Anmeldelse: Yamaha YH-L700A - Store høretelefoner med stor lyd i 3D

Yamaha YH-L700A: Anmeldelsen på 30 sekunder

Yamaha YH-L700A skiller sig ud fra mængden - om det er godt eller skidt er en smagssag. Vi kan ikke påstå, at verden ligefrem mangler trådløse, støjreducerende hovedtelefoner (opens in new tab), men Yamaha skal have ros for at give YH-L700A et klart særpræg - ud over navnet og det høje pris. Yamaha er dygtig til digital lydbehandling, hvilket deres lange tradition med lyd til professionelle musikere beviser.

Hovedtelefonerne leverer overbevisende rummelig lyd, spatial audio - eller 3D-lyd (opens in new tab). Det fungerer virkelig godt, og det giver en medrivende musikoplevelse. Og der er ingen tvivl om effektiviteten af det rumlige lydaspekt i disse hovedtelefoner - de er mere medrivende og overbevisende i denne henseende end nogen nominel konkurrent. Selv, når vi slukker for 3D-lyden og lytter i stereo, har de masser at byde på rent lydmæssigt - ikke mindst fyldig og dynamisk lyd.

Du må dog undvære EQ-justering her, og de er langt toppen af poppen, når det gælder støjreducering (Det er Sonys WH-1000XM5). Og så er de også ret store, og faktisk så store, at de vil for store for en række brugere.

Yamaha YH-L700A har en overflod af lækre detaljer (Image credit: Peter Hoffmann)

Yamaha YH-L700A pris og tilgængelighed

Er i butikkerne nu

3.990 kroner (opens in new tab)

Yamaha YH-L700A trådløse over-ear-hovedtelefoner (opens in new tab) er til salg og koster fra 3.990 kroner. Det er en høj pris, men ud over nogle meget potente hovedtelefoner, får du også aktiv støjreducering, 3D-lyd med head tracking, stemmeassistent og aptX Adaptive-kompatibilitet, og så virker prisen pludselig ikke helt så voldsom. YH-L700A er faktisk dyrere end Sonys førende WH-1000XM5 (opens in new tab) (til 3.800 kr.), og selv om du ikke får støjreducering på samme niveau, så får du et par hovedtelefoner, der minder om funktionaliteten i Apples AirPods Max (opens in new tab).

Yamaha YH-L700A emmer af byggekvalitet (Image credit: Peter Hoffmann)

Design og funktioner

Førsteklasses materialer, solid byggekvalitet

Fysiske knapper og app-justering

aptX Adaptive tilslutningsmuligheder

En af årsagerne til den relativt høje pris ligger i byggekvaliteten. Yamaha YH-L700A ser ud, føles og - til en vis grad - dufter som et luksusprodukt. Brugen af vævet stof (udenpå den fornuftigt polstrede hovedbøjle og det meste af de lukkede ørekoppers beklædning) og læder (på ørepuderne og en lille del af ørekopperne) og robust, mat plastik (til stort set alt andet) giver et stærkt indtryk af god kvalitet. Det ret tydelige Yamaha-logo med "tri-tuning gaffel" på hver rektangulær ørekop gør heller ikke nogen skade i denne henseende. En totalvægt på 330 g bidrager til indtrykket af nogle solide høretelefoner, uden at hovedtelefonerne føles tunge på hovedet - i hvert fald ikke på kort sigt.

Der er en rimelig mængde justering i hovedbøjlen, men selv uden at strække pasformen, sidder de faktisk fint på mit hoved. Jeg prøver mange høretelefoner, og for det meste skal jeg lige trække dem lidt ud for at få den perfekte pasform. Når det ikke er nødvendigt med Yamaha YH-L700A, så siger det noget om, at de faktisk er beregnet til folk med ret brede/store hoveder. Så personer med små hoveder, vil opleve dem som for store for nogle.

Hver ørekop er udstyret med en mikrofon til brug med aktiv støjreduktion, telefoni og stemmeassistent. Desuden har den venstre ørekop også en fysisk kontrol til at cykle gennem støjdæmpningsindstillingerne ("slukket/omgivende lyd/til"). Der er en 3,5 mm indgang til brug med kabel. Når de bruges trådløst, angiver Yamaha en batterilevetid på mellem 11 timer med alle smarte funktioner slået til og 34 timer med alle smarte funktioner slået fra. Lithium-ion-batteriet kan oplades fuldt ud, fra en tom batteri, på ca. 3,5 timer.

På højre side, på kanten af øreproppen, finder du en knap til tænd/sluk/Bluetooth-parring og en anden til at skifte mellem 3D Sound Field-effekten (mere om begge disse senere). Der er også en USB-C-indgang til opladning af batteriet. På den læderbeklædte del af den højre ørekop er der i tre multifunktionskontroller, der dækker afspilning/pause, lydstyrke op/ned, spring frem/tilbage og besvarelse/afslutning/afvisning af opkald.

Yamaha YH-L700A har læderpuder (Image credit: Peter Hoffmann)

Ud over disse fysiske knapper og Google Assistant- eller Siri-stemmestyring er der også Yamahas Headphones Controller-app. Nogle indstillinger, som for eksempel indstillinger for støjreduktion og 3D-lyd, fungerer lige som de fysiske knapper på YH-L700A. Men funktioner som Head Tracking, Listening Care og Listening Optimizer kan kun slås til eller fr i appen. Og ja, alle tre funktioner er værd at kigge nærmere på.

Head Tracking er tilgængelig, når du lytter med 3D Sound Field-indstillingen slået til. Med head tracking slået til, "låses" musikken, så den lyder som om den kommer fra én bestemt retning lige foran dig. Så når du lytter til musik med head tracking slået til, føles det mere som at stå foran en scene eller sidde i en biograf, hvor lyden kommer forfra. Når du så drejer hovedet, bliver musikken samme sted. Så hvis du lytter til musik med funktionen slået til og vender dig om, så vil musikken nu lyde som om den kommer bagfra. Uanset, hvordan du vender dig, lyder musikken eller filmen, som om den kommer fra samme sted i rummet uafhængigt af din position. Det fungerer meget effektivt.

Yahama YHL700A og de medfølgende kabler (Image credit: Peter Hoffmann)

Listening Care er en funktion til at optimere hovedtelefonens volumenbalance baseret på realtidsberegninger, der foretages hver 0,7 m/s. De informationer, der indsamles, bruger hovedtelefonerne til at tilpasse lyden, så du f.eks. også kan høre bas eller lav vokal, selv om du skruer ned for lyden. Enkelt sagt sørger Listening Care for, at du kan høre alle elementer i musikken, uden behov for at skrue op på maks. volumen.

Listening Optimizer bruger en mikrofon inde i ørekoppen til at måle ørekoppens tæthed og lækage i forhold til bærerens ører, og som tilpasser lyden i overensstemmelse hermed. Så hvis de ikke sidder godt, og noget af lyden fiser ud, sørger funktionen for at skrue lidt op for lyden, så du får samme oplevelse som hvis høretelefonerne sad perfekt.

Rejse-etuiet til Yamaha YH-L700A (Image credit: Peter Hoffmann)

Med den gode byggekvalitet og de intelligente funktioner, er det lidt overraskende, at YH-L700 ikke er udstyret med accelerometer. Så hvis du tager dem af hovedet, så fortsætter de lystigt med at spille. Når de nu alligevel er opmærksomme på dine hovedbevægelser, burde de vel også kunne registrere, når du tager dem af?

Indvendigt bruger YH-L700A Bluetooth 5.0 til trådløs forbindelse med understøttelse af SBC-, AAC- og aptX Adaptive-codecs. Lyden leveres af et par 40 mm full-range dynamiske drivere med en frekvensgang (ifølge Yamaha) på ærligt talt ambitiøse 8 Hz op til kun lidt mere troværdige 40 kHz.

Sammen med selve hovedtelefonerne (som svinges og foldes nyttigt for at gøre transporten af dem lidt nemmere) indeholder YH-L700A-pakken et 50 cm USB-A til USB-C-opladerkabel, en flyadapter, et 3,5 mm til 3,5 mm-lydkabel (Yamaha er på "Hi-Res Certified", når de er kablede) og en meget behagelig halvhård bæretaske.

Yamaha YH-L700A med masser af selvtillid (Image credit: Peter Hoffmann)

Audio performance

Ingen brugerdefineret EQ-justering

Meget tydelige rumlige lydeffekter

Imponerende med hensyn til gennemslagskraft, detaljer og generel lydkvalitet

Der er to grundlæggende måder at vurdere lydkvaliteten i Yamaha YH-L700As på: I ren stereo, som de fleste hovedtelefoner, og med de smarte 3D Sound Field-algoritmer aktiveret.

Med al lydbehandling slået fra lyder Yamaha et veloplagt og robust. Bas går tydeligt igennem, og lydbilledet er bredt. Det samme detaljeringsniveauer er også tydelige i resten af frekvensområderne.

Diskant og mellemtoner er også tydelige, men ikke så kraftfulde. Vokalen i mellemtonen har dog masser af med karakter, men kunne godt være længere fremme i lydbilledet.

Lyden i toppen af frekvensområdet er også tydeligt tilstede, og jeg får ikke følelsen af, at lyden bliver for skærende eller hård. I stedet er der rigeligt drive. Så hvis du kan lide en rocket lyd med masser af bund, er Yamaha måske lige dig.

Yamaha YH-L700A har et medfølende etui (Image credit: Peter Hoffmann)

Det er en helt anden oplevelse at lytte til samme musik med 3D Sound Field aktiveret. Yamahas er kendt for deres digitale lydbehandling, og de laver både udstyr til professionelle musikere og også kendt for multikanals hjemmebiografforstærkere. Der er da heller ingen tvivl om, at de syv Surround mode-indstillinger - biograf, koncertsal, Audio Room og så videre - giver en helt "anden" lydoplevelse.

De forskellige forudindstillede EQ'er giverforskellige lydoplevelser, og der er ingen tvivl om den rumlige karakter af hver enkelt af dem. I nogle tilfælde gør de optagelserne lidt mindre tydelige; i andre tilfælde gør de det fremhæver de nogle elementer frem for andre. Men i alle tilfælde giver de en mere fyldig, omsluttende og indlevende oplevelse. Hvorvidt du vil have det, frem for den rene stereoreproduktion er i høj grad et spørgsmål om smag.

Head Tracking fungerer også overbevisende og sørger for at fastholde lyden, så den kommer fra et bestemt område, selv om du vender siden eller ryggen til. Den er mest effektfuld, når du ser film på en bærbar eller hvis du lukker øjnene og forestiller dig, at du er til koncert et sted.

Yamaha YH-L700A appen er ret simpel at bruge - og desværre uden EQ. (Image credit: TechRadar)

Funktioner som Listening Care og Listening Optimizer har en mindre markant effekt. enten subtil eller ubetydelig, afhængigt af dit synspunkt. Hvis du har YH-L700A på, mens du sidder i et indendørs miljø, har de bestemt ikke nogen stor effekt på hovedtelefonernes lydmæssige ydeevne. Det arbejde, som algoritmerne udfører, er mere mærkbart - og dermed mere velkomment - hvis du er ude i det fri.

Den aktive støjreduktion er der, og den fungerer uden at være prangende. Du finder de tre normale indstillinger for støjreducering: Tændt, slukket eller abmbient sound (som lukker den eksterne lyd ind, så du f.eks. kan høre andre i trafikken). Der er ingen tvivl om, at støj udefra mindskes, når støjreduktionen er aktiveret - men det er langt fra som at slukke for resten af verden, som du vil opleve med Sonys nyeste WH-1000XM5 (som scorer 100 % i vores anmeldelse). Når du tænder for støjreducering, Listening Care og Listening Optimizer, får du en lidt varmere og rundere lyd, som jeg godt kunne lide.

Yamaha YH-L700A - sidder behageligt (Image credit: Peter Hoffmann)

Når man tænker på, hvor potente hovedtelefonerne er, så er det virkelig en skam, at du som bruger ikke får lov til selv at justere lyden med en EQ. Det vil sikkert skabe udfordringer med de mange AI-tilpasninger, men det ville også virkelig have gjort hovedtelefonerne tiltalende for en endnu større gruppe af brugere.

Skal du købe Yamaha YH-L700A?

Køb dem, hvis...

Du vil have premium feel i dine høretelefoner

Kvaliteten af materialerne er én af grundene til, at YH-L700A koster mere end andre høretelefoner.

Du er fan af rummelig lyd/3D-lyd

Yamaha er lykkedes med at skabe nogle forskellige 3D-lydscener, der fungerer overbevisende godt.

Du synes de fleste hovedtelefoner er for små til dig

Det her er nogle store hovedtelefoner, som måske vil passe dig, hvis du normalt skal have bøfferne så store som muligt for at få dem til at sidde godt.

Køb dem ikke, hvis...

Du selv vil justere lyden i detaljer

Jeg kan godt lide lyden i YH-L700A, men hvis du ikke kan, er det bare ærgerligt, for der er ingen EQ, du kan justere.

Noise cancellation er vigtigere end lyden

Yamaha har en støjreducering på mellemniveau, så hvis absolut stilhed er en vigtig faktor, skal du have nogle andre høretelefoner.