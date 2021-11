Spatial Audio: vores guide til fordybende højttalere, hovedtelefoner og streamingtjenester

Fordybende lydformater tager hjemmelydens verden med storm, hvor Apples Spatial Audio slutter sig til andre som Dolby Atmos, DTS:X, Sonys 360 Reality Audio og Creatives Super SXFI i jagten på at gøre 3D-lyd i hjemmet mere tilgængeligt end nogensinde før.

Selvom disse lydteknologier adskiller sig i den måde, de muliggør fordybende lyd, er de alle i stand til at få lyden af din musik, film og spil til at føles, som om den kommer fra overalt omkring dig.

Uanset om du kalder det fordybende, 3D eller spatial audio (rumlig lyd), er disse teknologier det største, der er sket for hjemmebiograf og musiklytning siden surround sound.

Mens surround sound gav vores musik en følelse af horisontal retning, tager spatial audio dette et skridt videre ved at tilføje højdepunkter til filmlydspor og musik. Forestil dig forskellen mellem at høre en helikopter flyve et par hundrede meter væk versus direkte over dit hoved.

For filmelskere får spatial audio film til at føles mere medrivende, og placerer dig lige i handlingen, og det giver spillere mulighed for at høre lyden af fjendens fodtrin, der kryber mod dem fra enhver retning.

For nylig er spatial audio også blevet udvidet til musik, med nogle formater, der placerer instrumenter i en virtuel sfære, så du kan føle, at du er omgivet af musikerne i dine yndlingsbands eller sidder midt iblandt et fuldt orkester.

Spændende ikke? Selvom verden af spatial audio bestemt er et skridt fremad for filmfolk, gamere og musikelskere, kan den også være ret forvirrende med masser af forskellige formater at vælge imellem.

Hvor du kan finde support til disse formater varierer også, hvor hver tv- og musikstreamingtjeneste udelukkende tilbyder support til ét format, en blanding af nogle få eller slet ingen.

Og når du har fundet ud af, hvor du kan få rumligt lydindhold, skal du sikre dig, at du har det rigtige udstyr til at opleve det, uanset om det er en Dolby Atmos soundbar, en DTS:X-touting AV receiver eller et par Apple AirPods Pro.

For at hjælpe med at mindske forvirringen har vi sammensat denne praktiske guide til de bedste spatial audio lydformater, du kan prøve lige nu, samt alt hvad du behøver for at tage dit indhold til den herlige tredje dimension.

Spatial Audio: de fem største formater forklaret

(Image credit: Dolby)

Dolby Atmos

Dolby Atmos er nok det mest kendte af alle de rumlige lydformater, der oprindeligt er blevet udviklet til biografer og senere bevæget sig hen til musikstreaming.

Formatet giver lyd en mere tredimensionel effekt end traditionelle surroundformater, hvor lyddesignere tager elementer fra et spor og placerer dem i en virtuel sfære. Dette giver filmskabere mulighed for at få lyde til at føles, som om de kommer fra alle vinkler omkring dig, hvilket er særligt nyttigt til biografen. For eksempel kan en helikopter, der flyver over hovedet i en film, fås til at lyde, som om den virkelig flyver over dig ved hjælp af Dolby Atmos.

Dolby Atmos gør brug af overhead-højttalere for at opnå denne effekt, selvom innovationer i verden af soundbars og højttalere har gjort det muligt for entusiaster af hjemmebiografer at opleve formatet på egen hånd.

I disse dage kan du få soundbars med opløftende diskanthøjttalere, der hopper lyden op til dit loft og tilbage ned til dine ører eller tilføjelsesmoduler, der tillader dine eksisterende højttalere at levere Dolby Atmos, når de kombineres med en kompatibel AV receiver.

Men hvis du ikke har diskanthøjttalere eller overheadhøjttalere, kan du stadig opleve Dolby Atmos med virksomhedens Height Virtualization teknologi, som gør brug af din eksisterende 5.1, 7.1 eller stereo højttaler opsætning.

Det virker i bund og grund ved at narre din hjerne til at tro, at visse lyde stammer fra oven over dig, ved at bruge højde-cue-filtre, der simulerer de naturlige signaler, som det menneskelige øre giver til lyde, der kommer fra overhead.

Dolby Atmos er også tilgængelig til musik, og placerer individuelle instrumenter og effekter inden for den virtuelle sfære i stedet for elementer fra et filmsoundtrack.

Formatet kan anvendes på ny musik eller som en del af en remaster, forudsat at de originale lydstammer er tilgængelige til redigering. Når du afspiller musikken, skal det føles, som om du er indhyllet i en kuppel af lyd, og det fungerer med højttalere eller via Dolby Atmos til hovedtelefoner.

DTS:X

DTS:X minder meget om Dolby Atmos, idet den skaber tredimensionel lyd, der bevæger sig rundt om dig, som den ville gøre i det virkelige liv.

Den store forskel er dog, at DTS:X ikke kræver overhead-højttalere eller opløftende diskanthøjttalere, der arbejder med standard surround sound højttaleropsætninger op til et maksimalt 11,2-kanalssystem. Du kan dog bruge overhead-kanaler, hvis du vil skabe en mere overbevisende 3D-lydoplevelse.

DTS:X har også den ekstra fordel, at det giver dig mulighed for manuelt at justere forskellige lydelementer, så du kan øge lydstyrken af dialogen på et lydspor, hvis du har svært ved at høre dem over høj musik eller effekter.

AirPods Max (som ses på billedet) og AirPods Pro er de eneste hovedtelefoner, der understøtter Apples Spatial Audio. (Image credit: Apple)

Apple Spatial Audio

Apples Spatial Audio er virksomhedens svar på Dolby Atmos til hovedtelefoner, designet til AirPods Pro og AirPods Max over-ear hovedtelefoner.

Det tager 5.1, 7.1 og Dolby Atmos-indhold og anvender retningsbestemte lydfiltre, der placerer lyd i en 3D-sfære.

Det, der dog er unikt for Spatial Audio, er, at det bruger de indbyggede accelerometre og gyroskoper inde i Apples øretelefoner og hovedtelefoner til at spore dit hoveds position, såvel som positionen af din iPhone eller iPad.

Det betyder, at når du ser film på din iPhone eller iPad, vil lyden altid være placeret korrekt baseret på handlingen på skærmen – så hvis du drejer hovedet eller flytter din enhed, vil det stadig lyde, som om lyden er kommer fra skærmen.

Som du måske har gættet, skal du bruge en Apple-enhed med iOS 14 eller iPadOS 14 samt en streamingtjeneste, der understøtter 5.1, 7.1 eller Atmos. Stereoindhold kan også konverteres til Spatial Audio, så længe streamingtjenesten har aktiveret et særligt plugin til stereo spatialisering.

Ud over AirPods Pro og AirPods Max inkluderer de enheder, der understøtter Spatial Audio, iPhone 7 og nyere, iPad Pro 11-tommer, iPad Air (3. generation), iPad Pro 12,9-tommer (3. generation) og nyere, iPad (6. generation) og senere, og iPad mini (5. generation) og senere.

(Image credit: Sony)

Sony 360 Reality Audio

Hvis Dolby Atmos er lavet til biografen, er Sony 360 Reality Audio 3D-lydsvaret til musikstreaming - selvom formatet ikke ligefrem har taget fart på den måde, vi forestiller os, at Sony havde håbet.

Det fordybende musikformat er designet til at blive streamet over mobile musikstreamingtjenester og afspillet gennem kompatible hovedtelefoner eller Bluetooth-højttalere.

Selvom det har støtte fra en række streamingtjenester, er det at skabe objektbaseret lyd – såkaldt 360-graders sfære-mapping, hvor hvert enkelt instrument, vokal og effekt skal placeres specifikt i en sfære noget, Sony bliver nødt til at overbevise musikproducenter om at gøre, før 360 Reality Audio kan have en chance for at blive lige så almindeligt brugt som Atmos.

Super X-FI from Creative

Super X-FI har ikke Atmos' stjernekraft eller Apples navn, men det er værd at vide noget om.

I stedet for at stole på, at musikere og studier blander og mestrer deres indhold til 3D-rum, er Super X-FI afhængig af en proprietær algoritme og en tilpasset chip til at opmixe almindelig surroundlyd, stereolyd og endda mono(!) lydspor.

Alt hvad algoritmen skal bruge for at virke er et billede af dine ører - mærkeligt, vi ved det - men med det kan Super XFi bruge formen på dine ører og hoved til at beregne, hvordan lyden skal tunes for at give dig en 3D-effekt ved at føre den igennem dens Super X-FI ULTRADSP-chip.

Denne chip, den virkelige drivkraft for Super X-FI, er nu bygget inde i otte forskellige produkter fra Creative, herunder to trådløse hovedtelefoner, ægte trådløse øretelefoner, to gaming-headset og to hovedtelefonforstærkere, med en soundbar - Creative SXFI Carrier - under arbejde.

Teknologien blev debuteret på CES for et par år tilbage, før den fik en anden form ved sidste års CES 2020, og forbedringen skærpede absolut teknologien til et finere punkt. Det er nu lige så fordybende som et ordentligt Dolby Atmos-setup, når du parrer forstærkeren med de rigtige hovedtelefoner, men i betragtning af, at du har brug for et par Creative-hovedtelefoner, en forstærker eller et par øretelefoner for at komme i gang, er det langt, langt mere tilgængelig, når du først tester vandet i 3D-lyd.

Streamingtjenester: hvilke tilbyder spatial audio?

(Image credit: Netflix)

Netflix

Netflix understøtter Dolby Atmos på nogle af dets titler, men ikke alle - du vil kunne se, hvilke shows og film der understøtter formatet, da de har et Atmos-ikon ved siden af deres beskrivelse.

Du skal bruge et Netflix-abonnement, der understøtter streaming i Ultra HD, et tv, smartphone eller tablet, der understøtter Atmos, samt et Atmos-kompatibelt lydsystem. Din streamingkvalitet skal også indstilles til Høj eller Auto.

Amazon Prime Video

Ligesom Netflix har Amazon Prime et par titler i Dolby Atmos, men det er begrænset til Amazon Fire TV og Fire TV Sticks, Apple TV 4K, LG og Samsung 4K TV (2017 og frem) og Xbox One, Xbox One S og Xbox Series X.

Andre streamingtjenester, der understøtter rumlig lyd i form af Dolby Atmos, inkluderer Disney Plus, Hulu, Vudu, HBO Go og Rakuten.

Apple TV Plus

Som du måske har gættet, kommer Apple TV Plus med understøttelse af mærkets Spatial Audio-funktion, så længe du ser med et par AirPods Pro eller AirPods Max hovedtelefoner. Hvis du ser med dit hjemmebiografsystem, er der en række titler tilgængelige i Dolby Atmos.

Tidal

Du kan streame din musik fra Tidal i strålende rumlig lyd gennem din Atmos-aktiverede set-top box, tv eller højttalersystem. Du skal have en Tidal HiFi-konto for at drage fordel af denne funktion, samt det rigtige sæt for at opleve Dolby Atmos effekten ordentligt.

Det fordybende lydformat er også tilgængeligt på kompatible Android telefoner og tablets, selvom dette kræver, at du lytter gennem hovedtelefoner, så du ikke får 'ægte' Atmos.

For at finde numre i Atmos skal du kigge efter Dolby symbolet ved siden af sange i Tidal appen.

Amazon Music HD

Amazon Music HD er virksomhedens Hi-Res-streaming tier og kommer med et voksende katalog af rumlig lydmusik designet til at blive afspillet med Echo Studio smarthøjttaleren, inklusive numre masteret i Dolby Atmos og Sonys 360 Reality Audio. Kompatible numre vises med et 3D-badge, og Amazon har også kurateret 3D-lydafspilningslister - selvom du kun kan opleve dem ved hjælp af Echo Studio.

Hvilket gear skal du bruge for spatial audio?

The LG CX OLED (Image credit: LG)

TV

De fleste moderne TV'er er kompatible med rumlig lyd i form af Dolby Atmos, inklusive Panasonic HZ2000 TV, Philips OLED+935 og LG CX OLED TV.

Mens nogle Dolby Atmos-kompatible tv'er kommer med anstændige indbyggede højttalere, vil du sikkert gerne tilslutte dem til en ekstern soundbar eller højttalersystem for at få mest muligt ud af 3D-lydformatet.

Ud over at spille Dolby Atmos film kan du få Dolby Atmos musiknumre via Tidal appen på kompatible Android tv'er fra Sony og Philips.

Streamingtjenester

Mange streaming dongler og bokse leveres med understøttelse af både Dolby Atmos og DTS:X, inklusive Chromecast med Google TV, Amazon Fire TV Stick HD, Apple TV 4K og Roku Streaming Stick Plus.

Selvfølgelig skal du have Dolby Atmos-kompatible højttalere tilsluttet dit TV for at drage fordel.

Spillekonsoller

En af de største meddelelser omkring PS5 var, at den ville komme med 3D-lyd ved at bruge sin egen proprietære teknologi i stedet for at tillade Dolby Atmos understøttelse.

Lige nu kan du kun opleve det gennem Sonys eget Pulse 3D Wireless Headset, selvom det forventes, at det med tiden vil være tilgængeligt via tredjeparts høretelefoner, soundbars og højttalere.

Xbox Series X på den anden side kommer med Dolby Atmos upmixing, der tager en ikke-Dolby Atmos kilde og gør den til en tilnærmelse af Dolby Atmos lyd.

Effekten er ikke så fordybende som ægte Dolby Atmos, der er kodet ved kilden, men da upmixing teknologien er udviklet af Dolby selv, kan du være ret sikker på, at upmixet lyd vil pakke mere lyd end ikke-upmixede kilder.

I modsætning til PS5's 3D Audio teknologi kan du opleve Xbox Series Xs Dolby Atmos upmixing teknologi med dine eksisterende kompatible højttalere eller hovedtelefoner.

The Sonos Arc (Image credit: Future)

Soundbars

Dolby Atmos og/eller DTS:X understøttelse er ved at blive noget af en standard for premium soundbars i disse dage, hvor modeller som Sonos Arc kommer med dedikerede opløftende diskanthøjttalere, der hopper lyden op til dit loft og tilbage ned til dine ører.

Mange soundbars, der ikke har opløftende diskanthøjttalere, kommer med understøttelse af Atmos Height Virtualization eller DTS: Virtual X, der bruger højdesignaler til at narre dine ører til at tro, at lyden kommer til dig fra alle vinkler.

Der er også mere niche-soundbars som Creative SXFI Carrier, der kombinerer den fordybende lyd fra Dolby Atmos lyd med den unikke virtuelle surroundlyd fra Creatives egen Super X-FI teknologi.

Det er den første soundbar, der understøtter Super X-Fi teknologi, men du kan kun opleve den, hvis du tilslutter et par hovedtelefoner – ellers er Dolby Atmos der for at tage de rumlige lydtøjler op.

AVR opsætninger med flere højttalere

Hvis du vil tilføje rumlig lyd til en multi-højttaleropsætning, kan du gøre det ved at tilføje en kompatibel AVR (audio-visual receiver).

Mange af nutidens AVR'er kommer med Dolby Atmos understøttelse samt DTS:X-kompatibilitet som standard. Inkluderingen af sidstnævnte teknologi betyder, at du kan bruge dem med din eksisterende højttaleropsætning og Blu-ray afspiller uden behov for ekstra højdekanaler.

Hvis du dog ønsker at få en mere fordybende oplevelse, kan du købe ekstra højdekanaler som PSB Imagine XA Dolby-enabled speakers for at bringe upfired lyd til din eksisterende opsætning.

Amazon Echo Studio (Image credit: Amazon)

Trådløse højtalere

Der er kun et par trådløse højttalere, der understøtter 3D-lyd. Den første trådløse højttaler, der understøttede Dolby Atmos, var Echo Studio, som også kommer med understøttelse af Sonys 360 Reality Audio.

Den blev kort efter fulgt af Apple HomePod, som fik Atmos understøttelse via en softwareopdatering i 2020.

Ingen af disse smarte højttalere kommer med opløftende diskanthøjttalere, så du får kun en virtuel 3D-lydoplevelse. Hvis ægte lydhøjde er vigtig for dig, kan du være interesseret i Sony’s seneste 360 Reality Audio-toting wireless speaker. Sony SRS-RA5000 har en trio af opadrettede højttalere, der spreder lyd lodret, hvilket giver din musik en følelse af højde – og virksomheden har ikke veget sig tilbage fra at gøre dem til stjernen i showet og indrette dem i kontrasterende kobber eller sølv afhængig af dit valg af farve.

Vi håber, at flere producenter af trådløse højttalere vil inkludere understøttelse af rumlig lyd i fremtidige modeller, og vi tror, det er mere sandsynligt, efterhånden som flere musikstreamingtjenester udforsker mere fordybende codecs.

Hovedtelefoner

Apple AirPods Pro og AirPods Max er nok de mest populære hovedtelefoner, der kan prale af fordybende lyd med mærkets egen Spatial Audio teknologi ombord.

Selvfølgelig er dette begrænset til brug med et udvalgt antal iOS-enheder, så du skal allerede være tilsluttet Apple-økosystemet for at drage fordel.

Sonys 360 Reality Audio er meget mindre partisk, og virksomheden siger, at den fungerer med hovedtelefoner fra de fleste producenter. Men teknologien fungerer bedst, når man bruger Sonys egne hovedtelefoner, inklusive de bedste hovedtelefoner fra 2021, Sony WH-1000XM4.

Med kompatible Sony-modeller kan du bruge Headphones Connect appen til at analysere din øreform med din telefons kamera, som bruges til at optimere lyd outputtet fra dine hovedtelefoner til 360 Reality Audio.

Creatives SXFI Air Headphones fungerer på lignende måde, dog med virksomhedens egen rumlige lydteknologi ombord. Virksomheden laver også dongler, der tilføjer teknologien til tredjeparts høretelefoner.