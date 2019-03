Focal Stellia – recension

Det franska varumärket Focal är känt för sin högtalare och hörlurar i lyxklassen och dess senaste hörlursmodell, Focal Stellia, är inget undantag.

Med en prislapp som får dina ögon att tåras måste du förmodligen vara en äkta audiofil för att ens överväga att köpa dessa slutna, over-ear hörlurar.

Vi har haft möjligheten att prova lyxhörlurarna i några veckor, och vi blev helt begeistrade av ljudkvaliteten och hantverket. Men är de värda priset? Läs vidare!

Pris och tillgänglighet

Det är ingen hemlighet att Focal Stellia är ett mycket dyrt par hörlurar – de kostar anmärkningsvärda 32 990 kr.

Som jämförelse är våra nuvarande favorithörlurar, Sony WH-1000XM3, bokstavligen tio gånger billigare och fås för riktpriset 3 990 kr (och ibland på för ett par hundralappar mindre).

Så är Focal Stellia tio gånger så bra som Sony WH-1000XM3?

Image credit: TechRadar

Design

Focal Stellia har verkligen en slående design, med ett lyxigt färgschema i "konjak och mocka" med accenter i borstad aluminium.

Det lyxiga utseendet har sin lika lyxiga motsvarighet i de material som används för att göra hörlurarna; huvudbandet och kåporna är av fullkornigt läder med skumkuddar som är utformade för att formas efter dina öron.

Användningen av läder innebär att dessa lurar dock inte riktar sig mot veganer eller de som motsätter sig att använda animaliska produkter.

Utformningen av hörlurarna kommer antagligen inte heller att tilltala personer som föredrar ett mer minimalistiskt utseende – Focal Stellia är gjorda för att synas, och deras stora storlek kan göra att de känns lite utstuderade att använda på ett fullpackat pendeltåg.

Men de är hursomhelst extremt bekväma att bära, även om de används under långa perioder.

Image credit: TechRadar

Enligt Focal är aluminiumbygeln också tillverkad för att formas efter huvudets form. Det är svårt att säga om bygeln faktiskt förändras väldigt mycket efter långa perioder av användning, men bygeln känns inte desto mindre väldigt bekväm, delvis tack vare generös vaddering som andas.

Även kablarna ser lyxiga ut, vävda i samma färgschema som hörlurarna, och de känns robusta och välgjorda.

Faktum är att alla aspekter av Stellia fullkomligt skriker överdåd och lyx: ända ned till lådan de är förpackade i. Inuti hittar du en robust väska (som lätt kan misstas för en designer-handväska), samt ett fodral i läder som innehåller användarhandböcker.

Det är den här känslan för detaljer som gör att priset på 32 990 kr nästan känns motiverat. Nästan.

Image credit: TechRadar

Funktioner

Det är omfattande avancerad ljudteknologi instoppad i dessa hörlurar med högtalarelement av 40 mm beryllium med kopparspolar. Samma som i den öppna lyxmodellen Utopia.

De har ett omfattande frekvensomfång på 5Hz-40kHz (de flesta hörlurar har ett omfång på 20Hz-20kHz), en impedans på 35 ohm och en känslighet på 106dB.

En ny och förbättrad transduktor gör att hörlurarna har en extremt tydlig ljudbild, även vid låga volymer, enligt en vitbok som Focal släppt om utvecklingen av sina hörlurar.

Focal Stellia kommer med flera anslutningsmöjligheter; i lådan får du en balanserad XLR-kabel på 3 meter, och en kortare obalanserad med 3,5 mm-kontakt plus en adapter för 6,3 mm. Alla kablar har en attraktiv vävd design som gör att de känns väldigt robusta och välgjorda.

Image credit: TechRadar

Prestanda

Så – hur låter då all denna ljudtekniken? Kort sagt är Focal Stellia en absolut glädje att lyssna på.

De har en imponerande bred ljudbild som gör att det känns som att du är i samma rum som musikerna du lyssnar på, i stället för den ganska stängda "inuti ditt huvud"-ljudbilden som de allra flesta slutna hörlurar kan ge.

När vi testade dem lyssnade vi på ganska mycket varje musikalisk genre vi kunde tänka oss för att se hur de hanterade olika timbres och frekvenser, och vi var imponerade varje gång, med varje låt.

Vi började med att lyssna på The Doors "Riders On the Storm". Den rullande orgeln lät vacker och luftig, medan elgitarren hade precis rätt riv och var full av detaljer.

Men där Sterila verkligen briljerade var i hur de återgav sången. Vi blev som bortblåsta av Jim Morrisons sång; resonansen och precision, tydligt och framträdande i mixen. Slagverk behandlades med en liknande nivå av precision och förfining.

Körsång låter också lysande; Vi lyssnade på Edward Elgars "The Snow, Op.26, No.1", och de olika harmonierna lät väl blandade men var samtidigt tydligt åtskilda i mixen.

För att prova något mer bastungt lyssnade vi på artister som Kendrick Lamar, Childish Gambino, Janelle Monáe och Billie Eilish, och vi var lika imponerade.

I Janelle Monáes "Django Jane" var basfrekvenserna varma och klara, och hennes attackerande vokal lät tydlig och definierad.

Virveltrumman lät trevligt kornig, medan fiolen och stråkarna hade en fantastisk analog kvalitet innan de smälte in i svepande synthar och digitala ljud.

Med mersmaken av stråkarna som gavs i detta spår, lyssnade vi också på Tchaikovskys "Violin Concerto in D Major".

Det var djup och värme i de nedre registren medan de ljusare stråkarna hade en söt och klar ton. Vi kunde verkligen höra allt gnissel och ljud som stråken gjorde mot strängarna med Focal Stellia, och det var underbart.

Image credit: TechRadar

Omdöme

Det går inte att bortse från att Focal Stellia låter helt fantastiskt. Deras breda ljudbild och detaljerade, exakta ljudbehandling innebär att de gör alla genrer av musik full rättvisa.

Om du lyssnar på låtar du känner utan och innan, betyder Stellias precisa separation av frekvenserna att du förmodligen kommer att höra saker du aldrig har märkt av i låtarna tidigare.

Om du gillar hörlurar med en mer minimalistisk framtoning, kommer du förmodligen inte att tycka om den prydliga, överdådiga designen av Focal Stellia och de kan kännas lite stora för att använda på pendeln till jobbet.

Men om lyx är din sak, kommer de kåporna i läder, vävda kablar, borstade kopparaccenter och matchande bärväska sannolikt att tilltala dig enormt.

Den lyxiga känslan är genomgående – ned till presentationen av användarhandböckerna i ett snyggt litet läderfodral – och det är i och för sig det minsta man kan vänta sig när man skiljer sig från mer än 30 000 kr.

Där ligger också problemet; Focal Stellia är otroligt dyra och oåtkomliga för de flesta, till tio gånger priset för våra nuvarande favorithörlurar, Sony WH-1000XM3 .

Medan ljudet låter otroligt bra kan såklart inte påstå att ljudet är tio gånger så fantastiskt som WH-1000XM3. Men du får förmodligen 10 gånger så mycket lyx för pengarna.

Om detta är något du är villig att betala för, beror i stor utsträckning på din livsstil, men om du någonsin befinner dig i ett läge med 33 000 kr som brinner i fickan, kan Focal Stellia vara en bra investering.