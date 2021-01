De bedste priser og tilbud på OLED TV

Vil du gerne have de bedste skærme på markdet til en bedre pris? Tænkte vi nok. Derfor har vi samlet nogle af de bedste OLED TV tilbud i Danmark lige her på siden. Hvis du ikke fanger de ekstra gode tilbud og rabatter på OLED TV, så kan det nemlig godt gå hen og blive en rigtig dyr fornøjelse. Vi er her for at hjælpe dig med at spare penge og få de bedste OLED TV tilbud i Danmark. Vi holder et vågent øje med alle de store forhandlere og opdatre siden regelmæssigt. Så hold godt øje! For hvem kan egentlig sige nej til et godt tilbud?

Ligegyldigt, om du leder efter de små 43-tommer eller de enorme skærme på 75-tommer, så har vi noget til prisjægerne på jagt efter OLED TV tilbud. Nogle af de nyeste OLED TV kan dog være i en højere prisklasse, selvom de er på tilbud, og hvis du synes, det er for dyrt, så kan du tage et blik på de bedste 4K TV eller bedste TV på markedet i Danmark lige nu.

Her koncenterer vi os dog specifikt om OLED TV tilbud, så scroll ned, og tjek alle de gode tilbud, der venter. God fornøjelse!

Du kan uden tvivl også finde OLED-tv i oversigten over de bedste TV

OLED TV tilbud i Danmark

Denne uges OLED TV tilbud i Danmark

- 35 % Sony 77'' KD-77AG9 OLED TV: 25.990,- hos HiFi Klubben

Spar hele 14.009 kr på dette OLED-TV, som har et smukt design, utrolig billedkvalitet og unikt højtalersystem.Se tilbud

Sony 55" KD 55A8: 13.191,- hos Proshop

Dette sorte Sony 55" fladskærms-TV er et smart-tv med OLED og Android TV. Det giver dig alt, hvad du kan forvente af et luksus-tv og lidt mere til.Se tilbud

LG 65'' OLED TV: 27.990,- hos Komplett

LG OLED tv af høj kvalitet med perfekt lys, masser af underholdning og fede funktioner. Du vil ikke blive skuffet, hvis du vælger at investerere i dette OLED TV.Se tilbud

Er OLED TV bedre end 4K-TV?

Den generelle holdning er et klart: ja! Den billedkvaliet, som du kan få på OLED TV er en del bedre end dem, som du får blandt de mest almindelig 4K-TV'er. OLED (som står for "organic light-emitting diode", organisk lysemitterende diode på engelsk) er skærme, som giver lysere billeder og endda dybere sorte nuancer end dit ellers gennemsnitlige 4K-tv-sæt. Det gøres mulit via de enkelte celler bag skærmen, der kan tænde eller slukke for hver LED individuelt. Bevægelsen på billedet er også meget glattere, og det gør OLED-tv fantastisk til at se sport og film eller gaming. Denne raffinerede teknologi giver også verdens førende tv-producenter mulighed for at gøre OLED-tv-apparater utroligt tynde.

Det flotte design og den banebrydende teknologi betyder, at priser på OLED TV tilbud stadig kan være meget dyrere end de fleste 4K-tv'er. Priserne falder dog hele tiden, især på de modeller, som er henholdsvis 55- og 65-tommer. Men her på siden har vi samlet de billigste priser til dig. Og hvis du har råd til et 77-tommer OLED TV, så glæder vi os også til at se med.

De billigste OLED TV tilbud og priser

OLED betyder ikke meget for dig? Her er de bedste TV.

De bedste tilbud og priser på 77-tommers OLED TV

Okay.... Sidder du ned? Godt! Hvis du leder efter et OLED-TV mellem 65 og 77 tommer, så kan det godt gå hen og blive en svære affære. Der er nemlig ikke mange modeller, som skabes i denne størrelse. Prisen ved OLED TV tilbud på 65-tommer er allerede ret høj, så du skal nok forvente at betale en hel del penge for de ekstra 12-tommer, når de først lanceres.

Som det sker med så megen anden teknologi, vil priserne begynde at flade med tiden, men selv tv'er, som ikke er OLED, går også drastisk op i pris, når de først kommer op i denne størrelse. Så hvis priserne er for høje, så anbefaler vi, at de allerede store 65-tommers OLED TV tilbud bliver valget. Godt sparetip: Flyt sofaen lidt tættere på tv'et. Se - vi sparede der lige et par tusinde der!

Se flere priser på OLED TV hos forhandlere:

Er OLED TV tilbud det værd?

Du er måske i gang med at lede efter det bedste af det bedste - creme de la creme - og du har ikke lyst til at blive slemt overrasket ved at bruge en masse penge og derefter finde ud af, at du kan knap kan se forskelle på skærmkvalitet på dit nye og gamle tv. Det kan vi godt forstå - det er nemlig en dyr investering! OLED TV-tilbud kan til tider måske føles som en virkelig stor pris at betael for en ny skærm, men hvis du virkelig leder efter en tv-oplevelse i første klasse, så vil uden tvivl blive blæst omkuld med, hvad du får her. Man kan ikke blive andet end imponeret.

Perfekt sort dybde, fremragende billedvinkler, klarheden er knivskarp. Det bringer alt sammen nyt liv til selv det mest slidte Netflix-katalog og de ældste PS4 Pro-titler. Hvis du kan få en sådan seeroplevelse og stadig holde dig inden for budgettet, så vil du helt sikkert mene, at OLED TV tilbud er det hele værd fra det første øjeblik, at du trykker på tænd-knappen.