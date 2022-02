Bose QuietComfort 45 er en stærk efterfølger til virksomhedens 2019 flagskibsmodel, Bose QuietComfort 35 II, og har alligevel ikke helt raffinementet fra sidste års Bose Noise Cancelling Headphones 700. QC45 mangler nogle få funktioner som en EQ, justerbar støjreduktion og deres lydydelse er ikke af audiofil kvalitet. De er dog behagelige i lange perioder og er nemme nok for alle at bruge, hvilket er nok til at give dem en okay anbefaling.

Bose QuietComfort 45 er en stærk efterfølger til virksomhedens 2019 flagskibsmodel, Bose QuietComfort 35 II, og har alligevel ikke helt raffinementet fra sidste års Bose Noise Cancelling Headphones 700. QC45 mangler nogle få funktioner som en EQ, justerbar støjreduktion og deres lydydelse er ikke af audiofil kvalitet. De er dog behagelige i lange perioder og er nemme nok for alle at bruge, hvilket er nok til at give dem en okay anbefaling.

Et minuts anmeldelse

Bose QuietComfort 45 er et par solide støjreducerende hovedtelefoner. De er nemme at bruge og føles utrolig behagelige at have på i lange perioder. Det er egenskaber, som Bose altid har været kendt for, og de lever videre her.

Selvfølgelig er QC45 ikke uden et par nye tricks. Blandt dem er en Ambient Aware-tilstand, der giver dig mulighed for at høre lyde omkring dig ved et tryk på en knap samt opgraderet støjreduktionsteknologi, der er bedre end før.

Oven i købet har du en god-men-ikke-fantastisk batterilevetid på 25 timer og en beam-forming microphone array, der ikke er helt så god, som vi havde håbet. Ingen af disse er deal-breakers, men de gør Bose QuietComfort 45 lidt mindre tiltalende end nogle af sine konkurrenter.

Faktisk er Bose QuietComfort 45's største problemer ikke noget, som de gør forkert - der er mindre problemer, men intet helt forfærdeligt - og i stedet har det alt at gøre med to andre fantastiske hovedtelefoner der findes derude: Sony WH-1000XM4 og Bose Noise Cancelling Headphones 700. Begge par tilbyder flere tilpasningsmuligheder, bedre lyd og giver en bedre værdi for bare en smule flere penge.

Pris og udgivelsesdato

Bose QuietComfort 45 er ude til priser fra 2.259.-

Det er på den dyre side for støjreducerende hovedtelefoner - da nogle andre kan fås for mindre end halvdelen af prisen - men det er ikke urimeligt for Bose.

Til dette prispunkt er den største konkurrence Sony WH-1000XM4 med tilsvarende specifikationer, som vi i øjeblikket anser for at være de bedste støjreducerende hovedtelefoner, og Boses egne støjreducerende hovedtelefoner 700, der ikke er meget dyrere. WH-1000XM4 har nogle få funktioner, som QC45 ikke har - som DSEE Extreme lydopskaleren og understøttelse af LDAC codec - mens NC700 tilbyder en EQ og justerbar annullering, to væsentlige manglende funktioner på QuietComfort 45.

(Image credit: Future)

Design

Bose har holdt et ensartet design med sine flagskibshovedtelefoner i det meste af det sidste årti, og det har ikke ændret sig med QC45.

Det ydre af hovedtelefonerne ser slankt ud og føles behageligt takket være dens polstrede skumbro og ørepuder i kunstlæder. Selve puderne drejes og foldes for at hjælpe dem med at passe ind i den medfølgende bæretaske, hvilket gør dem nemme at smide i din taske, når de ikke er rundt om halsen.

Det, der er overraskende ved designet, er, hvor lette de er - med kun 238 g føles de virkelig let på øret og er behagelige at have på i timevis. For at få dem så lette, bruger Bose noget plastik på hovedtelefonernes arme, men bruger metal til alle leddene og broen - stort set alle de dele, der med størst sandsynlighed knækker ved brug.

For at styre afspilningen har Bose udstyret QC45 med en række intuitive knapper. På den højre ørekop har du knapper til pause/afspilning, lydstyrke op og lydstyrke ned, mens du på venstre ørekop finder en knap til den nye Ambient Aware-tilstand. Du kan også tilkalde din telefons indbyggede assistent ved at holde afspil/pause-knappen nede, hvilket er rart. Det er ikke så rart som at have en assistent, der altid lytter, indbygget i hovedtelefonerne, men bedre end slet ikke at have mulighed for en assistent.

Sidst, men ikke mindst, finder du to hovedporte på hovedtelefonerne: Der er et 2,5 mm lydstik i bunden af den venstre ørekop og en USB-C-port i bunden af den højre ørekop. Begge porte er ret selvforklarende - men det er stadig rart at se dem i modsætning til for eksempel MicroUSB og slet ingen hovedtelefonstik.

(Image credit: Future)

Funktioner

På featurefronten er tingene lidt mere skuffende. Det nye er som nævnt Awareness Mode, der giver dig mulighed for at sænke lydstyrken på din musik markant og slukke for støjreduktion uden at tage hovedtelefonerne af. Hvis dette lyder bekendt, er det, fordi Sony har tilbudt det på deres støjreducerende hovedtelefoner i de sidste par år, og det er rart endelig at se det på et par Bose hovedtelefoner.

Så hvordan fungerer det i praksis? Det er kun okay. QC45 gør ikke et stort arbejde med at bruge de eksterne mikrofoner til at forstærke lyden udefra, og de slukker mere eller mindre bare for støjreduktionsteknologien. Det betyder, at meddelelser eller samtaler, der finder sted længere væk, stadig er lidt svære at høre - eller i det mindste ikke så nemme at høre, som de ville være, hvis Bose forstærkede dem ved hjælp af de eksterne mikrofoner.

De andre store manglende funktioner her er evnen til at ændre styrken af støjreduktion og ændre tuning af lydafspilning via en EQ. Begge disse funktioner er tilgængelige på Bose NC700 og kan i sidste ende blive tilgængelige på QC45, men lige nu er de det ikke.

Endelig ville det have været rart at have en indbygget virtuel assistent som Alexa eller Google her. Du vil stadig være i stand til at bruge din assistent ved at trykke længe på afspil/pause-knappen, men en assistent der altid lytter er fantastisk, til når du har hænderne fulde.

Ydeevne

Bose QuietComfort 45s lydpræstation er også kun okay. På den ene side er disse bestemt ikke de mest detaljerige par over-ear hovedtelefoner, vi nogensinde har hørt. På den anden side er de dog et af de mest lyttende par hovedtelefoner blandt dem, vi har testet, takket være Boses smarte designvalg.

Et eksempel på det er QC45's tydelige mangel på basrespons. Sange som Bad Guy af Billie Eilish har ikke meget magt bag den drivende baslinje, som andre hovedtelefoner har, og de har heller ikke en rigdom og klarhed i de øvre registre. Det betyder, at detaljer i begge områder er svære at høre og mindre virkningsfulde sammenlignet med andre par over-ear hovedtelefoner.

Når det er sagt, ville det ikke overraske os, hvis Bose tunede dem på denne måde med vilje, da begge områder hurtigt kan blive trættende, hvis de ikke gøres ordentligt. For at bevise det, er der en række bastunge hovedtelefoner derude, som bestemt er sjove at lytte til, men de er ikke gode på flyrejser, når ethvert ekstra pres kan føles ubehageligt. Det samme gælder for hyper-clear hovedtelefoner, der udmærker sig ved kritisk lytning - de er sjove derhjemme, men ikke gode at have med på farten.

(Image credit: Future)

De andre præstationsproblemer, vi oplevede, var lejlighedsvise frafald i forbindelse og mindre end ideel opkaldskvalitet. Dette skete flere gange med Amazon Prime Music-appen - ikke overraskende, da appen kan være lidt ustabil - men også en eller to gange, når man lytter til videoer på YouTube, en app som tidligere altid har været stensikker. Med hensyn til opkaldskvaliteten sagde mange af de mennesker, vi talte med, at det lød som om, vi var på højttalertelefon, da vi brugte hovedtelefonerne. De rapporterede, at vi lød højt, men ikke nødvendigvis klart.

Den gode nyhed? Indtil videre har vi endnu ikke været skuffede over deres støjreduktionsydelse. Bare det at have dem på rundt i huset udelukker disse irriterende dagligdags distraktioner - der er ingen støj fra vaskerummet, og samtaler, der finder sted andre steder, forstyrrer overhovedet ikke den musik, vi lytter til.

For at få den bedste støjreducerende oplevelse er det vigtigt at have noget musik afspillet med en moderat lydstyrke i stedet for en podcast eller meditation for eksempel, der har pauser mellem dialog, hvor støj udefra kan sive ind. Fortsæt med at spille musik, og så bør du ikke kunne høre samtaler udefra, kedelig støj eller, ja, stort set noget som helst.

Batterilevetid

Ifølge Bose har QC45 en klasseledende batterilevetid på 25 timer, hvilket vi har fundet ud af at være næsten nøjagtigt i løbet af vores to ugers testperiode. Det tog et par dage for vores prøveenhed at komme under 40 %, selvom vi lyttede til dem i fire eller flere timer hver eneste dag.

Når det er sagt, er de dog ikke helt så foran, som Bose vil have dig til at tro. Sony WH-1000XM4 klarer omkring 30 timers afspilning med støjreduktion slået til og op til 38 timer med ANC slukket. Begge hovedtelefoner har mere end nok juice til at få dig over havet og tilbage, men Sony klarer sig stadig bedre i den samlede batterilevetid.

Heldigvis har Bose QC45 hurtigopladning, der genopfylder tre timers batteri på kun 15 minutter, så du kan oplade dem om morgenen, før du går ud af døren, og stadig lytte til musik på vej til kontoret og hjem igen.

Skal jeg købe Bose QuietComfort 45?

(Image credit: Future)

Køb dem hvis...

Du vil have noget, der er behageligt at have på i lange perioder

Uanset hvilke fejl vi fandt med deres lydreplikering og afspilning, fandt vi konsekvent, at QC45 var utrolig behagelige at have på og lytte til i længere perioder. De holdt hele arbejdsdagen på vores ører uden at blive anmassende, og vi vil bestemt anbefale dem, hvis du foretrækker en meget blød, afdæmpet lyd.

Du leder efter langtidsholdbare hovedtelefoner

Selvom Bose QC45 ikke helt er det længstvarende par hovedtelefoner derude på markedet, har de en meget længere batterilevetid end de fleste andre støjreducerende hovedtelefoner på omkring 25 timer.

Du er en Bose QuietComfort 35- eller 25-ejer og har brug for en opgradering

Ved at holde Bose QuietComfort 45 så ens med 35 og 25 med hensyn til design og æstetik, er opgradering fra en af Boses ældre hovedtelefoner en smertefri proces. Du vil sandsynligvis vide, hvor alle knapperne er, og hvordan de fungerer, og nu har du også fået nogle nye funktioner at lege med.

Køb dem ikke hvis...

Du har råd til Bose NC700 eller Sony WH-1000XM4 i stedet

Bose QC45 er bestemt i samme liga som NC700 og Sony WH-1000XM4, men ikke helt så god som nogen af dem fra vores test. Vi vil stadig anbefale enten Boses flagskibe fra sidste år eller WH-1000XM4, hvis dit budget kan strække sig bare lidt længere.

Du leder efter bedre lydgengivelse og opkaldskvalitet

Intet par støjreducerende hovedtelefoner vil være det bedste, når det kommer til lydgengivelse, men Bose QC45 har en blødere lydkvalitet end de fleste. Det gør dem nemme at lytte til, men det føles aldrig som om, du får mest muligt ud af din musik, mens du har dem på. Tilsvarende kunne opkaldskvaliteten, selvom den er acceptabel, trænge til lidt mere arbejde.