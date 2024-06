Lenovo Tab Plus er som skabt til musikelskere

Lenovo har netop lanceret den nye Lenovo Tab Plus, en Android-tablet designet til musikelskere og underholdning. Den har otte JBL-højttalere og Dolby Atmos tuning. Tabletten er udstyret med en 11,5-tommer skærm og en række avancerede funktioner, der skal give en optimal underholdningsoplevelse.

Pris og tilgængelighed

Lenovo Tab Plus er nu tilgængelig til en pris på 2.299 kroner

Lyd i høj opløsning og indbygget stand

Lenovo Tab Plus er designet til at levere en fremragende lydoplevelse. Tabletten er udstyret med otte JBL Hi-Fi-højttalere, herunder fire matrix-tweeters og fire force-balanced woofers, som tilsammen leverer 26W stereolyd. Den er tunet af Dolby Atmos og understøtter højopløselig lyd på 24-bit og 96kHz, når der bruges hovedtelefoner. Designet er der en indbygget, justerbar stand, der giver op til 175 graders visningsvinkel. Det skal gøre det nemt at nemt at nyde indhold fra enhver vinkel.

Lenovo Tab Plus kan også fungere som en Bluetooth-højttaler, hvilket giver mulighed for at streame lyd fra andre enheder.

Tabletten har en privatlivsdashboard til styring af tilladelser og modtager opdateringer i to år samt sikkerhedspatches frem til juni 2028. Du kan tilkøbe tilbehør som en Lenovo Tab Pen Plus, Lenovo 68W USB-C vægoplader, et Lenovo Multi-Device trådløst tastatur og et cover.

(Image credit: Lenovo)

2K skærm og stort batteri

Lenovo Tab Plus har en 11,5-tommer 2K TUV-certificeret skærm med en opdateringshastighed på 90Hz, hvilket sikrer skarpe billeder og levende grafik. Tabletten er udstyret med en MediaTek Helio G99-processor og fås med op til 256GB indbygget lagerplads, som kan udvides via MicroSD-kort.

Den har en 8600mAh batterikapacitet, der muliggør op til 12 timers streaming, og understøtter 45W hurtigopladning. Tabletten vejer 650 gram og er IP52 vand- og støvbestandig.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer