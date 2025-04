Android 16 kommer att ge din telefon dessa 5 nyheter – inklusive en vi längtar efter att testa

Det känns kanske som att Android 15 nyss började rulla ut till telefoner från olika tillverkare, men Google är redan på väg mot nästa stora uppdatering: Android 16 – med betaversioner som för närvarande skickas ut till telefoner.

Vi ser redan tecken på att Android 16 kommer att bli en omfattande uppdatering, med nya kameraverktyg, livenotiser och ett riktigt användbart trick för Google Wallet. Google har publicerat inlägg på sin Android Developers Blog, ett för varje betaversion, där de listar både användarfunktioner och utvecklarverktyg.

Kodnamnet internt för Android 16 är ”Baklava”, vilket är logiskt – det här ser ut att bli en uppdatering med många lager att utforska. Här nedanför går vi igenom de fem mest spännande nyheterna hittills.

