Bästa brusreducerande hörlurar 2020: Det bästa sättet att stänga ute omgivningen

Välkommen till TechRadars lista över de bästa brusreducerande hörlurarna som du kan köpa 2020.

Att resa med andra suger – men behöver inte göra det. En av de stora anledningarna till att det är så irriterande att resa är att det kan vara väldigt bullrigt. Oavsett om du reser med plan, tåg, buss eller går på en välbefolkad gata kan sorl, gråtande barn och bullriga konversationer dränera dig på energi innan du ens kommit fram till din destination.

Ofta är den bästa lösningen att stänga ute världen och lyssna på din egen musik, ljudböcker, podcaster eller filmer och helt undvika att bli distraherad av alla medresenärer.

Det är därför vi är evigt tacksamma att brusreducerande hörlurar finns. Dessa underverk i den moderna världen stänger ute oönskade ljud, så att du kan nå nirvana – även om det bara är under en flygning eller tågresa.

De är viktiga för alla äventyr som du planerar så för att hjälpa dig att hitta ett par hörlurar som levererar det ovannämnda har vi satt ihop en lista med de 10 bästa brusreducerande hörlurarna här nedan, och de är rankade efter både pris och prestanda.

Kan du inte bestämma dig för vilka hörlurar du vill köpa? Kolla in vår video här nedan (på engelska):

Akustisk design: Stängd | Vikt: 255 g | Kabellängd: N/A | Frekvensrespons: 4–40 000 Hz | Högtalarelement: 40 mm | Hörlurstyp: Dynamisk | Känslighet: 104,5 dB | Impedans: 47 ohm | Batteritid: 30 timmar | Trådlös räckvidd: 30 meter | NFC: Ja

Fantastisk brusreducering

Strålande ljudkvalitet

Batteritid på mer än 30 timmar

Ingen stor uppgradering från 1000XM2

Medioker samtalskvalitet

Trots att det kom 2018 är Sony WH-1000XM3 de bästa brusreducerande hörlurarna i världen två år i rad. Hur kan det komma sig? Jo, till stora delar är WH-1000XM3 framförallt en förfining av 2017 års utmärkta WH-1000XM2. WH-1000XM3 använder USB-C istället för microUSB och har extra vaddering längs huvudbygeln, men på det stora hela har Sony inte ändrat så mycket på sina redan prisbelönta lurar.

Först gjorde avsaknaden av stora förändringar att vi tvekade på att rekommendera dem – särskilt när 1000XM2 kan hittas online till ett mycket bättre pris. Men nu har vi tänkt om. Om du vill ha ett par prisbelönta lurar med brusreducering som är det senaste du kan få, och som dessutom har mer än två års historisk av att vara de bästa, är WH-1000XM3 lurarna du ska köpa.

Läs hela vår recension av Sony WH-1000XM3

Akustisk design: Stängd | Vikt: 250 g | Kabellängd: N/A | Frekvensrespons: N/A | Högtalarelement: N/A | Hörlurstyp: N/A | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 20 timmar | Trådlös räckvidd: 10 meter | NFC: Ja

Enastående brusreducering

Roligt, livligt ljud

Elegant design

Batteritiden kunde vara bättre

Dyrare än Sony WH-1000XM3

De slår inte riktigt Sony WH-1000XM3 när det gäller batteritid och pris, men Bose Noise Cancelling Headphones 700 är fortfarande ett lysande par over-ear-lurar.

Traditionellt har brusreducerande hörlurar utformats för att blockera miljöljuden runt dig, så att du kan höra din musik tydligare (eller få lite sömn på en bullrig flygning).

Detta kan vara riktigt effektivt om du lyssnar på musik. Om du emellertid ringer, kan personen du pratar med fortfarande höra allt som händer runt dig, oavsett om du står på en trafikerad gata eller försöker prata i ett brummande tåg.

Bose Noise Cancelling Headphones 700 försöker åtgärda detta genom att tillämpa brusreducering på telefonsamtal och musik, vilket är en fantastisk funktion.

Ljudkvaliteten är onekligen bra med en rolig, livlig karaktär och välbalanserad ljudbild.

Om du försöker bestämma dig om du ska köpa Sony WH-1000XM3 eller Bose Noise Cancelling Headphones 700, rekommenderar vi att du tar de förstnämnda på grund av det lägre priset och bättre batteritid. Med det sagt så gör du inte fel om du väljer Bose-lurarna istället (och vi blir inte arga på dig om du gör det) - de låter bra, ser fantastiska ut, och brusreduceringen är inte av denna värld .

Läs hela recensionen av Bose Noise Cancelling Headphones 700

Akustisk design: Stängd | Vikt: 275 g | Kabellängd: N/A | Frekvensrespons: N/A | Högtalarelement: N/A | Hörlurstyp: N/A | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 10 timmar | Trådlös räckvidd: 10 meter | NFC: Ja

Fantastisk brusreducering

Bra ljud

30 timmars batteritid

Skör bygel

Touch-kontrollerna

Sony WH-1000XM2 är en klockren omarbetning av ett par redan fantastiska hörlurar: De låter riktigt bra, hanterar brusreduceringen exemplariskt och kostar precis lika mycket som Bose QC35. De kanske har lite kortare batteritid än Boses toppmodeller, men Sonys WH-1000XM2 klassar ut QC35 när det kommer till prestanda och funktioner.

Du vill hellre ha dessa Sony hörlurar än Bose eftersom de inte bara levererar samma nivå av klockren brusreducering, utan de har även tre häftiga trick som Bose inte har hos sina hörlurar: Ett är ett ambient ljud-läge som endast släpper in medel- till högfrekvent ljud (meddelanden från en högtalare, till exempel) och ett annat är Quick Attention-läget (snabb uppmärksamhets-läge) som låter dig ta in allt ljud från utsidan utan att behöva ta av dig hörlurarna. (Den senare är perfekt när du beställer din drink på flygplanet eller pratar med en kollega i ett kort ögonblick innan du jobbar vidare.) Det sista tricket som Sony har är LDAC-teknik. Tillsammans med aptX-HD standarden så aktiverar LDAC Hi-Res ljuduppspelning genom 1000XM2.

Fantastiskt ljud, full av funktioner och lika prisvärd som sin konkurrent? Sony WH-1000M2 är vårt förstaval när det gäller brusreducerande hörlurar.

Läs hela vår recension av Sony WH-1000XM2

Akustisk design: Stängd | Vikt: 310 gram | Kabellängd: 1,2 meter | Frekvensrespons: N/A | Högtalarelement: N/A | Hörlurstyp: N/A | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 20+ timmar | Trådlös räckvidd: N/A | NFC: Ja

Bred och klar ljudbild

Fantastisk brusreducering

Aktiv EQ som kanske inte passar alla

Tråkigt utseende

På tredje plats har vi Bose QuietComfort 35 II – en nästan identisk produkt med den redan fantastiska Bose QuietComfort 35 men uppdaterad för 2018 med Google Assistant. Detta betyder att du fortfarande får riktigt bra brusreducering, bra ljudkvalitet och riktig bekvämlighet, plus en behändig assistent som kan svara på de frågor du kanske får under resan.

Som helhet är Bose QC35 II NC riktigt bra hörlurar för dig som reser eller pendlar. Bose har hittat en bra balans av funktioner som kommer att tillfredsställa de flesta användare. Vi älskar dem inte lika mycket som Sony WH-1000XM2, som har bättre ljud, men Bose är fortfarande i topp.

Läs hela vår recension av Bose QuietComfort 35 II

Akustisk design: Stängd | Vikt: 70 g | Kabellängd: N/A | Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz | Högtalarelement: 6 mm | Hörlurstyp: Dynamisk | Känslighet: N/A | Impedans: N/A | Batteritid: 6 timmar (laddningsasken 18 timmar) | Trådlös räckvidd: 10 meter | NFC: Ja

Effektiv brusreducering

Snyggt utseende

Jättekul att lyssna på

Ingen volymkontroll på öronsnäckorna

Inte lämplig för sport

Det är inte ofta att du hittar ett par trådbundna öronsnäckor, än mindre ett par äkta trådlösa öronsnäckor på en lista över de bästa brusreducerande hörlurarna; med tanke på att det fortfarande är sällsynt att hitta tekniken i hörlurar alls, är Sony WF-1000XM3 väldigt imponerande och förtjänar fullt ut en plats på denna topplista.

Sony WF-1000XM3 lyckas erbjuda en nivå av brusreducering som är mycket bra för ett par öronsnäckor - de kommer inte att erbjuda samma isolering som ett par over-ear-lurar, men om du är ute efter en elegant formfaktor då är kompromissen värt det.

Detta är inte bara de snyggaste äkta trådlösa hörlurarna på marknaden, utan de kombinerar riktig brusreducerande teknik med en rejäl dos musikalitet. Om du inte vill ha besväret med att bära lurar i full storlek är de ett övertygande alternativ.

Läs hela recensionen av Sony WF-1000XM3

