Anmeldelse af LG CX OLED-TV (OLED65CX)

LGs OLED-TV'er har altid været gode - ja, fantastiske. Og med LG CX OLED har LG overgået sig selv. Her er der sket en række mindre, men stadig vigtige forbedringer, som tilsammen giver en TV-oplevelse, som filmentusiaster vil have problemer med at løsrive sig fra.

Tominuttersanmeldelse

Selvom LG CX OLED ikke straks ser ud som et stort skridt frem fra LG C9 - som dette TV erstatter - har LG gjort et imponerende stykke arbejde ved at koncentrere sig om de små detaljer, vi tidligere har været irriterede over. Slutresultatet er et ægte flagskib i OLED TV-kategorien. Dette TV er perfekt på næsten enhver tænkelig måde med en fascinerende filmoplevelse, der giver film og serier den billedbehandling, de fortjener.

Designet og specifikationerne ligner meget en tidligere model, men TV'et har en pris, der i øjeblikket er 9.995 kr. for 48 tommer og 29.99 for 77 tommer. Således var det også billigere ved lanceringen end de tidligere C-modeller. Forbedringen med tredje generation Alpha a9-processor har også løst de problemer, der er forbundet med den forrige generation - LG C9 - og forbedret er også håndteringen af ​​ansigter i billedbehandling.

Desuden kommer den nye generation af spilkonsoller - Playstation 5 og Xbox Series X - til flere og flere hjem. LG CX er et perfekt match til disse konsoller med sin forsinkelse på under 1 ms, VRR (variabel opdateringshastighed), understøttelse af 4K / 120 fps og selvfølgelig den fantastiske kontrast, du får med OLED.

Hvis du har råd til et LG CX, er dette utvivlsomt et glimrende valg - og især hvis du kan finde det til nedsat pris.

OPDATERING: Flere nye TV-modeller blev præsenteret ved CES 2021. Blandt dem er flere nye LG-modeller, som du helt sikkert gerne vil se nærmere på.

Hvis du overvejer at købe et CX OLED, som vi tester her, er den mest interessante CES-nyhed, at LG lancerer LG C1 4K OLED, der efterfølger CX OLED - nu med størrelser i området 48 til 83 tommer, fjerde generation a9 AI processor og understøttelse af Dolby Vision/Atmos.

Pris og lanceringsdato

LG CX OLED kommer i en række forskellige varianter - fra 48", som var nyt i 2020, til 55" og 65" til en imponerende 77" model.

Den mindste af disse modeller sælges i skrivende stund til 9.995 kr. 55-tommers modellen fås også til omkring 10.000 kr., og 65-tommer - den model, vi har testet i dette tilfælde - koster 14.999 kr. Hvis du virkelig har spenderbukserne på, kan du få et 77-tommers modellen hjem for 39.990 kroner.

Design

LG CX OLED – Specifikationer (Image credit: LG) Skærmstørrelser: 48", 55", 65", 77" | Tuner: Freeview HD | 4K: Ja | HDR: Ja (HDR10, Dolby Vision, HLG) | Skærmteknik: OLED | Smart TV: WebOS | Buet: Nej | Mål: 1449 (b) x 830 (h) x 46,9 (d) mm | 3D: Nej | Udgange: Fire HDMI (alle fire er 40 Gbps HDMI 2.1), tre USB, RF tuner, Wi-Fi, Bluetooth, optisk digital lydudgang

LG OLED65CX er simpelthen fantastisk. Måske er det mest imponerende - noget du kan lide at se med OLED - hvor utrolig tyndt det er. Omkring to tredjedele af ryggen er næsten urimeligt tynd - bare et par millimeter. Nu er det måske ikke noget, du tænker på særligt ofte, medmindre du er den type, der ofte ser bagsiden af dit tv.

Den nederste tredjedel af OLED65CX skiller sig meget mere ud end resten. Det er her, du har plads til højttalere, tilslutninger, processor og tilhørende kredsløb.

Det der giver OLED65CX et fundament at stå på er den samme type stander, som vi har set med et antal C-generationer nu. Selvom overfladen er flot og konstruktionen er solid, giver det et ret omfangsrigt indtryk i forhold til resten af enheden og dens smalle design.

Når det kommer til tilslutningsmuligheder, er der en række muligheder - og specifikationerne er gode. Der er fire HDMI-porte, som alle er i stand til at håndtere 4K op til 120 billeder per sekund i 10-bit HDR 4:4:4. Dette er en vigtig detalje, hvis du planlægger at forbinde TV-et til den nyeste generation af spilkonsoller.

En af HDMI-porte understøtter også ARC/eARC, så du får support til Dolby Atmos fra streamingtjenester eller 4K Blu-ray til en kompatibel soundbar eller hjemmebiografsystem.

Vi skal også nævne fjernbetjeningen. Dette er en af LGs såkaldte Magic-fjernbetjeninger, som du kan rette mod menuen på dit TV og styre dine valg i stedet for at gøre dette ved hjælp af knapper. Du har også et rullehjul til at navigere i lodrette lister.

Selv om det kan være lidt krævende at få styr på navigationen, og det er hurtigt at klikke på hjulet i stedet for at rulle på det, og dette er en fremragende designide, vi virkelig sætter pris på.

Det utroligt slanke design agør det til en fantastisk tilføjelse til enhver stue eller hjemmebiograf.

(Image credit: LG)

Smart TV (webOS med ThinQ AI)

Ligesom LGs andre OLED-TV'er bruger LG OLED65CX LGs brugergrænseflade WebOS til at være lidt smartere. Dette er for det meste en god idé. Den neutrale startskærm har et antal ikoner, der er nemme at nå, bruge og tilpasse.

Hvis du hviler musemarkøren over ikonet for en streamingtjeneste, får du vist en undermenu med ting, du har favoritmarkeret. Dette giver dig hurtig og nem adgang til din yndlingsserie.

I dagens medielandskab med mange forskellige streamingtjenester er der en vis risiko for, at den vandrette linje med oversigten over apps kan være meget lang, men her er dette ikke en væsentlig ulempe.

Når det kommer til apps, finder vi de sædvanlige - dvs. Netflix, Viaplay, DRTV, SVT Play, Youtube og HBO Nordic samt nyere streamingtjenester som Disney+ og Apple TV+. Selvom dette muligvis ikke dækker alt, har du stadig adgang til mange timers film, serier og traditionelle TV-programmer.

Hvis du kan lide sport, vil du sandsynligvis også synes om den funktion, der giver dig kontrol over interessante opgør, selvom du ser på noget, mens det er i gang.

LGs hjemme-hub giver dig oplysninger om og evnen til at styre andre smarte enheder inden for det samme netværk - forudsat at de understøtter fælles funktioner. Med forbedringerne i grænsefladen kan du også ændre og tilpasse oplysningerne i endnu større grad og styre, hvor ofte du modtager anbefalinger og forslag til interessant materiale.

LGs webOS er stadig minimalistisk og brugervenligt, selvom vi stadig savner enkelte streamingtjenester.

(Image credit: TechRadar)

HD/SDR-oplevelse

OLED-teknologien har altid været god til visning af SDR-materiale (standard dynamisk område). Vi er ikke ligefrem overraskede over, at OLED65CX håndterede alt SDR-materiale, vi kastede efter det på fremragende vis.

Farvemætningen er stor og afbalanceret, og kontrasten er næsten perfekt takket være OLED-teknologiens evne til at lade hver enkelt pixel styre sin egen belysning. Dette betyder, at skygger og mørke områder gengives på en måde, som LCD-skærme ikke er i nærheden af.

Farve- og kontrastydelsen drager fordel af den fantastiske sorte farve, der er helt fri for grå elementer og lokale belysningsproblemer, som man oplever med næsten alle LCD-modeller. Mindst lige så vigtigt er det, hvordan lyse områder i et stort set mørkt billede bevarer en jævn intensitet uden at ofre lysstyrken for ikke at svække gengivelsen af ​​de mørkere farver - noget du ellers ofte oplever med LCD-skærme.

Kort sagt leverer OLED65CX fremragende billedkvalitet med SDR-materiale, og med SDR i høj kvalitet fra Blu-ray vil du for eksempel blive forbløffet over, hvor godt det kan blive, når du har et TV, der tryller - selv med en begrænset række farver og lysstyrker.

LG har også forbedret opskalering, meget takket være den AI-baserede opskaleringsteknologi fra tredje generation af Alpha 9-processorer. Oplevelsen er blevet renere, mere konsekvent og detaljeret ved opskalering af HD-materiale, så det passer til skærmens 4K-opløsning. Dette er faktisk noget af de bedste, vi har set på et 4K-TV indtil nu.

Den fantastiske lysstyring helt ned til det pixelniveau, som OLED tilbyder sammen med LGs forbedrede billedbehandling OLED65CX, giver en vidunderlig oplevelse med SDR/HD-materiale.

4K/HDR-oplevelse

Uanset hvor godt OLED65CX håndterer HD/SDR, er det forbedringerne i 4K og HDR, der virkelig betyder noget for en førsteklasses TV-oplevelse.

For det første er ydeevnen i sorte farveværdier forbedret på to måder med OLED65CX sammenlignet med 2019-modellen LG C9. Den sorte farve er tungere og bevarer mere dybde og neutralitet, selvom en svag, gullig tone kan forekommeer i ekstremt mørke scener - men det er meget sjældent.

Den forbedrede gengivelse af sort kombineres med større detaljer og bedre skygge end LG B9 (som faktisk præsterede bedre sorte værdier end det dyrere C9). Kort sagt kombinerer LG CX de bedste funktioner i de ældre modeller B9 og C9 og opnår et fremragende resultat.

En anden væsentlig forbedring er, at OLED65CX lider mindre af støj i mørke områder såvel som en klart forbedret kompression, som i højere grad undgår de store, firkantede blokke i mørke scener fra nogle streamingtjenester. Derudover går du ikke glip af detaljerne i skyggeområderne, hvilket ofte var konsekvensen i tidligere forsøg på at løse problemet.

LG OLED65CX tilbyder også forbedringer i den modsatte ende med lysstyrkeskalaen. Selvom der ikke måles højere lysstyrke end ved forgængeren, med lidt over 800 nit i Vivid-tilstand (og henholdsvis 784 og 760 i henholdsvis standard- og filmtilstand), ser det bedre ud i en direkte sammenligning med OLED65C9. Forskellen er ikke ligefrem opsigtsvækkende, men den er tilstrækkelig til, at HDR-materiale har større intensitet, udtryk og realisme.

(Image credit: LG)

Når det gælder emnet kontrast på ekstremt lokale niveauer, formår OLED65CX at placere den lyseste pixel i et HDR-billede lige ved siden af ​​det mørkeste uden nogen forringelse. I modsætning til på LCD-skærme lider kontrastfyldte scener ikke af distraherende og inkonsekvente udsving i lysstyrke eller glorieeffekter omkring små, lyse genstande.

Med OLED65CX har LG også forbedret farverne i billedet. Den bedre håndtering af lysstyrke betyder, at selv stærke farver bliver mere naturtro, og at farveændringer mellem billederne håndteres på en mere afbalanceret måde.

Materiale i naturlig 4K-opløsning gengives utroligt skarpt og detaljeret, uden at det ser ud til at være forceret eller kunstigt - i det mindste ikke hvis du vælger Vivid-billedtilstand.

Detaljerne går heller ikke tabt, når der er meget bevægelse i billedet. OLED65CX' processorkræfter håndterer bevægelse meget godt, uden at billederne bliver slørede eller unaturlige.

Det er kun i tilfælde af meget komplekse bevægelser, som når mindre objekter bevæger sig i enpanorering, at der opstår visse problemer. For ægte entusiaster kan denne håndtering slås fra uden at forårsage så mange bivirkninger som ved ældre LG OLED-generationer.

Væsentlige forbedringer har gjort OLED65CX til en vidunderlig fordybende oplevelse.

(Image credit: LG)

Nye billedtilstande

Med LG OLED65CX kan du vælge to billedtilstande. Filmmaker Mode er skabt gennem et samarbejde mellem UHD Alliance og filmskabere for at kunne tilbyde en oplevelse, der efterligner dem, der blev brugt til færdiggørelse af film. Dette er en tilstand, der kort fortalt slukker for de fleste effekter og billedbehandlingsfunktioner for at give en så neutral oplevelse som muligt. Mange vil opleve disse billeder som en smule blege og kantede. Der er heller ingen stor forskel mellem Filmmaker Mode og LGs allerede eksisterende Cinema Home-tilstand.

Den nye Filmmaker Mode kan stadig være nyttig, hvis individuelle programmer giver mulighed for, at tilstanden aktiveres automatisk, noget vi endnu ikke har set i praksis.

Her kan du også vælge en tilstand kaldet Dolby Vision IQ. Dette er for det meste en Dolby Vision-tilstand kombineret med yderligere HDR-oplysninger og en vis optimering sammen med en vurdering af rummets forudsætninger. Denne tilstand bruger en indbygget lyssensor til automatisk at justere billedet, så du altid får en ensartet oplevelse - selvom lysforholdene ændrer sig, mens du sidder og ser TV.

Du finder dog ikke Dolby Vision IQ-tilstand i menuerne. Dette er noget, der aktiveres, hvis du har aktiveret både Dolby Vision Home Cinema-tilstand og LG AI Brightness-funktionen. Denne funktion er bedst egnet i en normal stue, hvor lyset udefra skifter om dagen, og ikke i et mørkt hjemmebiografrum, hvor du selv bestemmer over forholdene.

LG OLED65CX er dog ikke helt perfekt. Der mangler blandt andet understøttelse af HDR10+, der er udviklet til at konkurrere med Dolby Vision. Begrænsningerne i lysstyrke, der følger med OLED-teknologi, er heller ikke løst, selvom der er implementeret fremragende løsninger, der stort set kompenserer for dem.

Der er stadig plads til forbedringer i håndteringen af ​​de mørkeste områder af billedet, ud over at skærmoverfladen lidt for let reflekterer genstande i rummet.

Men LG OLED65CX er en fremragende skærm til gaming. I sin spiltilstand er der kun en signalforsinkelse på 13 ms, og i modsætning til mange LCD-skærme mister du ikke noget væsentligt i farve- og kontrastydelse, når du bruger denne tilstand.

Du kan også vælge lav forsinkelse og variabel opdateringshastighed. Hvis du også har en spilenhed, der kan levere 4K/120fps/4:4:4/HDR, har du alle forudsætningerne for en fantastisk spiloplevelse.

En ulempe, der følger med alle OLED-enheder, er, at du skal tænke over, hvad du bruger den til, og hvad du ser på, så du minimerer risikoen for fastbrændte elementer i billedoverfladen. Undgå langvarig visning af billeder med lyse logoer og statiske elementer.

(Image credit: LG)

Lyd

Lyden i LG CX er for det meste fremragende. Det er imponerende, hvilket lydniveau og lydbillede denne tynde enhed formår at levere. Lyden fra LG CX har god bredde og anstændig højde, især hvis du slukker for Dolby Atmos-tilstanden. Denne aktiveres automatisk, og du skal vælge LGs fremragende AI-lyd i stedet. Denne optimerer lyden baseret på, hvad højttalerne kan håndtere, og giver et mere dynamisk og behageligt lydbillede.

Det eneste problem, vi oplevede med lyden fra OLED65CX, var, at meget tung bas i f.eks. film kan give støj i højttalerne og tab af nogle toner. Men det var meget lidt materiale, vi oplevede dette med, så det er meget sjældent, at det sker. Vi er for det meste imponeret over lydbilledet, selvom det er vanskeligt at ignorere knitren, når den først opstår.

Andre alternativer du kan overveje...

Hvis du vil have en endnu stærkere billedoplevelse end LG CX kan tilbyde uden at miste den gode gengivelse af de mørke værdier, er Samsung Q95T et glimrende alternativ, men til en lidt højere pris. Med Q95T får du også et bredere synsfelt, mens kombinationen af ​​gode skyggeværdier og meget høj lysstyrke giver en vis dæmpning i mindre lyse objekter.

Et andet lysere alternativ, som også kan spare dig en krone eller to, er Sony XH95/XBR-X950H. Det har ikke så mørk sort som OLED65CX eller Q95T, men du får et meget lyst, farverigt og detaljeret billede med Sonys imponerende X1 Ultimate-processor.

Opsummering

LG OLED65CX er kort sagt et fremragende TV, især for filmentusiaster, der kan lide at slukke for alt lyset omkring dem, når det er filmaften. Det giver muligvis ikke en revolutionerende OLED-oplevelse, men de mange små forbedringer inden for forskellige områder får dig til at glemme både tid og rum, når du bruger det. Og hvis der er noget, der definerer et godt TV, er det vel netop dette.