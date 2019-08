Anmeldelse: Bose Noise Cancelling Headphones 700

Bose hører til blandt de bedste på markedet, når det gælder støjreducerende hovedtelefoner, og den meget populære QuietComfort serie har sat nye standarder for teknologien siden introduktionen af Bose QC25 i 2014

Trods QuietComfort seriens populariet har Bose alligevel valgt at lancere en ny model med nyt navn og design - Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Pris og tilgængelighed

Bose Noise Cancelling Headphones 700 ligger i butikkerne og kan herhjemme købes fra cirka 3.290kr.

Dermed koster de dobbelt så meget som de meget roste Boses QuietComfort 35 II hovedtelefoner, der både har fremragende støjreduktion og indbygget Google Assistent.

Det er også dyrere end vores nuværende favorit inden for støjreducerende hovedtelefoner - Sonys WH-1000XM3 trådløse hovedtelefoner.

Design

Hvad får du så for dine penge? Der er i hvert fald én forskel, som springer i øjnene, når man kigger på Bose Noise Cancelling Headphones 700 og QC 35 II - designet.

Det lidt gammeldags look, som QC-modellerne har haft i noget tid er forsvundet. Bose er gået en helt anden vej med designet af disse trådløse hovedtelefoner, som i stedet fremstår med et mere flydende og enkelt design.

Hovedtelefonerne kommer farverne sort og sølv, og de er bygget op omkring en hovedbøjle i rustfrit stål. Der er en usynlig overgang fra bøjle til de cylinderformede ørekopper, og man kan justere længden ved at skubbe kopperne frem og tilbage på hovedbøjlen. Det gør det muligt at bibeholde det flydende og enkle design.

Ørekopperne er også blevet mere strømlinede, så de er mere elegante, og der er ikke meget, der minder om QuietComfort seriens design her.

Når vi havde dem på, blev vi ret imponerede over, hvor lette de føles med de bløde ørekopper, der dækker hele øret, så de også giver en fysisk støjreduktion, uden at det går ud over komforten.

Sammen med den forede hovedbøjle giver den en følelse af lethed, og vi have dem på i langt tid uden at blive generet af vægten. Her er for alvor hovedtelefoner til den lange rejse.

For nogle vil følelsen af lette hovedtelefoner være en gave til det trætte hoved, men det betyder også, at hovedtelefonerne føles en smule billigere sammenlignet kraftigere modeller som Sony WH-1000XM3 .

Uden på ørekopperne sidder der nogle få knapper, man selv kan indstille (mere om det senere); men størstedelen af hovedtelefonernes funktioner kan faktisk styres med den berøringsfølsomme overflade på højre ørekop.

I modsætning til hovedtelefonerne i QuietComfort serien kan Bose Noise-Cancelling Headphones 700 ikke klappes indad, når de skal pakkes af vejen. I stedet kan ørekopperne vippes til siden, så hovedtelefonerne får en flad profil, og så kan man putte dem i den medfølgende lynlås pose. Det gør dem lettere at pakke af vejen på rejsen, hvor de nemt finder plads i tasken eller rygsækken.

Features og batterilevetid

For at bruge Bose Noise Cancelling Headphones 700, skal du først installere Bose Music appen på din enhed - den er gratis på Google Play og i App Store.

Når det er gjort, skal man bare følge instruktionerne på skærmen for at parre enhederne.

Touch styringen er ret intuitiv; swipe up og ned på højre ørekop for at ændre volumen, tryk to gange for at pause/starte musikken og swipe bagud eller fremad for at hoppe frem eller tilbage i spillelisten.

Hovedtelefonenerne er kompatible med Alexa, så man bare skal sige "Alexa" for at aktivere Amazons virutelle assistent.

Google Assistent og Siri kan også aktiveres ved at trykke på en dedikeret knap på højre ørekop, hvorefter man kan bruge stemmestyring.

Bose siger, at batterilevetiden er på 20 timer, og det passer meget godt med vores test, selv om batterilevetiden kan svinge en smule, alt efter hvor højt du skruer op for volumen; lytter du ved høj volumen, løber batteriet som regel hurtigere tør.

Batterilevetiden er væsentligt lavere end de 30 timer, som Sony WH-1000XM3 trådløse hovedtelefoner præsterer, men der er stadig masser af strøm til et par dages pendleri eller en lang flyvetur.

Støjreducering/noise cancelling

Bose har virkelig overgået sig selv med Headphones 700 - og en stor del af charmen ved hovedtelefonerne, er den avancerede støjreduktion, man får med med i købet.

Traditionelle støjreducerende hovedtelefoner er designede til at blokkere støjen fra omgivelserne, så du kan høre musikken tydeligere eller få dig en lur på den lange flyvetur.

Det kan være rigtig effektivt, hvis du lytter til musik. Men hvis du snakker i telefon, så kan personen i den anden ende stadig høre alt hvad der sker omkring dig, uanset om du står på en trafikkeret vej eller prøver at føre en samtale i et rumlende tog.

Det prøver Bose Noise Cancelling Headphones 700 at lave om på, og derfor virker støjreduktionen også med musikken og med telefonsamtaler.

Ifølge Bose er det muligt med et system af otte mikrofoner; seks der styrer den traditionelle støjreduktion, så du kan høre musikken uden larm.

De sidste to mikrofoner er parret med to separate mikrofoner, og de samarbejder for at isolere din stemme og fjerne støjen fra omgivelserne, når du taler i telefon. Det betyder, at stemmen lyder tydeligere for personen i den anden ende af røret, fordi der er mindre baggrundsstøj til at forstyrre samtalen.

Når vi brugte hovedtelefonerne under opkald, oplevede vi, at kvaliteten var utrolig god og tydelig, selv når vi talte ved en trafikkeret vej midt i byen.

Der er hele 11 indstillinger til støjreduktion (til sammenligninger der tre i QC35 II), og de styres alle sammen via Boses app: Man kan vælge tre som preset og så skifte mellem dem med den fysiske knap på ørekoppen.

Vi prøvede at skifte imellem 0 (meget let støjreduktion), 5, og 10 (fuld støjreduktion), imens bygningsarbejdere i naboens have borede, talte højlydt og fyrede op for deres radio.

Med støjreduktion på 10 - den højeste indstilling - var larmen væsentligt reduceret, og når vi selv lyttede til musik, kunne vi overhovedet ikke høre larmen.

Hvis man er følsom overfor det lette tryk, som støjreducerende hovedtelefoner kan give på øret, vil man måske foretrække disse hovedtelefoner frem for forgængerne. Det er lykkedes Bose at undgå at man får den sugende fornemmelse, som har ødelagt oplevelsen med mange andre støjreducerende hovedtelefoner.

Man kan slå Boses "Conversation Mode" til, og så er støjreduktionen helt slukket, og lyden kan frit flyde igennem hovedtelefonerne. På den måde kan man føre en almindelig samtale uden at skulle tage sine hovedtelefoner af.

Lydkvaliteten

Der er ingen tvivl om, at de her hovedtelefoner har fantastisk lyd; levende og frisk lyd og et velafbalanceret lydbillede.

Vi har testet dem med Mark Ronsons seneste album, Late Night Feelings og In Truth (feat. Alicia Keys og The Last Artful, Dodgr). Hovedtelefonerne formidler meget insisterende den boblende bas, og den hæse vokal svæver højt over instrumenternes rytmer.

Med Nothing Breaks Like a Heart får vi en boomende bas, sammen med Miley Cyrus' mørke vokal, der bevæger sig rundt i lydbilledet. Ved sangens afslutning hvirvler violinerne rundt imellem den tunge bas og trommens skarpe slag, men hovedtelefonerne lyder på intet tidspunkt det mindste mudrede. Lyden er klar og tydelig hele vejen.

Bose Noise Canceling Headphones 700 giver en masse detaljer og klarhed i lyden. Vi lyttede til Falls Creek drengekor og blev blæst bagover, da vi pludselig kunne høre detaljer og strukturer i harmonierne, som vi aldrig havde lagt mærke til ved tidligere afspilninger.

Selv om lyden for det meste er fantastisk, så kan diskanten godt blive lidt for skarp. Det sker, hvis vi lytter til musik med meget diskant og høje frekvenser. Det kan blive lidt trættende i længden.

Lydbilledet er ret bredt i forhold til at der er tale om støjreducerende hovedtelefoner, som generelt har det med at levere mere "lukket" lyd. Du får ikke et gigantisk lydbillede, som du ville få med et par luksus hovedtelefoner til audiophile som Focal Stellia, men lyden er på ingen måde klaustrofobisk.

Sangen, Oh Yeah, med Bandet Duthc Uncles viser tydeligt det brede lydbillede, og vi kan virkelig mærke, hvordan synthesizerens 80er lyd får lov at folde sig ud.

Generelt lyder Bose Noise Cancelling Headphones 700 frisk og pågående, og det er en fornøjelse at lytte til dem. I vores øjne kan de ikke slå Sony WH-1000XM3, men de leverer alligevel fremragende lyd.

Final verdict

Hvis du er på udkig efter et par støjreducerende hovedtelefoner, så er Bose Noise Cancelling Headphones 700 et virkelig godt valg.

Teknologien bag Boses støjreduktion er den bedste i sin klasse, og dermed passer de perfekt til folk, der vil have ro på flyveturen eller på pendlerturen i tog eller bus.

Lydkvaliteten er også rigtig god, og det er en fornøjelse at høre musik med dem, selv om de altså ikke er helt lige så gode som Sony WH-1000XM3.

Batterilevetiden er også 10 timer kortere end på Sonys hovedtelefoner, selv om Boses hovedtelefoner er cirka 1.000 kr. dyrere. Til gengæld vinder Bose på design med et slankt og moderne look.

Hvis du står og skal vælge imellem Sony WH-1000XM3 og Bose Noise Cancelling Headphones 700, vil vi anbefale Sonys, da prisen og batterilevetiden er bedre.

Når det er sagt, vil du bestemt ikke blive skuffet, hvis du smækker Boses hovedtelefoner på i stedet – det lyder godt, ser fantastiske ud, og du får sværere ved at finde bedre støjreduktion i nogen af de andre hovedtelefoner på markedet i dag.