Bose Noise Cancelling Headphones 700 – recension

Bose är ett av toppmärkena för de bästa brusreducerande hörlurarna, med det oerhört populära QuietComfort-sortimentet som satt standarden för brusreduseringsteknologi sedan lanseringen av Bose QC25 2014.

Trots sortimentets popularitet bryter Bose ny mark genom att släppa en helt ny trådlös brusreducerande hörlursmodell, med fokus på elegant design och "nyskapande" ljudteknologi: Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Pris och tillgänglighet

Bose Noise Cancelling Headphones 700 finns att köpa nu i Sverige för 4 399 kr. Priset gör de nya hörlurarna runt 500 kronor dyrare näs sina föreångare när de släpptes, de högt rankade Bose QuietComfort 35 II-hörlurarna, som kombinerade brusavbrytningsteknik med inbyggd röstassistans från Google Assistant. Notera dock att de sistnämnda lurarna nu prissänkta till smått otroliga 2 690 kr.

De nya Bose Noise Cancelling Headphones 700 är också dyrare än våra nuvarande favoritbrusreducerande hörlurar, Sony WH-1000XM3.

Design

Så vad får du i gengäld för pengarna? Tja, en av de mest slående skillnaderna mellan Bose Noise Cancelling Headphones 700 och QC 35 II är designen.

Borta är de veckade öronkåpor, synliga gångjärn och skrymmande hårdvara; Bose har tagit en helt annorlunda designmetod med dessa trådlösa hörlurar, och totalt sett ser estetiken väldigt elegant ut.

Hörlurarna, som finns i svart och silver, är utformade runt ett rostfritt stålband. Med en sömlös övergång från en platt till en cylindrisk form kan hörlurarna justeras genom att helt enkelt skjuta öronkåporna upp och ner i pannbandet, vilket undviker att bryta designens släta linjer med klumpiga skjutreglage.

Öronkåporna har också strömlinjeformats; Att undvika det veckade tyget som används i QuietComfort-sortimentet ökar ytterligare den sömlösa övergången från pannband till öronkåpan.

När vi bär hörlurarna imponeras vi av hur lätt de känns, med de mjuka öronkåporna som helt omsluter våra öron för att ge fysiskbrucreducering, såväl som en bekväm passform.

Detta, tillsammans med det dämpade pannbandet, gör dem lämpliga för långa lyssningssessioner, och vi kan lätt se oss själva slumra till på ett långdistansflyg medan vi bär dem.

För vissa kommer den lätta känslan att vara en välkommen funktion för trötta huvuden, men det betyder också att hörlurarna känns lite billigare än de något mer robusta Sony WH-1000XM3.

På utsidan av öronkåporna finns det några förinställda knappar (mer om detta senare). Emellertid kan huvuddelen av funktionaliteten styras med hjälp av det beröringskänsliga yttre höljet på höger öronkåpa.

Till skillnad från hörlurarna i QuietComfort-sortimentet kan man inte fullt ut vika ihop Bose Noise Cancelling Headphones 700; emellertid fäkan man vinkla dem så de ligger platt och de levereras med ett snyggt fodral med dragkedja, så de bör vara lämpliga att använda medan du pendlar eller stuvar ned dem i din ryggsäck.

Funktioner och batteritid

För att ställa in Bose Noise Cancelling Headphones 700 måste du installera Bose Music-appen på din enhet, som är gratis i Google Play Store och App Store.

När du har gjort det, följer du bara anvisningarna på skärmen för att slutföra parningsprocessen.

Beröringskontrollerna är ganska intuitiva; svepa upp och ner på den högra öronkåpan för att ändra volymen, tryck två gånger för att pausa/spela musik och dra bakåt/framåt för att hoppa fram och tillbaka genom spårlistan.

Hörlurarna levereras med Alexa inbyggd, vilket innebär att du helt enkelt kan säga "Alexa" för att påkalla Amazons virtuella assistent.

Google Assistant och Siri kan också aktiveras genom att trycka på en särskild knapp på den högra öronkåpan, varefter du kan använda din röst för att ge kommandon.

Bose säger att batteritiden är 20 timmar, vilket vi tyckte vara korrekt, även om du kanske tycker att siffran varierar något beroende på hur hög volym du har; lyssna vid högre volymer resulterar vanligtvis i att batteriet tappas snabbare.

Batteritiden är betydligt lägre än de 30 timmarna som erbjuds av Sony WH-1000XM3, men det är fortfarande mer än tillräckligt för att få dig genom ett par vändor till jobbet eller en lång flygning.

Brusreducering

Bose har verkligen överträffat sig själv med Bose Noise Cancelling Headphones 700 - och en stor del av lurarnas dragningskraft är den sofistikerade brusreducering de erbjuder.

Traditionellt sett har brusreducerande hörlurar utformats för att blockera omgivande miljöljud, så att du kan höra din musik tydligare (eller få lite sömn under en bullrig flygning).

Detta kan vara riktigt effektivt om du lyssnar på musik. Om du emellertid ringer, kan personen du pratar med fortfarande höra allt som händer runt dig, oavsett om du står på en trafikerad gata eller försöker prata i ett brummande tåg.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 försöker åtgärda detta genom att använda brusreducering på telefonsamtal och musik.

Bose säger att detta kan uppnås tack vare ett mikrofonsystem med åtta mikrofoner; av vilka sex möjliggör traditionell brusreducering så att du kan höra din musik oavbrutet.

Två av dessa mikrofoner är parade med två separata mikrofoner, som arbetar tillsammans för att isolera din röst och avvisa miljöbuller under telefonsamtal. Detta innebär att din röst låter tydligare för personen i andra änden, med mindre bakgrundsbrus som kommer i vägen för din konversation.

När vi använde hörlurarna under telefonsamtal såg vi att samtalskvaliteten var anmärkningsvärt tydlig, även när vi gick på en livlig gata i London.

Det finns 11 inställningar för brusreducering (QC35 II har tre i jämförelse), som kan styras via Bose-appen; varav tre kan väljas som förinställningar och går att växla mellan genom att använda den fysiska knappen på öronkkåpan.

Vi försökte växla mellan 0 (mycket lätt brusreducering), 5 och 10 (full brusreducering), medan byggarbetare i vår grannas trädgård borrade, talade högt och spelade sin bergsprängare riktigt högt.

Genom att använda hörlurarna vid 10, den högsta inställningen, dämpades bullret avsevärt, och när vi själva spelade musik kunde vi inte höra omgivningen alls.

Om du är känslig för den tryckkänsla som brusreducering kan lägga på öronen, kanske du föredrar dessa hörlurar framför deras föregångare; Bose har lyckats undvika den sugliknande känslan som många andra brusreducerande modeller ger.

Full transparens, som av Bose kallas 'konversationsläge', stänger av brusreduceringen helt och låter ljudet passera genom öronkåporna i princip oavbrutet, vilket innebär att du kan ha naturliga samtal utan att ta bort hörlurarna.

Ljudprestanda

Det råder ingen tvekan om det: dessa hörlurar låter fantastiskt, med en luftig, livlig karaktär och välbalanserad ljudbild.

Vi testade dem på Mark Ronsons senaste album, Late Night Feelings. In Truth (feat. Alicia Keys och The Last Artful, Dodgr) överförde de kraftfullt den bubblande underbasen när rökig sång svävar över industriella trumbeats.

I Nothing Breaks Like a Heart, bommar basen när Miley Cyrus' kraftigt klngjusterade sång resonerar runt ljudet. Mot slutet av låten virvlar de svepande fiolerna med den tunga basen och de markerade trummorna; dessa hörlurar låter dock aldrig dämpade.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 erbjuder en hel del detaljer och tydlighet - när vi lyssnar på Falls Creek Boys Choir blev vi imponerade av strukturer och harmonier som vi inte hade lagt märke till när vi lyssnade på låten tidigare.

Även om detaljerna är fantastiska i de flesta fall, om du lyssnar på spår med mycket högfrekvent ljud (som virveltrummor och hi-hat, till exempel), kan diskanten låta något hård - med tiden kan det bli ganska tröttsamt.

Ljudbilden är ganska bred för ett par brusreducerande lurar, som är ökända för att ge ett "stängt" ljud. Du får inte det expansiva ljudet som ett par lyxiga audiofila hörlurar som Focal Stellia erbjuder, men de känns inte klustrofobiska.

Sammantaget låter Bose Noise Cancelling Headphones 700 djärva och spännande, och de är väldigt roliga att lyssna på - vi tycker inte att de riktigt slår Sony WH-1000XM3 på fingrarna i detta avseende, men de är fortfarande mycket kapabla.

Omdöme

Om du letar efter ett fantastiskt par brusreducerande hörlurar är Bose Noise Cancelling Headphones 700 ett riktigt bra val.

Den teknologi som erbjuds här är klassledande, vilket gör dem optimala för användning på bullriga flygningar och pendling med mycket folk.

Ljudkvaliteten är också mycket bra, och de är onekligen roliga att lyssna på; men vi tycker inte att de verkligen uppnår samma ljudkvalitet som Sony WH-1000XM3.

Batteritiden är också 10 timmar sämre än Sony-hörlurarna, trots att de kostar betydligt mer - Bose-modellen vinner dock i form av design, med sin eleganta, moderna stil.

Om du väljer mellan Sony WH-1000XM3 och Bose Noise Cancelling Headphones 700, rekommenderar vi att du tar de förstnämnda på grund av det lägre priset, bättre batteritid och något bättre ljudkvalitet.

Med det sagt så ska du inte vara ledsen om du valt Bose-lurarna istället (och vi ser inte ned på dig om du gör det) - de låter bra, ser fantastiska ut, och brusreduceringen är bättre än alla konkurrenter.