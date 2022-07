Anmeldelse: Bowers & Wilkins PX7 S2 leverer god lyd i luksus-indpakning

Prisen på Bowers & Wilkins PX7 S2 betyder, at de bestemt ikke passer i alles budget. Men hvis du vil have et bredt lydbillede med detaljeret lyd, så er de bestemt pengene værd.

Bowers & Wilkins PX7 S2: Anmeldelsen kort

Er PX7 S2 fra Bowers & Wilkins et ny sæt topklasse høretelefoner, som kan vippe Sony og deres nyeste WH-1000XM5 hovedtelefoner af pinden? Nej, ikke helt - selv om disse stilfulde trådløse over-ears høretelefoner erstatter forgængeren Bowers & Wilkins PX7, så har producenten allerede meldt ud, at der er et par endnu mere førsteklasses, trådløse Bowers & Wilkins-hovedtelefoner på vej - PX8. De har en forventet pris på 499 pund eller cirka 4.400 kroner.

Selv om Bowers & Wilkins PX7 S2 altså er billigere end den forventede PX8-topmodel, så får du med PX7 S2 den flotteste Bowers & Wilkins-finish hidtil og lækker lyd med masser af klare detaljer gennem vokal og mellemtone. Det skyldes bl.a. de helt nye 40 mm højopløselige drivere, der er vinklet i hver ørekop for at give et utroligt medrivende lydbillede.

Hovedtelefonerne lyder meget detaljerede i hele mellemtonen og ind i de lavere diskanttoner. Det kunne betyde, at der er skruet ned for bassen, men det er der ikke. Tværtimod er bassen meget potent og det er især tydeligt, når vi sætter bas-tunge numre, som har en fyldig og rumlende bas på. Så er bassen og dens underliggende brummen så markant og tung, at det faktisk går ud over nogle af detaljerne i det samlede lydbillede, der så føles mudret. Bassen kan heldigvis justeres i app'en: Music - Bowers & Wilkins, for som udgangspunkt er den ret massiv.

Bowers & Wilkins PX7 S2 (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetiden er 30 timer (hvilket er det samme som på forgængeren PX7), og du kan hurtigt få ekstra spilletid med 15-minutters hurtigopladning. Det giver dig nemlig syv timers batterilevetid (hvilket er to timer mere end hurtigopladning i forgængeren PX7 giver). Komfortniveauet er blevet øget betydeligt i forhold til forgængeren og PX7 S2 føles lettere, selv om de kun er med 3g, og ørekopperne er lidt mindre her. Støjreduceringen er lidt over middel, og hvis det er fint med dig, så får du faktisk et par virkelig veldesignede og velklingende Bowers & Wilkins-høretelefoner med PX7 S2.

De fysiske on-ear-knapper kan være lidt svære at finde på den højre øreprop, simpelthen fordi du skal have hånden højere op set i forhold til andre hovedtelefoner. Men det er et spørgsmål om tilvænning og kræver bare lidt øvelse.

I sidste ende er konkurrenterne fra Sonys - WH-1000XM5 - mere alsidige og fungerer bedre med en bred genre af musik. I de fleste genrer lyder Bowers & Wilkins godt, men i meget bas-tunge numre, der kører på tværs af frekvenserne, kan diskanten blive presset af den rumlende og dominerende bas. Lytter du mest til Cocteau Twins eller Simon and Garfunkel? Så kunne er de bestemt noget for dig. Er du mere til Chvrches eller Stormzy? Så skal du nok finde nogle andre.

Bowers & Wilkins PX7 S2 er udført i lækker kvalitet (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX7 S2: Pris og tilgængelighed

Den vejledende udsalgspris er 3.199 kr.

Bowers & Wilkins PX7 S2 er i butikkerne nu

Bowers & Wilkins PX7 S2 kom i butikkerne i juli og prisen ligger på 3.199 kroner. Det er bestemt ikke billige hovedtelefoner, men heller ikke så astronomisk dyre, at de er helt uden for rækkevidde. I Storbritannien koster Bowers & Wilkins PX7 S2 faktisk præcis det samme som Sony WH-1000XM5 - 379 britske pund (ca. 3.320 kr.). Herhjemme er prisforskellen større, da Sony XM5 her er dyrere og koster 3.800 kr., imens PX7 S2 er billigere til 3.199 kr.

Bowers & Wilkins PX7 S2: Design og funktioner

Førsteklasses materialer og byggekvalitet

Meget forbedret understøttelse af Music-appen

Passer måske ikke til brugere med store ører

Når du pakker PX7 S2 ud, er du ikke i tvivl om, at du står med et B&W-produkt i hånden. Meget af designsproget her er overført fra PX7 - den ovale aluminiumsplade på ørekopperne, den let buede arm, der forbinder ørekopperne til hovedbøjlen, og den glidende justerbare længde og de fysiske knapper. Ørekopperne er minde end på forgængeren, og hvis du har store øre, kan de vise sig at være for små for dig. Hvis du har store ører, bør du måske overveje Yamaha YH-L700A (opens in new tab), for de er virkelig store.

De sidder stabilt og både komforten, byggekvaliteten og de fysiske knapper er alle helt i top, selv om power-knappen på højre ørekop sidder ret højt oppe på bagkanten. Knapperne til afspilning, pause/play og frem/tilbage er lettere at finde (den midterste er har en rillet overflade for at gøre det nemmere at finde den, hvilket er en fin detalje), og på venstre ørekop finder du en knap til at skifte imellem støjreduceringsprofiler og til opkaldshåndtering.

Apropos støjreducering, så fungerede den fint i vores test og var over middel uden at være exceptionel. Den kunne være meget bedre med den forbedrede placering af to mikrofoner på hver ørekop plus en opdateret algoritme i forhold til forgængeren, men til denne pris kan du godt finde bedre alternativer. Sony WH-1000XM4 (opens in new tab) har fremragende støjreducering og her er prisen faldet efter lanceringen af WH-1000XM5, så du nu finder dem helt ned til ca. 1.800 kr.

Bowers & Wilkins PX7 S2 (Image credit: Peter Hoffmann)

Når vi tænder støjreduceringen i s-toget uden at høre musik, så forsvinder de dybe rumlelyde ikke. I stedet bliver lydene mere afdæmpede og mildere og meget mere behagelige at lytte til. Tænder vi musikken, så er det stort set ikke til at høre baggrundsstøjen, når vi afspiller ved cirka 50 % volumen, så vi får bestemt noget for pengene. Ikke på niveau med WH-1000XM5 eller Apple's AirPods Max, hvor uvedkommende lyde nærmest bliver suget ud af verden, men rigeligt til at gøre livet bedre.

B&W PX7 S2 understøtter Bowers & Wilkins Music-appen, som du kan bruge til at skifte imellem noise cancelling, pass through og slukket noise cancelling. Det er også her du kan justere EQ'en (bas- og diskant). App'en er overskuelig og nem at bruge, og det er også her, du kan justere indstillinger for, hvor følsomme hovedtelefonerne skal være i forhold til at registrere, når du tager dem af hovedet. Du kan vælge imellem "lav", "normal" eller "høj" følsomhed, alt efter ønske.

Med hensyn til trådløs lydkvalitet understøttes Qualcomms aptX Adaptive-teknologi kombineret med Bowers & Wilkins' nyudviklede Digital Signal Processor (DSP) til automatisk at optimere din trådløse musik fra telefoner, tablets og computere.

Med mulitipoint parring kan du være tilkoblet til to enheder samtidig, så f.eks. kan have din mobil og en bærbar forbundet på samme tid. Ud over Bluetooth-forbindelsen kan du også afspille lyd via USB-C kablet eller USB-C til 3,5mm kablet - begge kable medfølger.

PX7 S2 leveres i et hårdt etui med to kabler til opladning/kabelforbindelse , som er skjult i "holderen" til hovedbøjlen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX7 S2: Lydkvalitet

Detaljeret, rummelig og balanceret - indtil du sætter bas-musikken på

Præcis timing og dynamik i mellemtone og diskant

En lytteoplevelse med god bund.

Generelt får du her fremragende og insisterende lyd med masser af bund, og et lydbillede, der giver plads til detaljerne i instrumenter og vokal. Det er en stor fornøjelse at lytte til, og musikken føles både nærværende og intens på den gode måde. Men, når du kommer forbi bas-tung musik, hvor der også er fart på mellemtone og diskant, så bliver bassen for anmassende. Bassen kommer til at fylde så meget, at det går ud over detaljerne i de andre frekvensbånd, som her kan føles utydelige.

Det er ikke et uløseligt problem, for du kan skrue ned for bassen i app'en og det hjælper på det, men fjerner så til gengæld noget af intensiteten i musikken. Så efter vores mening har B&W give den lidt for meget gas med den tunge bas.

Det betyder intet, hvis du lytter til klaverkoncerter, akustisk musik eller sang uden alt for meget baryton bas er de faktisk fantastisk. Og du kan også justere dig frem til virkelig god lyd i bas-tunge numre. Men de er ikke gode til at skifte fra bas-tung til anden musik, uden at du skal ind og pille i EQ'en. Så her er B&W altså ikke de mest alsidige høretelefoner, du kan finde.

Vigtigste specifikationer Akustisk design: Lukkede, over-ear

Vægt: 307g

Drivere: 40mm

Kabler: USB-C til USB-C og USB-C til 3.5mm

Tilslutning: USB-C og Bluetooth 5.0 (multipoint parring)

Designet er flot og med masser af lækre detaljer, bliver du ikke træt af at se på Bowers & Wilkins PX7 S2 lige med det samme. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX7 S2: Værdi for pengene

Føles som et premium produkt med lækker finish

ANC kan købes bedre til prisen

Ikke de mest alsidige hovedtelefoner

Bowers & Wilkins har en tradition for at kombinere god lyd og flot design. Det har de også gjort her, og du får helt sikkert en følelse af luksus, når du har dem på. Du kan også USB-C-kablet til at lytte til kablet musik, hvis din telefon har en USB-C-forbindelse (vi gjorde det med vores Samsung Galaxy S22 Ultra) Bluetooth er ikke påkrævet, men hovedtelefonerne skal være tændt. Du får også et USB-C til 3,5 mm kabel med i æsken, hvis du vil bruge dem med kildeenheder som MP3-afspillere, eller du f.eks. har en Sony Xperia 1 IV (opens in new tab), der som flere af Sonys mobiler har en 3,5mm udgang.

Hvis du virkelig vil have den bedste ANC, der kan købes for penge, så er kongen lige nu Sony WH-1000XM5 (opens in new tab) eller du kan gå efter den lidt billigere, men også fremragende model, Sony WH-1000XM4.

Hvad angår lyd, vil visse musikelskere elske den ekstra klarhed og detaljerigdom i mellemtonen i mere afdæmpede og akustiske numre. For os bliver bassen ind imellem for dominerende, og selv om bas er godt, så er det lidt for voldsomt her.

Bowers & Wilkins PX7 S2: Skal du købe dem?

Køb dem, hvis ...

Du vil have deltaljeret og veltimet lyd med din klassiske musik

PX7 S2 er knivskarpe, når det gælder timing med f.eks. klaver, strygere og vokale.

Dine ører er relativt små

Ørekopperne her er gjort mindre siden forgængeren, så der vil være en øvre grænse for, hvor store ører, du kan få plads til og stadig have en behagelig oplevelse.

Du sjældent lytter til basrumlende grime

Hvis du mest lytter til bas-tung musik, hvor bassen skaber en gedigen bund i musikken, vil de være for meget. Til alt andet vil de være nærmest perfekte, fordi de hiver mange detaljer frem i et bredt lydbillede.

Køb dem ikke...

Støjreducering er det vigtigste for dig

Den er udmærket uden at være prangende. Så hvis kun den bedste støjreducering er god nok, må du lade videre (start med Sony XM5).

Du vil have den billigste løsning

Du kan finde billigere hovedtelefoner, så hvis budgettet er den vigtigste faktor, er de ikke et drømmefund.

Du har store ører

Er dine ører over middel, så vil du næppe synes, at B&W har lavet nogle behagelige bøffer. De ér ret små i kopperne, så i stedet for en luksusoplevelse, vil du få klemte ører i løbet af kort tid.

Alternativer

Er du ikke sikker på, om Bowers & Wilkins PX7 S2 er det rigtige for dig. Så er her tre alternativer, der skiller sig ud, og som også har meget at tilbyde.

(opens in new tab) Bang & Olufsen Beoplay H95 (opens in new tab)

Bang & Olufsen Beoplay H95 er smukt konstruerede hovedtelefoner og giver den mest luksuriøse oplevelse fra den danske lydproducent. Den utroligt velafbalancerede lyd, det brede lydbillede, støjreducering og en fremragende EQ i den brugervenlige app er fantastisk at få i samme sæt hovedtelefoner. Prisen er høj, men har du lidt ekstra, så er Beoplay H95 bestemt værd at overveje.

(opens in new tab) Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab)

Bose har lagt sig i selen med designet af Headphones 700, og de har samtidig proppet dem med deres mest avancere teknologi til støjreducering. Du får flot design og fremragende støjreducering til en virkelig god pris. Batterilevetiden er lidt mindre, men generelt er de hver en krone værd.