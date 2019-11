De bedste, billige tablets i 2019: De bedste køb til lavpris

Hvis du leder efter de bedste, billige tablets, er du havnet det rette sted. Ikke alle ønsker at betale mange tusinde kroner for en tablet, og de lavpris-modeller, vi præsenterer her, er udmærkede til webbrowsing, e-mails, videostreaming og simpel gaming.

Den bedste tablet i verden er den nye iPad Pro, men den koster en forfærdelig masse penge. Bedste lavpris-tablet er den bestemt ikke!

Faktisk er der ingen af Apples nuværende modeller der er egentlige lavpris-tablets, men hvis det er iPad, du ønsker, skal du tjekke vores bedste iPad-liste.

Er du på jagt efter en billig tablet, er alt håb ikke ude, som du kan se på listen her, men lad os understrege: Der er ikke mange at vælge imellem.

Markedet for billige tablets er ikke stort, men modellerne på denne liste tilbyder fremragende værdi for pengene.

1. Lenovo Tab 4 8 Plus

Den perfekte prisvenlige tablet til dig, der pendler

Vægt: 300 g | Mål: 210 x 123 x 7 mm | Styresystem: Android 7.0 | Skærmstørrelse: 8" | Skærmopløsning: 1200 x 1920 pixels | Processor: Snapdragon 625 | Lagringsplads: 16 GB/64 GB | Batterilevetid: 4850 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 5MP

Stærk performance

Premium design

Bliver nemt ridset

Kameraet er ikke godt

I junglen af tablets og smartphones kræver det noget at fremstille en enhed, der har nok personlighed og kvalitet til at skille sig ud.

Med tab 4 8 Plus har Lenovo formået begge dele og ovenikøbet skabt opmærksomhed på de Android-tablets, der placerer sig i midten af markedet.

Har du allerede en Android-enhed, pendler regelmæssigt og gerne vil have noget lidt pænere end en Amazon-tablet, er dette et naturligt næste skridt på vejen.

2. Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Nummer to i Samsungs serie af succesfulde tablets

Vægt: 264 g | Mål: 199 x 135 x 5,6 mm | Styresystem: Android | Skærmstørrelse: 8" | Skærmopløsning: 2048 x 1536 (QXGA) | Processor: Octa-core 1,8/1,4 GHz | Lagringsplads: 32 GB | Batterilevetid: 4000 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 2.1MP

Blot 5,6mm tyk

Ny 4:3-skærm

Nydeligt design

Middelmådigt kamera

Kort batterilevetid

Samsung Galaxy Tab S2 delte vandene. Den skilte sig af med filmformatet 16:9 og efterlignede i stedet iPads 4:3-format. Dette betyder, at Galaxy Tab S2 egnede sig bedre til surfing på internettet, læsning, billedredigering og så videre, men ikke så meget til film

En anden forskel er, at Galaxy Tab S2 findes i to størrelser, 8.0-tommer og 9.7-tommer. Denne forskel forsvandt dog med Tab S2, idet både Tab S3 og Tab S4 kun udkom i én størrelse.

Som Samsungs tyndeste tablet, den er blot 5.6mm tyk, er Galaxy Tab S2 let at ha med rundt. Den mindre variant på 8 tommer vejer omtrent det samme som en hamster. Modellen på 9.7-tommer vejer naturligt nok lidt mere. Den er blevet opgraderet med en metalramme, beholder microSD-indgangen og har fået en mere behagelig bagside af plast. Den har en lys Super AMOLED-skærm med levende farver og en opløsning på 2048 x 1536 pixels, hvilket giver et enestående billede på en tablet til den pris. Den kan i øjeblikket findes til omkring 2.145 kroner.

3. Lenovo Tab 4 10 Plus

Den perfekte prisvenlige tablet med en stor skærm

Vægt: 475 g | Mål: 247 × 173 × 7 mm | Styresystem: Android | Skærmstørrelse: 10.1" | Skærmopløsning: 1 920 × 1 200 pixels | Processor: Snapdragon 625 | Lagringsplads: 16 GB/32/64 GB | Batterilevetid: 7000 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 5MP

Fuld valuta for pengene

Stort full HD-display

Plastik-design er ikke premium

Dårlige kameraer

Lenovo Tab 4 10 Plus er en gedigen Android-tablet til en meget fornuftig pris. Den har en god og stor skærm med en opløsning, som vi ellers ikke ser i denne prisklasse.

Her er tale om en tablet, som måske ikke direkte kan konkurrere med iPad, men alligevel kommer tæt på takket være sine imponerende specifikationer, især hvis du er én af dem, som synes iPad er for dyr.

Opløsningen på skærmen er på 1.200 x 1.920 og størrelsen på 10.1 tommer betyder, at Lenovo Tab 4 10 Plus passer bedre til spil, film og serier end at læse på. iPad er lidt skarpere, men det er springet fra en ”dårlig opløsning til en god opløsning”, som er det vigtigste.

Lenovo Tab 4 10 Plus er til de, som ikke vil ha en ny iPad, men en billigere tablet i nogenlunde samme kvalitet. Den mindre udgave Lenovo Tab 4 8 Plus er også på vores liste.

4. Samsung Galaxy Tab 10.1

God ydelse, byggekvalitet og pris gør denne tablet meget børnevenlig

Vægt: 525 g | Mål: 254 x 155 x 8 mm | Styresystem: Android | Skærmstørrelse: 10.1" | Skærmopløsning: 1 920 × 1 200 pixels | Processor: Exynos 7870 Octa-core | Lagringsplads: 16 GB/32 GB | microSD-port: Ja | Batterilevetid: 7300 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 2MP

Stort batteri

Let og transportabel

Dårlig placering af højttalerne

Middelmådigt kamera

Samsung Galaxy Tab A 10.1 skiller sig ud som Samsungs børnevenlige alternativ. Den har en skærm på 10 tommer med en opløsning på 1920 x 1200 pixels. Inden i sidder en kraftig Exynos 7870-processor og 3GB RAM. Batteriet er på hele 7.300mAh, som både trækker den højopløste skærm og de kraftfulde komponenter. Det giver dig god til at lege med enheden inden den skal lades op igen. Der er microSD-port, så du kan øge den indbyggede hukommelse på op til 256GB.

Den er desuden ganske holdbar og bagsiden har en gummibelægning, som gør den let at holde omkring. Skulle det være nødvendigt , findes der sågar en ”kids mode”, hvor skærmtiden kan begrænses, ligesom du kan indstille hvilket indhold dit barn må se.

Wi-Fi-udgaven kan fås til omkring 1.600 kroner. Det er en billig men stadig kraftig tablet til et barn i 8-12-års alderen. 4G-udgaven fås fra 2.395 kroner.

5. Huawei MediaPad M3 8

Utrolig meget tablet for pengene.

Vægt: 322 g | Mål: 215,5 x 124.2 x 7,3 mm | Styresystem: Android 6.0 | Skærmstørrelse: 8.4" | Skærmopløsning: 1600 x 2560 pixels | Processor: Kirin 950 | Lagringsplads: 32 GB/64 GB | Batterilevetid: 5100 mAh | Bagkamera: 8MP | Frontkamera: 8MP

Super højttalere

Slank, lys og fancy aluminiumsramme

Kameraet

Ringe spillemuligheder

Huawei MediaPad M3 8.0 er en fremragende tablet til prisen. Men kombinationen af den fremragende skærm, masser af power samt en blændende Android-grænseflade, får du fuld valuta for pengene.

En af de bedste ting ved MediaPad M3 er den slanke, lette aluminiumsramme, der ser godt ud og føles rar – og så er den virkelig praktisk.

Skærmen er skarp, og har et farveniveau, der både giver mere naturlige og mættede toner, mens højttalerne er et andet højdepunkt med imponerende lydstyrke for en tablet at være i denne slanke udgave.

