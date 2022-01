Anmeldelse: Lenovo Yoga Tab 13

Lenovo Yoga Tab 13 har to ansigter, der fungerer både som en anden skærm til en computer eller bærbar computer og som et kraftfuldt værktøj til spil eller streaming af medier. Den fungerer godt til begge dele med dens indbyggede stativ, store batteri, fantastisk skærm og højttalerkvalitet og kæmpe størrelse, der alt sammen imponerer os. Et par små problemer, der opstår fra dens design, påvirker ikke oplevelsen meget, selvom nogle måske synes, at manglen på et bagkamera er irriterende.

Design gør det svært at bruge et etui

Lenovo Yoga Tab 13 har to ansigter, der fungerer både som en anden skærm til en computer eller bærbar computer og som et kraftfuldt værktøj til spil eller streaming af medier. Den fungerer godt til begge dele med dens indbyggede stativ, store batteri, fantastisk skærm og højttalerkvalitet og kæmpe størrelse, der alt sammen imponerer os. Et par små problemer, der opstår fra dens design, påvirker ikke oplevelsen meget, selvom nogle måske synes, at manglen på et bagkamera er irriterende.

To minutters anmeldelse

De fleste mennesker køber en tablet som et nyttigt alternativ til en bærbar computer, som de kan bære rundt på og arbejde med, men vores tid med at teste Lenovo Yoga Tab 13 gjorde, at vi brugte den lige så meget som et tilbehør til vores bærbare arbejdscomputer, som en erstatning for den.

Dette er en premium Android-tablet fra Lenovo, som en del af deres Yoga-linje, som for det meste er fuld af bærbare computere. Annonceret på MWC 2021, men først udgivet et stykke tid efter, er det en super nyttig tavle, som vi fandt lige så nyttig for produktiviteten, som den var til underholdning.

Som navnet antyder, har Lenovo Yoga Tab 13 en 13-tommer skærm, hvilket gør den blot en lille smule større end iPad Pro 12.9 (der er ingen præmie til den, der kan gætte, hvor stor den er). Skærmen er stor, og lige så nyttig til at se tv-shows, som til at arbejde med dokumenter.

Der er et par funktioner, der gør tavlen fantastisk til arbejde. For det første har tabletten et indbygget støtteben, så du nemt kan støtte den op uden at skulle bruge et etui eller en separat holder - du kan også bruge denne til at hænge den på ting, ifølge Lenovo, men det virker lidt underligt for os .

Den har også en massiv højttaler, der er anbragt i standsektionen i bunden, så du nemt kan høre opkald og musik, og dens mikro HDMI-port lader dig nemt tilslutte den til en anden computer eller enhed - sådan brugte vi den som en anden skærm til vores arbejdslaptop.

Brug af enheden i HDMI mode dræner tablettens batteri ret hurtigt, så du bliver nødt til at tilslutte den via USB-C-porten på samme tid - og da dette er modsat micro HDMI, fandt vi, at tabletten spirede ledninger i begge ender og var lidt svær at placere tæt på den bærbare computer.

Denne stand-slash-speaker-slash-port dock er super nyttig, men den giver Yoga Tab 13 en mærkelig form, og vi forestiller os ikke, at det vil være nemt at finde et etui, der fuldt ud beskytter denne enhed.

Når det kommer til underholdning, fungerer det kraftfulde Snapdragon 870 chipset godt med det store 10.000 mAh-batteri og førnævnte højttalere og skærmkvalitet for at gøre tavlen super alsidig.

(Image credit: Future)

På trods af vores ros vil denne tavle ikke være for alle, da designet betyder, at en tastaturfolio ikke vil hæfte sig på tingen, og du skal betale ekstra for en stylus, hvilket kan påvirke anvendeligheden til ord- eller tegningsbaserede opgaver, og manglen på et bagkamera betyder, at du heller ikke kan scanne dokumenter særlig let.

Den bedste måde at evaluere en tablet på er, at vi ser, hvor meget vi naturligt brugte den i hverdagen, og med den måling slår Lenovo Yoga Tab 13 selv iPad Pro - mellem dens anden skærmfunktion og dens højttaler- og skærmkombination, brugte vi den sandsynligvis mellem otte og ti timer om dagen.

På grund af dets ekstraudstyr er Yoga Tab ikke den billigste tablet i verden, men den er også mere overkommelig end mange af Apples top-tier enheder og præsenterer et meget fristende værditilbud.

Lenovo Yoga Tab 13 pris og tilgængelighed

Lenovo Yoga Tab 13 blev sat til salg kort efter sin debut ved MWC 2021, midtvejs gennem året. Der er kun én lagerversion, og den har 8 GB RAM og 128 GB lagerplads. Enheden koster 5.999.-

(Image credit: Future)

Tablettens specifikationer præsenterer den som en rival til Apples iPad Pro 12.9 (2021), som har priser, der starter ved 8.999.- for den samme størrelse på 128 GB som Lenovo, så sammenlignet med denne er prisen for Tab 13 ret overkommelig.

Tættere konkurrence i Android-verden kommer fra Samsung Galaxy Tab S7 Plus, som også er en dyrere tablet.

Design

Mens den store skærm uden tvivl er Lenovo Yoga Tab 13s største salgsargument, er dens mest iøjnefaldende aspekt designet, med en specifik funktion, som Lenovo tilføjer til nogle af sine tavler for at gøre dem til mere alsidige enheder.

Denne 'funktion' er et stativ eller en bevægelig metalstang på bagsiden af tabletten - du kan flytte denne til forskellige vinkler for at støtte skiferen, som et stativ, eller vippe den helt ud af kroppen som en slags krog for at hænge enheden fra denne.

Som et resultat af dette stativ behøver du ikke et separat stativ, etui eller en holder for at bruge Yoga Tab som en bærbar computer-lignende enhed, og det faktum, at du selv kan flytte det, gør det mere alsidigt end noget andet stativ, som du typisk kun bruger til at understøtte en tablet i bestemte vinkler.

(Image credit: Future)

Vi fandt ud af, at vi brugte støttebenet hver eneste gang, vi brugte tabletten, og det er noget, vi ville elske at se andre virksomheder omfavne.

Det er dog ikke det eneste bemærkelsesværdige aspekt af Yoga Tab 13's design, da den ene længde af kroppen er mærkbart tykkere end den anden - det er den side, der er beregnet til at vende nedad, når stativet er i brug, og den rummer skiferens højttaler såvel som dens porte.

Denne ene side af tabletten er som et resultat meget tungere end den anden, hvilket er fint, fordi det er beregnet til at være tæt på overfladen, så der er ingen problemer med tyngdepunktet, men det kan være lidt foruroligende, når du holder tavlen oppe.

Et lille særpræg ved disse to designfunktioner er, at etuier kun kan gå så langt for at beskytte enheden. De få etuier, vi kan finde online til skiferen, er enten bæretasker - f.eks. til at transportere enheden, som ikke er beregnet til at beskytte den, når den er i brug - eller nogle, der ikke lader til at beskytte den så godt.

(Image credit: Future)

Yoga Tab 13 har dimensioner på 293 x 204 mm, og dens tykkelse varierer fra 6,2 mm i den tyndeste ende til 25 mm i bunden. Den er lidt tung på 803 g, men da dette er den slags tablet, du sandsynligvis vil bruge på en overflade, betyder det kun noget, når du skal transportere den.

Ud over en USB-C-port, som de fleste tablets og telefoner bruger til opladning og dataoverførsel, har Yoga Tab 13 en mikro HDMI-port, hvilket bestemt er noget, vi ikke ser ofte i tabletverdenen. Dette fungerer som den HDMI-port, du finder på din pc, tv eller anden enhed, bortset fra at den er mindre, og som et resultat kan du tilslutte fanen til andre enheder for at bruge som en primær eller sekundær skærm.

Micro HDMI-porten er en utrolig nyttig funktion, og den definerede, hvordan vi brugte tavlen, da den hurtigt blev brugt som en ekstra skærm til vores bærbare arbejdscomputer. Det er meget sandsynligt, at tilstedeværelsen af denne port dog er grunden til, at der ikke er noget 3,5 mm hovedtelefonstik, da HDMI-porten optager den eneste anden plads, hvor den ville passe på tablettens krop, og det er noget, der er værd at være opmærksom på for folk, der kan lide deres kablede lyd.

Display

(Image credit: Future)

Et af Lenovo Yoga Tab 13's største salgsargumenter er dens gigantiske IPS LCD-skærm, som er endnu større end en 12,9-tommer iPad Pro (dog meget lidt) på 13 tommer diagonalt.

Skærmen har en opløsning på 1350 x 2160 - det er teknisk set 2K - hvilket er nok til de fleste streamingtjenester og spil, som har en tendens til at udsende ved 1080p. De viste billeder var skarpe og klare.

Generelt fandt vi tavlen værdig til at se videoer og spil, men det vigtigste aspekt var størrelsen, som gjorde Yoga Tab 13 nyttig til at se på afstand, og også gjorde den fantastisk som en anden skærm til arbejde, der kunne vise masser af information på én gang.

Det er ikke en perfekt skærm - den maksimale lysstyrke på 400 nits er lidt lav, især hvis du har skiferen på et skrivebord med lys og andre lysere skærme, og opdateringshastigheden på 60Hz ligger bag 120Hz Samsung og Apple tablets, hvilket var mærkbart, når man scrollede gennem menuer og apps.

(Image credit: Future)

Opdateringshastighed dikterer, hvor mange gange billedet opdateres i sekundet, og virkningen er, at bevægelse ser jævnere ud med en højere opdateringshastighed. Med en stor skærm kan opdateringshastigheden være endnu mere mærkbar, så vi ville have elsket at se en 120Hz Yoga Tab.

Specifikationer, ydeevne og kamera

Takket være dets Snapdragon 870 chipset er denne Lenovo tablet ret kraftfuld, da det er et ret avanceret (dog ikke det hurtigste) chipset, som vi har set på et par telefoner og tablets.

Den har 8 GB RAM og 128 GB lagerplads – det er en rimelig mængde plads, men hvis du skal bruge tavlen til masser af arbejde eller store filer, kan du finde dig selv i at stole på eksterne harddiske eller cloud-lagring.

Vi testede en del spil på tabletten og fandt ud af, at de generelt kørte problemfrit med lidt forsinkelse. Når titler havde grafiske muligheder, kunne vi pålideligt skrue op for grafikken, så den matchede 2K-skærmen, og tabletten kunne klare det fint.

(Image credit: Future)

Den lange højttaler gør tabletten fantastisk til at streame lyd, samt til at se film og spille spil, da den skaber en surround-sound effekt, der hopper af overfladen tabletten er på. Mens vi testede det, blev Yoga Tab 13 vores foretrukne enhed til at spille musik.

Mens de fleste tablets har et bag og et frontkamera, har Lenovo Yoga Tab 13 faktisk kun ét - det er en 8 MP front-facer, der bruges til at tage selfies eller til videoopkald. Der er intet kamera på bagsiden.

Nogle mennesker kan sørge over manglen på et bagkamera, for selvom du ikke er en tabletfotograf, kan værktøjet være nyttigt til AR apps såvel som scanning af dokumenter. Det afhænger af din arbejdsgang, og hvad du skal bruge en tablet til.

Software

Som du sikkert kan gætte dig til ud fra de konsekvente referencer til Android, bruger Lenovo Yoga Tab 13 det Google-fremstillede operativsystem, med standard Android 11 installeret.

(Image credit: Future)

Stock Android - som Google har designet det, uden tweaks eller ændringer som nogle teknologiske mærker laver - er ikke et fantastisk operativsystem for tablets. Der er ikke mange funktioner, der får mest muligt ud af den store skærm, og mange vigtige kreative apps er kun tilgængelige på iOS.

Det betyder ikke, at Lenovo tablettens software ikke er egnet til formålet, og mange mennesker er helt tilfredse med Android-tablets. Men hvis du køber denne, efter at have brugt en iPad eller en anden tablet med skræddersyet software, vil du måske opdage, at nogle funktioner mangler.

Du kan købe en stylus til at bruge sammen med Tab 13 til at skitsere, tegne og tage noter, men vi testede den ikke sammen med tabletten.

Hvis du har læst introduktionen til denne anmeldelse, ved du, at vi brugte tabletten meget som en ekstra skærm til vores computer takket være mikro HDMI-porten.

(Image credit: Future)

Blot ved at tilslutte din tablet til en anden enhed via det medfølgende HDMI-kabel, kan du bruge den som skærm - vores bærbare computer registrerede det automatisk, og det var nemt og enkelt at opsætte. En tablet som denne kan nemt forvandle din fjernarbejdssituation, hvis du er glad for at være den person, der sidder i en kaffebar med flere skærme.

Den bedste del af denne anden skærmfunktionalitet er, at den var ret nem at konfigurere, og når du først har gjort det, kan du nemt bare tilslutte tabletten til en anden enhed og få den til at virke med det samme.

Batterilevetid

Lenovo Yoga Tab 13 rummer et massivt 10.000 mAh batteri - det er en stor strømpakke, som mere end kompenserer for den store skærm.

(Image credit: Future)

Vi var meget imponerede over skiferens batterilevetid - vi fandt ikke ud af, at vi behøvede at oplade den dagligt, på trods af at vi brugte den som en anden skærm i op til otte timer om dagen og streamede film eller lyd oven i købet.

Lenovo vurderer, at batterilevetiden på skiferen er 12 timer - producenter overvurderer ofte deres tal for batterilevetiden for tablets, men i tilfældet med Yoga Tab 13 fandt vi faktisk ud af, at den kunne langt overstige det antal timer.

Et lille problem, der påvirkede batterilevetiden, var, at HDMI-porte ikke overfører strøm - det betyder, at det kan øge forbruget af batteriet, hvis du tilslutter tavlen til en anden stikkontakt. Løsningen er at tilslutte en oplader på samme tid - vi sluttede den til vores bærbare computer til dette med et USB til USB-C kabel - men den resulterende tablet, der spirer kabler fra begge ender, kan hurtigt resultere i et rodet skrivebord.

Opladningen er på 30W, hvilket er ret hurtigt for en tablet, og hvis enheden var ved at løbe tør i løbet af en arbejdsdag, var en hurtig frokostpause nok til at tænde for den igen.

Skal jeg købe Lenovo Yoga Tab 13?

(Image credit: Future)

Køb den hvis...

Du har brug for en ekstra skærm

Takket være dens brugervenlighed kan vi nemt anbefale Yoga Tab 13, hvis du leder efter en nem anden skærm til at hjælpe med dit arbejde eller endda afslapningstid.

Du kan lide din underholdningstid

På grund af sin skærm, stativ, højttalere og processor var denne Lenovo tablet fantastisk til underholdning, med musik, streaming af tv og film og spil, alt sammen forhøjet af hardwaren.

Du ikke vil oplade hele tiden

Nogle tablets kræver hyppig strømforsyning, men Yoga Tab 13 holder i evigheder og 30W-opladningen betyder, at du alligevel ikke skal oplade den længe.

Køb den ikke hvis...

Du har brug for en komplet kreativitetspakke

Nogle kreative kerneapps er kun tilgængelige på iOS, så selvom Yoga Tab 13 er kraftfuld, kan du bare ikke downloade alt, hvad du har brug for.

Du vil bare have en nem underholdningsenhed

Hvis du har et budget og ønsker en billig og nem tavle til underholdning på rejser, vil en tablet til halv pris passe lige så godt til dig.

Du kan lide at holde din teknologi sikker

Dette er ikke en enhed, der nemt passer i beskyttende etuier hele tiden - faktisk er der næsten ingen på markedet. Hvis du har brug for, at din teknologi konstant er beskyttet, vil du have svært ved at passe på denne tavle.

Først anmeldt i November 2021