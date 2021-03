De bedste Android-tablets i 2021: Se, hvilken du bør købe

Det kan være svært at finde den bedste android-tablet, men vi vil gerne hjælpe dig lidt på vej. Derfor har vi lavet denne liste, som giver dig et par gode bud. Men hvad har du egentlig brug for? Måske er du ude efter modellen med de bedste specifikationer, eller også vil du bare have en billig model med en større skærm end din smartphone. Heldigvis er der masser at vælge imellem. Vi holder løbende øje med de bedste Android-tablets på markedet.

Hvis du er på udkig efter en konkurrent til iPad Pro (2020) kan den nyligt udgivne Samsung Galaxy Tab S7 Plus være af interesse, men Samsung har også modeller, der er knapt så ambitiøse. I den billigere ende af spektret finder man en Amazon Fire HD 8 (2020), som også er en gedigen mulighed. Kort sagt har du rigeligt med valgmuligheder, når det kommer til Android-tablets, så derfor giver vi dig her et overblik.

Vores anbefalinger er baseret på en kombination af funktioner, byggekvalitet, design, specifikationer, ydelse og generel værdi for pengene. Som flere og nye tablets kommer til, opdaterer vi naturligvis vores liste. Så kig endelig forbi i ny og næ, for at se de til enhver tid nyeste og bedste Android-tablets på det danske marked.

De bedste Android-tablets netop nu

Samsung Galaxy Tab S7 Plus Lenovo Tab P11 Pro Samsung Galaxy Tab S6 Lite Samsung Galaxy Tab S6 Huawei MatePad Pro Amazon Fire HD 8 Plus Amazon Fire HD 10 (2019) Amazon Fire HD 8 (2020)

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy Tab S7 Plus er den bedste tablet, Samsung nogensinde har lavet, og en seriøs rival til iPad Pro-serien.

Faktisk må det siges, at skærmen slår alle andre med dens 12,4'' Super AMOLED samt en opløsning på 2800 x 1752 og en opdateringshastighed på 120Hz. IPad Pro-serien kan matche meget af det, men deres tablets har LCD-skærme, som ikke er helt så gode.

Du får selvfølgelig også en hel del power fra Samsung Galaxy Tab S7 Plus' Snapdragon 865 Plus-chipsæt og et premium case i metal, som kun er 5,7 mm tyk.

Der er også en 5G-model til hurtige mobildata, og Samsungs S Pen-stylus kommer med denne tablet. Læg et tastatur oveni (sælges separat), og så har du dig en seriøs produktivitetsmaskine. Men selv uden tastaturet har du en lækker tablet, som er fantastisk til film, lyd og billeder.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S7 Plus

(Image credit: Lenovo)

2. Lenovo Tab P11 pro Flot ydelse med nogle få svagheder Vægt: 485g | Mål: 265,3 x 171,4 x 6,9 mm | OS: Android 10 | Skærm: 11,5'' | Opløsning: 1600 x 2560 | Processor: Snapdragon 730G | Lagringsplads: 128 GB | microSD: Ja | Batteri: 8600 mAh | Bagkameraer: 13 MP + 5 MP | Frontkameraer: 8 MP + 8 MP Low Stock 4.999 kr. Læs mere hos Coolshop.dk Nydelig OLED-skærm Kraftige quad-højtalere Svag på kamerafronten Middel kraft

Samsung har længe siddet på toppen af high-end Android tablets, men nu har de fået en usædvanlig bejler til tronen i form af Lenovo Tab P11 Pro. Lenovo er ikke ligefrem kendte for at lave Android-tablets, men med den nye Tab P11 Pro har de formået at levere en reel rival til tablets som Samsungs Galaxy Tab S7 Plus.

Tabletten har en 11,5'' 1600 x 2560 OLED skærm, så den er stor, skarp og har kraftfuld OLED-teknologi. Den understøtter også HDR10, hvilket gør det til en fornøjelse at se indhold på den. Den eneste skuffelse i den henseende er dens konventionelle opdateringsfrekvens på 60Hz.

Sammen med højlydte quad-højttalere er Lenovo Tab P11 Pro en gennemført underholdningsmaskine, der endda har et batteri på 8,600 mAh, hvilket gør den til en fremragende rejse makker.

Lenovo Tab P11 Pro har også et attraktivt design, og den understøtter både et tastatur og en stylus. Det gør den til en kompetent produktivitetsmaskine, der dog ikke kan konkurrere med en typisk bærbar computer. Ydeevnen ligger i midten af skalaen, og dens kameraer er ikke noget særligt, men med et overraskende fornuftigt prisskilt er det nedgraderinger, vi kan leve med.

Læs den fulde anmeldelse: Lenovo Tab P11 Pro

(Image credit: Samsung)

Hvis du ikke har noget imod at skære et par funktioner fra i forhold til Galaxy Tab S6, kan du få en lidt billigere udgave i Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Chipsættet er ikke helt så kraftigt, kameraerne er ikke helt så imponerende, og skærmen er ikke lige så smuk ... men den koster også omtrent det halve af vores førsteplads, og specifikationerne er stadig ret imponerende for en tablet til denne pris.

Her er tale om et bemærkelsesværdigt godt produkt i forhold til prisen. Den er ikke ret meget mindre end Galaxy Tab S6 - og ironisk nok er den faktisk også tungere - men hvis du gerne vil have mest muligt for pengene, så kommer du til at elske en tablet som denne.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S6 Lite

(Image credit: Samsung)

Selvom det ikke er den nyeste model, er Samsung Galaxy Tab S6 stadig en fantastisk Android-tablet med en masse utrolige funktioner.

Den leveres med en S Pen i kassen, som du kan bruge til at tage noter, tegne og meget mere. Du kan også købe et smart tastatur, så oplevelsen kommer endnu tættere på den, du får i en bærbar computer.

Særligt AMOLED-skærmen på 10,5'' på Galaxy Tab S6 er et af højdepunkterne. Den har en imponerende opløsning på 1600 x 2560 pixels. På bagsiden sidder to kameraer, så du kan i teorien tage bedre billeder, end du kan med andre tablets.

Det er dog ikke den perfekte enhed - der er ikke noget 3,5 mm-hovedtelefonstik, og brugergrænsefladen har sine egne underlige sider. Er du opsat på at købe en Android-tablet, er det dog stadig en af de bedste, du kan købe for penge.

Læs hele anmeldelsen: Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Huawei)

5. Huawei MatePad Pro Nærmer sig perfektion Vægt: 460 g | Mål: 246 x 159 x 7,2 mm | Styresystem: Android 10 | Skærmstørrelse: 10,8-toomer | Skærmopløsning: 1600 x 2560 | CPU: Kirin 990 | Lagringsplads: 6 GB / 8 GB | Batteri: 5100 mAh | Bagkamera: 13MP | Frontkamera: 8MP Dagens bedste tilbud på Huawei MatePad Pro (WIFI) Huawei MatePad Pro 128GB -... Proshop.dk 4.381 kr. Læs mere Stereo-højttalere med rigtig god lyd God skærm og godt design Ikke mulighed for høretelefoner Lidt gammeldags chipset

Huawei MatePad Pro er Huaweis forsøg på at nå op på siden af iPad Pro-serien, og på mange måder er det en stærk rival. Den kommer med en 10,8'' skærm af høj kvalitet, enorm kraft, og så har den et langvarigt batteri.

Huawei MatePad Pro har også et stilfuldt og tyndt design i letvægt samt en valgfri stylus og tastatur. Det er et premium-produkt bygget til produktivitet. I vores test var tilbehøret helt okay, men det store problem, som MatePad Pro står over for, er manglen på Google-tjenester - og det betyder, at der ikke er adgang til Google Play og ingen Google-apps. Derfor må du undvære ting som Maps.

Det er en stor mangel for mange mennesker, men hvis du kan leve uden, så kommer den tættere på iPad Pro-oplevelsen end de fleste Android-tablets.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MatePad Pro

(Image credit: Amazon)

6. Amazon Fire HD 8 Plus Amazon's 8'' tablet kommer nu med ekstra ildkraft Vægt: 355 g | Mål: 202 x 137 x 9,7 mm | Styresystem: Fire OS | Skærmstørrelse: 8'' | Skærmopløsning: 880 x 1280 | CPU: Quad-core | Lagringsplads: 32GB/64GB | Batteri: Op til 12 timer | Bagkamera: 2 MP | Frontkamera: 2 MP Trådløs opladning Kan blive brugt som en Echo Show Dårlig skærm Ikke hurtig, selv med ekstra RAM

Amazon Fire HD 8 Plus (2020) er den bedste af Amazon's 8'' tablets. Det er ingen premium-tablet - faktisk ret langt fra det - så du får ikke top-end ydeevne, men med 3GB RAM får du en betydelig opgradering fra den standard Fire HD 8 (2020) model.

Det store lyspunkt ved Plus modellen er dens understøttelse af trådløs opladning. Det betyder, at med den medfølgende dock kan du bruge tabletten som et smart-display ala Echo Show.

Udover det er det en temmelig simpel tablet, men den dækker alle de basale behov og har en respektabel mængde lagringsplads og det samme kompakte design som ikke-Plus modellen.

Læs den fulde anmeldelse her: Amazon Fire HD 8 Plus

(Image credit: Amazon)

7. Amazon Fire HD 10 (2019) En billig tablet med en stor skærm Vægt: 504 g | Mål: 262 x 159 x 9,8 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 10,1'' | Opløsning: 1920 x 1200 | Processor: Octa-core | Lagerplads: 32GB/64GB | Batteri: Op til 12 timer | Kamera: 2 MP | Frontkamera: 2 MP Stor, klar skærm Pålideligt batteri Kontroversiel software Ikke mere end ok højtalere

Amazon Fire HD 10 (2019) er essentielt set lavet til Amazon Prime medlemmer, da dens store 10,1'' 1200 x 1920 skærm er en fortrinlig måde at fordøje de film, tv-serier og e-bøger på, den giver dig adgang til.

Den Amazon-centrerede brugerflade - som bestemt ikke vil falde i alles smag - sikrer dig, at du aldrig er langt fra Amazon Prime indhold.

Det betyder dog ikke, at du fuldstændig skal undgå at købe Amazon Fire HD 10 (2019), hvis du ikke er medlem af Amazon Prime. Det er en holdbar, økonomisk overkommelig tablet med fornuftige specs for pengene, hvilket gør den til et stærkt valg for alle, der har et stramt budget. Med det sagt, er nogle af de andre muligheder højere oppe på denne liste et bedre valg, hvis penge ikke er en hindring.

Læs den fulde anmeldelse: Amazon Fire HD 10 (2019)

(Image credit: Amazon)

8. Amazon Fire HD 8 (2020) Amazon's mellemstørrelse tablet får en opgradering Vægt: 355 g | Mål: 202 x 137 x 9,7 mm | OS: Fire OS | Skærmstørrelse: 8'' | Opløsning: 880 x 1280 | CPU: Quad-core | Lagerplads: 32GB/64GB | Batteri: Op til 12 timer | Kamera: 2 MP | Frontkamera: 2 MP Super lav pris God placering af frontkamera Dårlig skærmkvalitet Låst til Amazon's økosystem

Amazon Fire HD 8 (2020) er - sammen med Fire HD 8 Plus modellen - den seneste udgave af Amazon's 8'' tabletter, og ved at gå med denne model fremfor Plus-modellen, får du lidt mindre RAM og ingen trådløs opladning, men udover det en nær-identisk tablet til en lavere pris.

Den er en opgradering i forhold til sine forgængere med 30% mere kraft, forbedret batterilevetid, dobbelt så meget lagringsplads og tilføjelsen af USB-C (istedet for en mikro-USB port). Men udover alt dette, er det velkendt territorium, hvis du har brugt en Amazon tablet før.

Du er låst til Amazon's økosystem, som ikke er ligeså rig på muligheder som Android, men hvis du er Amazon Prime medlem, vil meget af dit indhold være let tilgængeligt, og du betaler betydeligt mindre, end du ville gøre for en lignende Android tablet.

Læs den fulde anmeldelse her: Amazon Fire HD 8 (2020)