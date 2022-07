Anmeldelse: Bose QuietComfort 35 II

(opens in new tab)

Bose QC35 II er et bevis på, hvorfor virksomheden er så populær blandt rejsende og pendlere. Hovedtelefonerne leverer imponerende støjreducering og afbalanceret lyd. De er måske ikke de mest detaljerede eller spændende høretelefoner, men de har en fantastisk lyd. Bose QC35 II understøtter Google Assistant, hvilket er en lækker tilføjelse, men ikke et musthave.

Bose QuietComfort 35 II var et par fantastiske trådløse støjreducerende hovedtelefoner for sin tid. De er stadig nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab), der findes, selvom de på mange måder er blevet overskygget af de nyere Bose Noise Cancelling Headphones 700 (opens in new tab) og Bose QuietComfort 45 (opens in new tab).

Selvom de nu har et par år på bagen tilbyder QuietComfort 35 II både trådløs betjening, aktiv støjreduktion og indbygget understøttelse af Google Assistant.

For at aktivere Google Assistant skal du blot trykke og holde på en knap, uden at du behøver at råbe "OK Google." Høretelefonerne kan også læse dine notifikationer højt for dig, så du ikke behøver rode lommen eller tasken igennem for at finde din smartphone.

Som en samlet pakke er Bose QC35 II NC et par fremragende hovedtelefoner til rejsende og pendlere.

Image Credit: Bose

Bose QuietComfort 35 II: Design

Bose QC35 II NC ser præcis ud som den forrige generations hovedtelefoner, bortset fra den nye Google Assistant-knap, som er placeret på venstre ørekop. Hovedtelefonerne fås i sort eller sølv, og designet er simpelt og diskret. Hvis du leder efter et par hovedtelefoner, som vækker opsigt, falder de muligvis ikke i din smag.

Hovedtelefonerne er fremstillet af plastik, og selvom det er med til at gøre dem lette, kan det samtidig få dem til at virke billige, især hvis du sammenligner dem med luksushøretelefoner som fx Master & Dynamic MW50 (opens in new tab), der forkæler dine ører med lammeskind og aluminium.

Heldigvis virker de robuste og lader til at kunne klare lidt knubs. Hovedtelefonerne kommer også i et hårdt etui, som er perfekt, når du skal have dem med på tur eller skal ud og rejse. Det er også betydeligt pænere end de opbevaringsposer, som mange hovedtelefonproducenter vælger at inkludere.

Plastkonstruktionen gør QC35 II NC meget komfortable, og vi var imponerede over, hvor behagelige hovedtelefonerne var, når vi brugte dem i længere perioder. Selvom plastik ikke føles ligeså rart som metal, er det en fordel, når det gælder vægt, og hvis du skal ud på en længere flyvetur er det helt klart en fordel.

Image Credit: Bose

Puderne, som Bose bruger i QC35 II NC, er fantastiske. De blokerer et væld af støj, selv når støjreduktion er slået fra. Det er fantastisk, hvis du vil spare på batteriet og bruge dem uden støjreduktionsfunktionen slået til.

Kontrollerne på hovedtelefonerne er enkle og effektive. De har en strøm- og parringsskyder på højre ørekop samt knapper til lydstyrke og afspilning. På den venstre ørekop har du kun én knap til Google Assistant. Du kan også ændre knappens funktion ved hjælp af Boses Android- eller iOS-app, så du kan bruge den til at skifte mellem de forskellige støjreduktionsniveauer.

Funktioner

Bose QC35 II: Specifikationer Type: Over-ear

Vægt: 310 g

Batterilevetid: 20+ timer

Bluetooth: Bluetooth 4.1

Bose QC35 II NC understøtter Google Assistant, og det fungerer for det meste godt. Under hele vores test var vi imponerede over hastigheden og nøjagtigheden af Google Assistant, og hvor godt hovedtelefonerne var i stand til at opfange vores stemme selv i toget eller på en travl café.

Inden du tænder hovedtelefonerne første gang, bliver du bedt om at downloade Bose-appen på din telefon. Du skal nemlig bruge appen til mange funktioner, fx hvis du vil slå støjreduktion til/fra, ændre funktionen af Google Assistant-knappen, opdatere firmware og mere.

Appen er enkel og fungerede godt, selvom vi havde lidt forbindelsesproblemer på Android et par gange, hvor appen ikke kunne registrere vores hovedtelefoner. Det problem blev løst ved at genstarte appen, så forhåbentlig vil Bose arbejde lidt på sin mobilapp så den bliver mere stabil.

Image Credit: Bose

Google Assistant i Bose QC35 II NC fungerer ligesom på Google Home (opens in new tab). Du kan bede den om at læse overskrifter, tilføje påmindelser eller stille spørgsmål. Assistenten kan også læse dine notifikationer højt for dig, når de kommer ind. Selvom det er smart og rart, kan det være lidt overflødigt, hvis du allerede har et smartwatch.

Kort og godt er tilføjelsen af Google Assistant meget godt, men det er på ingen måde grunden til, at du skal købe Bose QC35 II NC. Køb dem, hvis du vil have et par gode hovedtelefoner med fremragende støjreduktion, afbalancerede lyd og som er behagelige at bruge.

Der, hvor Bose halter lidt, er når det gælder simple ting som at sætte din musik automatisk på pause, når du tager hovedtelefonerne af. Der er heller ingen instant-mute-funktion som fx på Sony WH-1000XM2 (opens in new tab), hvor du kan lægge håndfladen over en af ørekopperne for at høre, hvad der foregår omkring dig. Denne funktion er fantastisk til rejsende, der har brug for hurtigt at kunne følge med i, hvad der bliver sagt over højtaleren i lufthavnen. Det er lidt skuffende, at Bose ikke inkluderer disse funktioner, når hovedtelefoner i den billigere prisklasse som fx Plantronics BackBeat Pro 2 (opens in new tab) har begge dele.

Ydeevne

Boses styrke er aktiv støjreduktion, og det er QC35 II NC et tydeligt bevis på. Når du slår støjreduktion til, er som at gå fra en travl gade og ind i et stille rum. Hovedtelefonerne gør et fremragende stykke arbejde med at overdøve alt fra et togs rumlen, biler, der kører forbi og endda stemmer.

Vi mærkede stadig et lille tryk i ørerne, når støjreduktion var slået til, men det var ikke ubehageligt. Hvis du er følsom over for støjreduktionstryk, bryder du dig muligvis ikke om oplevelsen. Hovedtelefonerne gør et fremragende stykke arbejde med at blokere støj fra omgivelserne, selv når støjreduktion var slået fra. Det er et vidnesbyrd om Boses fantastiske ørepudedesign.

Image Credit: Bose

Lydmæssigt er Bose QC35 II NC gode, men ikke revolutionerende. Selvom tonebalancen er relativt neutral med lidt ekstra mellembas, er lyden temmelig blød sammenlignet med konkurrenterne som Sony WH-1000X M2 (tidligere Sony MDR-1000X (opens in new tab)). Det betyder, at det dynamiske område er en smule begrænset og giver en (efter nogens mening) knapt så rig oplevelse. Opløsningen er god, men ikke overvældende, og lydbilledet er gennemsnitligt.

Der er mange, som er vilde med lydkvaliteten af Bose, men hi-fi-entusiaster vil højst sandsynligt foretrække Sony WH-1000XM3 (opens in new tab) eller Sennheiser Momentum Wireless 2.

Bose QC35 II har en god batterilevetid på ca. 20 timer med støjreduktion slået til og ved brug af moderat lydstyrke. Det passer meget godt med resultaterne fra vores test, så du få ikke brug for at skulle oplade disse hovedtelefoner midt under en flyvning. Batteriet er dog ikke aftageligt som B&O Beoplay H9, så det er en god idé at medbring et microUSB-opladekabel og en powerbank for en sikkerheds skyld.

Hvis du vil spare lidt på batteriet, men stadig vil have støjreduktion slået til, kan du lytte ved hjælp af kable. Det er altid en god mulighed at have. Det er lidt irriterende, at Bose valgte at bruge et 2,5 mm i stedet for et 3,5 mm stik, da det ikke er så let at finde en erstatning, men det er på ingen måde en dealbreaker.

Image Credit: Bose

Konklusion

Bose tog de allerede fremragende hovedtelefoner QC35 og opdaterede med Google Assistant. Hovedtelefonerne er identiske på alle måder, bortset fra den nye Google Assistant-knap. Det betyder, at du stadig får den klasseførende støjreduktion, Bose er kendt for, god lydkvalitet og utrolig komfort.

Google Assistant fungerer godt på Android og iOS og fungerer på nogenlunde samme måde som Google Home (opens in new tab). Hovedtelefonerne kan også læse dine notifikationer for dig, hvilket muligvis er overflødigt for smartwatch-brugere. Google Assistant er skøn at have, men det er på ingen måde grunden til, at du skal købe disse hovedtelefoner.

Set som helhed er Bose QC35 II NC et par fremragende hovedtelefoner til rejsende og pendlere. Bose har fundet en god balance i funktioner, som vil tilfredsstille størstedelen af mainstream-brugere. Hvis du leder efter toppen af kransekagen kan du tjekke vores guide over de bedste hovedtelefoner (opens in new tab), der findes på markedet.