Bose QC 45 og Bose Noise Cancelling 700, som har mellem 24 og 30 timer.

Sennheiser bliver bare ved og ved. De har også en funktion til at registrere, når vi tager dem af, for så automatisk at sætte musikken på pause. Lægger du dem fra dig, slukker de automatisk efter at have været inaktive i15 minutter, for så at vågne, hvis du rører ved dem. Løber du tør for batteri, kan du også lytte via kabel, enten med det medfølgende 2,5 mm til 3,5 mm lydkabel eller et USB-C til USB-C (medfølger ikke, men du får en flyadapter og et USB-C til USB-A-opladerkabel med i den stilfulde, hårde stoftaske).

Momentum 4 Wireless leveres med Bluetooth 5.2, hvilket betyder, at de kan oprette forbindelse til flere Bluetooth-enheder samtidig og skifte mellem dem lettere - der er en fin fane til forbindelsesstyring i appen, hvor du kan se dine enheder. Der er også understøttelse af aptX Adaptive samt aptX, en af de nyeste og bedste Bluetooth-kodninger på markedet.

Sennheiser Smart Control-appen er din nyttige, rene og brugervenlige indgang til EQ-justeringer og forudindstillinger (Sennheiser kan guide dig gennem et "Sound Check", som indebærer at lytte til din yndlingsmusik for at oprette brugerdefinerede forudindstillinger), samt Adaptive ANC, som omfatter en slider til at justere, hvor meget støj du ønsker at eliminere - fra total udelukkelse af andre lyde til Transparency, som lader omgivende støj komme ind og endda forstærker det lidt, så du f.eks. er opmærksom på trafikken.

En af de nyeste funktioner her er "lydzoner". Du kan oprette op til 20 profiler (hjem, kontor, fitnesscenter, togstation osv.) med specifikke EQ- og lydisoleringsniveauer - som på magisk vis aktiveres eller deaktiveres, når du træder ind i eller forlader en bestemt "zone" med Momentum 4 Wireless. Ønsker du maksimal ANC og en dunkende bas, når du forlader kontoret? Det klarer Sound Zones! Sound Zones fungerer inden for et område på 100m, så du kan altså ikke skifte lyd, når du går fra soveværelset til stuen.

En anden smart Sennheiser-funktion hedder Sidetone. Det gør det meget nemmere at håndtere opkald, fordi du faktisk kan vælge at høre lidt (eller meget) af din egen stemme.

De store ørekopper nøjes med én fysisk knap. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Design

Store ovale ørekopper

Én fysisk knap, fremragende on-ear-kontrol

Ørekopperne ligger fladt, men foldes ikke ind mod hovedbøjlen

Hvad Sennheiser Momentum 4 Wireless-designet mangler i fysisk følelse, kompenserer det for i funktionalitet. For eksempel betyder det faktum, at ørekopperne ikke længere er forbundet med hovedbøjlen med en forankring midt på ørekoppen, at det nu er en mere lydløs oplevelse, når du justerer positionen for ørekoppen. Samtidig har det gjort det muligt at bruge ørekoppen som tochpad, så du herfra kan styre funktionerne.

Du kan trykke én gang for at afspille/pause, stryge fra din kind til dit hoved eller omvendt for at springe spor over, stryge op/ned for at justere lydstyrken eller "knibe" (på samme måde som du kan zoome ind på din telefon, når du ser på billeder) for at øge eller mindske ANC (med et trin ad gangen). Touchpad'en er præcis og forfriskende pålidelig, så vi ofte helt dropper telefonen, når vi lytter til musik under pendlingen.

Der er kun én fysisk knap: Den kombinerede strøm- og parringsknap, også på højre øretelefon, hvor der også er en USB-C-opladningsport og fem små LED-indikatorer for batteriet. Ørekopperne kan drejes fladt for at passe i etuiet eller sidde rundt om halsen. På den måde minder de om mange andre aktuelle høretelefoner, der følger trenden med at kunne drejes for at ligge fladt, men ikke foldes sammen - se bare på Sony WH-1000XM5 og Bowers & Wilkins PX7 S2.

Med hensyn til komfort polstringen måske ikke så imponerende ud, men der er faktisk rigeligt, da den relativt brede hovedbøjle gør et fremragende stykke arbejde med at fordele trykket over hele hovedet, så intet sidder stramt eller klemmer, selv efter flere timers brug. Og pasformen er god, så de sidder behageligt fast uden at klemme. .

Det eneste ved designet, der skiller sig ud, er stoffet på yder/oversiden af hovedbøjlen (fås i to farver) og Sennheisers varemærke, S-in-one-logoet nederst på hovedbøjlen. Det er pænt, men skiller sig ikke rigtigt ud, når man kigger på høretelefoner generelt.

Sennheiser Momentum 4 Wireless har dejligt bløde ørepuder og hovedbøjle. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Lydkvalitet

Fremragende adaptiv ANC

Forbedret neutralitet, skarphed og detaljerigdom

Saftig, præsis og stor lyd

Først og fremmest: Støjreduktionen i Sennheiser Momentum 4 Wireless er virkelig god. Når vi går på gaden, er lyde af biler, gøende hunde og hverdagslivets generelle larm og støj stort set fraværende fra vores musik. Indimellem oplever vi, at Sony XM5 kan fjerne lidt mere, når det drejer sig om konstant støj på lavt niveau (en busmotor; AC-enheden på kontoret), men ellers står Momentum 4 og XM5 ret lige når det gælder støjreducering. Og medmindre du skifter hurtigt mellem hvert sæt høretelefoner, er det umuligt at høre en forskel.

På lydsiden leverer Sennheiser Momentum 4 Wireless virkelig. Sikke en lyd! Når vi lytter til Somos Nada af Christina Aguilera, kan vi høre al den tekstur og de følelser, der ligger i Aguileras mere modne, velovervejede, men alligevel følelsesfulde vokal. Tangenterne føles også tredimensionelle i et ekspressivt og dynamisk smidigt mix, der kan stige og falde musikalsk intenst og fantastisk - den slags, der skaber plads til at høre musikinstrumenterne spille og ånde mellem vokalnumrene.

I Radioheads Creep skifter musikken fra melodisk til diskant-heftigt kaos i omkvædet, og her klarer Momentum 4 skiftet fremragende. Diskanten bliver aldrig for hidsig, og bas og mellemtoner træder stadig tydelligt frem. Vi testede både før og efter at have lavet vores personlige indstillinger i Sound Check-funktionen. Før er diskanten i nummeret mere hidsig og tættere på at være ubehageligt skarp. Så det er altså en god ide at lytte til din yndlingsmusik (du afspiller musikken som normalt og går så til Sound Check i app'en).

Uanset, hvilken genre vi lytter til, leverer Sennheiser Momentum 4 Wireless åben, detaljeret, stor og ret neutral lyd. Den er ikke for varm, overbelastet eller mudret i bassen. Introen til FKA Twigs' Two Weeks lyder både dyb og uhæmmet i det lave spectrum, selv når hendes klokkeklare vokal begynder, kan vi høre udsving og detaljer i vokalen, som ikke er nær så tydelige i andre høretelefoner.

Sennheiser Momentum Wireless I de to tilgængelige farver. (Image credit: Sennheiser )

Sennheiser Momentum 4 Wireless: Værdi for pengene

Avanceret lyd til prisen

ANC er fremragende til prisen

Utrolig batterilevetid giver ekstra værdi

Selv om prisen næppe kan betragtes som budgetvenlig, ville vi stadig have tildelt dette headset topkarakter, selv om det havde været 500 kr. dyrere.

Hvorfor? Den adaptive støjreduktion er stærk, funktionerne er så omfattende, designet er minimalistisk, men gennemtænkt, touch-betjeningen er eminent og lyden er utrolig lækker. Sennheiser Momentum 4 Wireless er ganske enkelt et par fremragende hovedtelefoner - virkelig nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner (Åbner i nyt vindue), du kan købe.

Sennheiser Momentum 4 er behagelige at have på og lyder fantastisk. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ska du købe Sennheiser Momentum 4 Wireless?

Køb dem, hvis…

Du kan lide et minimalistisk design

Det er ikke alle, der har lyst til at vække opmærksomhed. Vil du bare have lækker lyd i et ret anonymt design, så er din lykke gjort med Momentum 4

Du vil have en batterilevetid, der sprænger rammerne

60 timer... Seks, nul og Rock'n'roll – med ANC på.

Du vil kunne høre din egen stemme under opkald

Det kan virke som et lille problem, men det er underligt at tale med nogen, når det lyder som om din egen stemme kommer fra bunden af en krukke. Sennheisers fremragende Sidetone fjerner dette problem og får dine samtaler til at føles helt naturlige.

Køb dem ikke, hvis...

Du kan lide de flashy her-kommer-jeg-look

Her vil Sennheisers top-bøffer simpelthen være for kedelige for dig: De er pæne, men anonyme.

Du vil have billige, støjreducerende høretelefoner

Selv om Sennheisers høretelefoner ikke er de dyreste støjreducerende høretelefoner, så kan du sagtens finde billigere modeller, hvis du er villig til at give afkald på nogle funktioner.

Du vil have AirPods Max-funktioner til din iPhone

Momentum 4 mangler nogle iOS-funktioner, så hvis du vil have Find My-understøttelse og Spatial Audio på din iPhone, er disse hovedtelefoner ikke noget for dig.

