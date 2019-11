Anmeldelse: iPad Pro 12.9 (2018)

Apples iPhones bliver jævnligt udfordret, men når det kommer til tablets, er Apple den ubesejrede konge, og den nye iPad Pro 12.9 juvelen i kronen. Den tager den store skærm slanke design fra den nye iPad Pro 11 , og skruer en tak op (17% for at være præcis), og beholder en gode hardware og software.

Til trods for at den bliver kaldt iPad Pro, (som i til professionelle), har den nye iPad Pro 12.9 funktioner, som egner sig bedst til alle brugere, hvad enten du vil streame indhold, spille spil eller bare tegne, komponere musik eller jonglere med dokumenter.

Men de mange funktioner har også en høj pris, og iPad Pro 12.9 skal imponere os meget for at retfærdiggøre denne.

Pris og tilgængelighed

Image credit: TechRadar

Den nye iPad Pro 12.9 blev tilgængelig i alle regioner, da den udkom i november 2018, og kan i dag købes over alt. Du skal dog have en heftig pengepung, hvis du skal have fingre i et eksemplar. iPad Pro 12.9 er Apples dyreste håndholdte enhed.

Udover de forskellige farver, er der fire modeller at vælge imellem: 64GB, 256GB, 512GB og 1TB. Når du har valgt hvor meget lagerplads du vil have, skal du afgøre, om du kan nøjes med en Wi-Fi-forbindelse eller om du har brug for mobil data – sidstnævnte fordyrer enheden en del.

Den billigste iPad Pro 12.9 med 64GB og Wi-Fi koster 8.699 kroner. Vil du op og have den dyreste model med 1TB lagerplads og mobil data, skal du af med 17.499 kroner.

iPad Pro 12.9 (2018) priser. Image credit: TechRadar

Men det er ikke det hele – hvis du køber en iPad Pro 12.9, får du nok også brug for det specialdesignede tilbehør. Dette er Apple Pencil, som koster 1.049 kroner og/eller Apple Smart Keyboard, som koster 1.699 kroner.

Sammenlagt kommer vi altså op på 20.247 kroner for den mest pimpede iPad Pro 12.9 med tilbehør. Så meget behøver du dog slet ikke betale, for at få en god iPad-oplevelse.

Design

iPad Pro 12.9 er ikke den største tablet i verden - Samsung Galaxy View sidder på denne titel – men det er stadig en stor enhed.

Med sine 280.6 x 214.9 x 5.9mm er iPad Pro 12.9 bred, men samtidig tyndere end den gængse smartphone, og føles derfor som en tynd metalfirkant – eller en tavle – i forhold til andre tablets vi har set. Det er en lækker enhed og de afrundede hjørner og minimalistiske design giver det en premium-følelse.

Billede 1 af 3 Enheden set forfra. Image credit: TechRadar Billede 2 af 3 Enheden set bagfra. Image credit: TechRadar Billede 3 af 3 Den er tynd. Image credit: TechRadar

Med sine 631g i Wi-Fi-modellen og 633g i modellen med mobildata, føles iPad Pro en anelse tung, men ikke urimeligt sin størrelse taget i betragtning og i særdeleshed grundet det slanke design.

I toppen af enheden (når den holdes i portrættilstand) sidder en større samling højttalere og power-knappen, og i bunden sidder endnu en række højttalere og en USB-C-port. I højre side sidder to volumen-knapper, en SIM-port og en magnet til at holde Apple Pencil, og i venstre side sidder mikrofonen.

Knapperne stikker ikke meget ud og fronten og bagsiden af enheden er i teorien flad, hvilket giver et aerodynamisk look – det eneste som stikker ud, er bagsidekameraet, som stikker en lille smule ud, men ikke nok til at forstyrre det overordnede flade design.

Bagsidekameraet. Image credit: TechRadar

Skærm

Der uddeles ingen præmier for at gætte skærmstørrelsen påiPad Pro 12.9, da den ligesom iPad Pro 11 er navngivet ud fra netop størrelsen på skærmen. Det er den største skærm du kan få i en Apple-enhed, hvilket gør den ideel til mange aktiviteter, som eksempelvis at lave kunst eller spille spil.

Skærmen benytter Apples nye Liquid Redina displan, som også er at finde i iPhone XR , som er en type af LCD-skærme, der skal være lige så skarpe og farverige som OLED-skærme. Skærmen har gode og mættede farver, men iPad Pro 12.9 har samme problem som findes på iPhone XR, hvor gengivelsen af sort, bare ikke er lige så god som på en OLED-skærm.

Billede 1 af 2 Gode farver. Image credit: TechRadar Billede 2 af 2 Den sorte baggrund virker lidt for lys. Image credit: TechRadar

Det er værd at huske, at pixeltætheden på iPad Pro 12.9 er væsentlig lavere end den du får på iPhones – opløsningen på 2732 x 2048 kan oversættes til 264ppi, som er lavere end iPhone XR, som har en pixeltæthed på 326ppi, eller iPhone XS , som har en pixeltæthed 458ppi på. Fordi du holder skærmen længere fra ansigtet, behøver det dog ikke være et problem og kvaliteten af skærmen er god.

Den sande styrke ved skærmen på iPad Pro 12.9 er True Tone-displayet, som måler på lyset og dine omgivelserne, og justerer hvidbalancen derefter. Det betyder, at skærmen ser fremragende ud, uanset om du sidder på en café eller udendørs, og det er aldrig nødvendigt at justere på skærmens indstillinger eller lysstyrke for at få den rette balance.