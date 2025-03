Sedan lanseringen 2022 har Sony WH-1000XM5 over-ear-hörlurarna varit starka kandidater på våra listor över de bästa brusreducerande hörlurarna och de bästa hörlurarna överlag. Vi har berömt dem för deras enastående ljudkvalitet, kraftfulla aktiva brusreducering (ANC) och bekväma design.

Men nu, när vi går längre in i 2025, skakar nyare modeller från Sony och dess konkurrenter om marknaden för mellanklass- och premium-hörlurar. Nya funktioner, förbättrad batteritid och i vissa fall lägre priser har blivit den nya standarden. Så, är XM5 fortfarande ett smart köp?

Ja och nej. De är fortfarande ett utmärkt val – särskilt eftersom priserna har sjunkit. Däremot finns det starka konkurrenter från Bose, Sennheiser och till och med Sony själva, som alla erbjuder unika styrkor till olika prispunkter. Beslutet handlar därför om vad som är viktigast för just dig. Det finns med andra ord ingen självklar vinnare här.

I den här guiden går vi igenom hur Sony WH-1000XM5 står sig på dagens marknad, vilka de fortfarande passar bäst för, vilka de bästa alternativen är och vad som faktiskt är värt dina pengar under 2025. Oavsett om du vill unna dig ett par av de bästa hörlurarna, hålla dig till en budget eller redan äger WH-1000XM5 och funderar på om det är dags att uppgradera, så hittar du svaren här.

Är Sony WH-1000XM5-hörlurarna fortfarande ett bra val?

Sony WH-1000XM5-hörlurarna är fortfarande ett utmärkt allround-val med pålitlig prestanda, hög ljudkvalitet, stark brusreducering (ANC) och en bekväm design. Däremot erbjuder konkurrenter nu bättre valuta för pengarna eller överlägsna funktioner på vissa områden.

Sett till dagens marknad är XM5 fortfarande relativt dyra och flera alternativ levererar likvärdig eller bättre prestanda till ett lägre pris. Särskilt batteritiden har blivit omsprungen; medan XM5 ger 30 timmars lyssning med ANC på och 40 timmar med den avstängd, erbjuder modeller som Cambridge Audio Melomania P100 nu upp till 100 timmars batteritid utan ANC och 60 timmar med det aktiverat.

Designen har också alltid varit mindre portabel än vissa konkurrenter, eftersom XM5 inte går att fälla ihop för kompakt förvaring. Detta är ännu mer påtagligt idag, då många märken fokuserar på hur väl deras hörlurar fungerar på resande fot – och från Bose kan du nu få mycket premiumalternativ som går att fälla ihop.

När det gäller funktioner saknar XM5 även stöd för Dolby Atmos rumsligt ljud, vilket vissa konkurrenter som Sonos Ace nu erbjuder, och det finns ingen USB-C-ljudanslutning. Sonys ANC är fortfarande mycket bra, men Bose har tagit en tydlig ledning på området och andra märken knappar in genom att erbjuda stark brusreducering till lägre priser.

Trots detta täcker WH-1000XM5 fortfarande fler behov än de flesta alternativ. Även om de inte längre har en enskild "måste-köpa"-funktion, levererar de fortfarande en extremt välbalanserad mix av kvalitet, pålitlighet, komfort och prestanda.

Om du värdesätter komfort, premiumljud och högkvalitativa funktioner – och är villig att betala för dem – är de fortfarande ett bra alternativ flera år efter lanseringen. Priset är naturligtvis en viktig faktor och vi har sett dem falla så lågt som 2 700 kronor, vilket är en rejäl sänkning från det ursprungliga priset på 3 490 kronor.

De är definitivt ett bra val, men låt oss ta en titt på vilka alternativ som finns – och om de kanske passar dig bättre.

Vad händer med de kommande Sony WH-1000XM6-hörlurarna?

Vi kan inte prata om XM5 och deras konkurrenter utan att nämna den nästan garanterade lanseringen av deras efterträdare – Sony WH-1000XM6-hörlurarna. I skrivande stund är detaljerna om Sonys nästa flaggskepp inom over-ear-hörlurar få, men de förväntas släppas någon gång under sommaren 2025.

Det vi vet är att XM6 kommer att behålla samma storlek på elementen men få en omdesignad gångjärnsstruktur – en välkommen uppdatering med tanke på att vissa användare rapporterade problem med gångjärnen på XM5-modellen (även om vi aldrig hade några problem med det). Den stora frågan är alltså om det är värt att vänta på XM6 om du just nu letar efter over-ear-hörlurar. Borde du ens överväga XM5 när deras efterträdare är på väg?

Även om XM6 sannolikt kommer att introducera vissa uppgraderingar, lär de också lanseras med en premiumprislapp, troligen i linje med det ursprungliga priset på över 3 500 kronor för XM5. Om Sony följer sin vanliga prissättningsstrategi kan lanseringen av XM6 faktiskt göra de äldre XM5 till ett ännu mer attraktivt alternativ, särskilt om priserna sjunker till nya rekordlåga nivåer när den senaste modellen släpps.

Om du letar efter riktigt bra brusreducerande hörlurar men inte vill betala flaggskeppspriser, kan alltså XM5 snart ge ännu bättre värde för pengarna. Så om du hittar ett bra erbjudande på XM5, kanske du inte ens kommer att ångra att du inte väntade på XM6.

Alternativ till Sony WH-1000XM5 att överväga

Det finns många övertygande skäl till varför Sony WH-1000XM5-hörlurarna fortfarande är värda både din tid och dina pengar – men de är inte det bästa valet för alla. Låt oss titta på några av de alternativ vi rekommenderar och vem de passar bäst för.

Bästa billiga men likvärdiga alternativet till Sony WH-1000XM5

Det största hotet mot Sony WH-1000XM5-hörlurarna är deras föregångare, Sony WH-1000XM4. Ja, de är äldre, men låt oss förklara – de är fortfarande fantastiska. Det finns en anledning till att de har legat kvar i toppen på våra listor över bästa over-ear-hörlurarna och bästa trådlösa hörlurarna i flera år, trots att XM5 funnits på marknaden.

Även med XM5 ute är WH-1000XM4 fortfarande ett av de bästa alternativen när det gäller brusreducering och prisvärdhet. De får ofta stora prissänkningar, vilket gör dem till ett smart val för den som vill ha premiumfunktioner till ett (relativt) lägre pris.

Trots att de är en föregående generation håller WH-1000XM4-hörlurarna fortfarande måttet, med kraftfull ANC, fylligt och välbalanserat ljud samt en lätt och bekväm passform – och till skillnad från XM5 kan de vikas ihop för enklare förvaring. Funktioner som multipoint-parkoppling, DSEE Extreme-upscaling, konversationsmedvetenhet och auto-play/paus gör dem dessutom ännu mer användbara i vardagen. De stödjer också 360 Reality Audio och LDAC för högupplöst streaming – precis som XM5.

Till rätt pris – särskilt under reor – är dessa hörlurar svårslagna och erbjuder den bästa balansen mellan funktioner, ljudkvalitet och ANC för de flesta användare. Så om du står och väljer mellan dessa två modeller och hittar WH-1000XM4 till ett rabatterat pris, är de troligen det bättre köpet. Om du redan äger XM4, kommer en uppgradering till XM5 kanske inte kännas som ett jättestort steg.

Med det sagt börjar de bli rätt så gamla och även om de fortfarande är fantastiska allround-hörlurar, presterar nyare konkurrenter i denna kategori bättre på vissa specifika områden, som ANC eller batteritid – och vi vet inte hur länge till de kommer att finnas till försäljning. Läs vidare för att se vilka andra alternativ som finns där ute.

Läs hela vårt test av Sony WH-1000XM4

Bästa mellanklass-alternativ till Sony WH-1000XM5-hörlurarna

Sony WH-1000XM5-hörlurarna har fått prissänkningar, men de är fortfarande en premiuminvestering. Det betyder att om du vill ha Sony-kvalitet med ett pris i mellanklass, är Sony ULT Wear ett starkt alternativ.

ULT Wear placerar sig mellan de avancerade WH-1000XM5 och de mer budgetvänliga Sony WH-720N och är en ny generation av Sony-hörlurar som kostar 1 990 kronor – och de kommer med en imponerande uppsättning funktioner. Du får Bluetooth 5.2, LDAC-stöd, 30 timmars batteritid (med ANC på) och omfattande EQ-anpassning via Sony Headphones-appen.

De kan förstås inte mäta sig med XM5-lurarnas utmärkta ljudkvalitet (vilket inte heller är att förvänta i den här prisklassen), men ULT Wear levererar ändå ett trevligt ljud. De erbjuder olika ljudlägen – ULT 1-läget ger en kontrollerad basförstärkning som lyfter de flesta låtar, medan ULT 2-läget maxar basen till en nivå som ibland kan bli överväldigande. Det är alltså tydligt att dessa hörlurar passar bäst för basälskare.

Designen är inspirerad av XM5, med stilrena öronkåpor och en lätt konstruktion. Dock känns den matta plastfinishen mer funktionell än premium – men det är också väntat i denna prisklass. Komforten är ett stort plus, med vadderade öronkuddar och en stabil passform.

Självklart innebär mellanklasspriset vissa kompromisser. ANC och ljudkvalitet är inte marknadsledande, och designen känns en aning… enkel. Men för under 2 000 kronor är dessa kompromisser att förvänta sig och lär knappast avskräcka den som vill ha Sony-kvalitet till ett mer överkomligt pris.

Kort sagt erbjuder Sony ULT Wear många av XM5-lurarnas bästa funktioner till ett lägre pris. De har kraftfull bas, stabil ANC och en bekväm passform, vilket gör dem till ett utmärkt budgetvänligt alternativ. Vill du ha det bästa ljudet är XM5 fortfarande det främsta valet – men om prisvärdhet inom Sonys nuvarande sortiment är din högsta prioritet, är ULT Wear-hörlurarna ett starkt val enligt oss.

Läs hela vårt test av Sony ULT Wear

Bästa ljudalternativ till Sony WH-1000XM5-hörlurarna

Om du letar efter ett mer prisvärt alternativ till Sony WH-1000XM5-hörlurarna som ändå levererar en liknande ljudkvalitet, är Sennheiser Accentum Plus ett fantastiskt val. Dessa hörlurar överträffar inte XM5, men de kommer närmare än de flesta alternativ – särskilt med tanke på det betydligt lägre priset.

Accentum Plus är en uppgradering av Sennheisers instegsmodell Accentum och tillägget av ett bärfodral och stöd för aptX Adaptive-codec gör dem till ett klart värt steg uppåt. Batteritiden är en av de mest imponerande aspekterna – här får du 50 timmar per laddning, vilket är långt över XM5-lurarnas 30 timmar med ANC på (eller 40 timmar utan ANC).

Designmässigt håller sig dessa Sennheiser-lurar till en minimalistisk stil, med en tajt passform som kanske inte är optimal för personer med större huvuden. Ljudkvaliteten är stark, även om den lutar något åt det basfokuserade hållet och inte riktigt når upp till XM5-lurarnas nivåer. Med det sagt levererar de ett fylligt, dynamiskt ljud som många kommer att uppskatta.

Precis som XM5 kommer Accentum Plus från ett känt ljudmärke och erbjuder exceptionellt värde inom mellanklasssegmentet för trådlösa hörlurar. Om du är ute efter topprestanda har XM5 fortfarande övertaget. Men om budgeten är avgörande är Accentum Plus ett fantastiskt alternativ för bara 2 000 kronor – och vi har sett dem sjunka till under 1 700 kronor, vilket är en ganska stor skillnad mot Sony-hörlurarna.

Något som är värt att notera är att Sennheiser Accentum Plus ger utmärkt valuta för pengarna, men om du letar efter ett verkligt likvärdigt alternativ till XM5, är Sennheiser Momentum 4 Wireless ett bättre val. Ljudmässigt kan de mäta sig med XM5 på de flesta områden, vilket gör dem till ett utmärkt alternativ för Sennheiser-fans som inte har något emot att betala ett premiumpris.

Läs hela vårt test av Sennheisr Accentum Plus

Bästa ANC-alternativ till Sony WH-1000XM5-hörlurarna

Sony WH-1000XM5-hörlurarna levererar imponerande aktiv brusreducering (ANC), men om det finns ett märke som kan utmana Sony på det området, så är det Bose – särskilt med Bose QuietComfort Ultra. I skrivande stund är dessa vårt bästa premiumval i vår guide över de bästa brusreducerande hörlurarna.

Vi har testat dem i alla möjliga miljöer – från flygplatser och stadsgator till bussar, kontor och hemmiljöer med hushållsapparater och dammsugare på högsta volym – och de har överträffat allt annat vi testat när det gäller ren brusreducering. Om din högsta prioritet är tystnad och fokus, rekommenderar vi dem starkt. Det är inte bara brusreduceringen som imponerar – de levererar även Bose bästa ljudkvalitet hittills, som vi i vår fullständiga recension beskrev som "elektrifierande".

Denna prestanda kommer dock till ett premiumpris. QuietComfort Ultra är faktiskt den enda modellen i denna guide som är dyrare än XM5, med ett lanseringpris på 5 999 kronor. Men vi har sett dem sjunka till under 3 600 kronor under reor, vilket gör dem till ett utmärkt val för dig som vill ha en premium ANC-upplevelse – särskilt för användare som flyger ofta (de har en fällbar design!) eller för den som uppskattar den omslutande tystnaden som riktigt förstklassig brusreducering erbjuder.

De är dock inte perfekta på alla områden. Batteritiden är begränsad till endast 24 timmar, vilket är en besvikelse jämfört med vissa konkurrenter. Om batteritid är din högsta prioritet, kolla in vår nästa rekommendation istället.

Om du gillar Bose ANC och komfort men vill ha ett mer budgetvänligt alternativ, kan du överväga Bose QuietComfort (standardmodellen), som släpptes 2023. Även om de saknar vissa av Ultra-modellens finesser, erbjuder de fortfarande utmärkt komfort, ANC som är nästan lika bra som Ultra och bra ljudkvalitet.

Läs hela vårt test av Bose QuietComfort Ultra

Bästa batteri-alternativ till Sony WH-1000XM5-hörlurarna

Om batteritid är din högsta prioritet men du ändå vill ha bra ljud och funktioner, är Cambridge Audio P100 ett starkt alternativ. Med en enorm batteritid på 100 timmar (eller 60 timmar med ANC på) överträffar de stora delar av konkurrensen – inklusive XM5, som maxar ut på 30 timmar (eller 40 timmar utan ANC).

Men dessa hörlurar handlar inte bara om batteritid. Under våra tester blev vi imponerade av ljudkvaliteten, som vi i vår fullständiga recension beskrev som "livlig, detaljerad och självsäker". Det finns också en sju-bands EQ för att anpassa ljudet efter dina preferenser. ANC är effektivt, även om det inte når upp till Bose klassledande nivåer – det är riktigt bra, men inte bäst i klassen.

Designmässigt ser P100 premium ut och känns likaså, med avtagbara öronkuddar, en kombination av veganskt läder och minnesskum samt en vadderad huvudbygel för extra komfort. De är bekväma även vid långa lyssningssessioner, men de är mindre portabla än vissa alternativ, eftersom de inte kan vikas ihop lika kompakt – något att tänka på om du reser lätt.

Med ett pris på 3 290 kronor i skrivande stund är P100-hörlurarna betydligt billigare än XM5, vilket gör dem till ett utmärkt val för dem som flyger ofta eller alla som inte vill oroa sig för att behöva ladda ofta. Precis som många andra hörlurar i denna guide får de också stora rabatter regelbundet.

De slår kanske inte XM5 i alla kategorier, men de levererar enastående batteritid och stabil allround-prestanda – ett utmärkt alternativ för dig som prioriterar lång batteritid på språng och samtidigt vill spara pengar.

Läs hela vårt test av Cambridge Audio Melomania P100

Så, är Sony WH-1000XM5 fortfarande ett bra köp 2025?

Tack vare prissänkningarna anser vi att XM5 är ett bra köp – om de ligger inom din budget. De är helt enkelt så pass bra allround-hörlurar. Däremot kanske de inte är det bästa valet om du har specifika prioriteringar, som att hålla dig till en lägre budget, få längre batteritid eller ha den absolut bästa aktiva brusreduceringen.

Vi hoppas att vår guide ovan har hjälpt dig att avgöra om något av alternativen passar dig bättre – men om du fortfarande lutar åt XM5, kan vi försäkra dig om att de är ett riktigt bra köp som du kommer att bli nöjd med.