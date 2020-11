Bedste priser på soundbars i november 2020

Det er ikke ofte, du finder man finder soundbars i høj kvalitet, der også er billige Men når dete sker, kan du finde en god og kraftfuld soundbar til en pris, der er så rimelig, at du ikke kan ignorere det Vi har gjort det hårde arbejde for dig og fundet de bedste priser på soundbars af høj kvalitet. Her finder du soundbars fra blandt andet Sony, Sonos og Razer. Hvis du er bekymret for, hvor meget du virkelig får for dine penge, har vi fundet nogle af de billigste soundbars på markedet, der stadig giver et tilfredsstillende niveau af klarhed og effekt, hvilket et normalt tv ofte ikke er i stand til.

Når du først har fingre i en god soundbar, taler lyden for sig selv. Men hvis du selv skal finde de bedste priser kan det være meget tidskrævende. Især fordi lydprodukternes verden er fuld af tilsyneladende tilfældige tal- og bogstavkombinationer. Hvad synes du om produktnavnet Vizio SB-3830-D0 38-tommers soundbar?

Mellem de forskellige modeller er der også en række prisforskelle, der kan overvælde selv den mest stædige lydentusiast. Men slap af. Vi har styr på det, og i denne artikel vil vi præsentere de bedste priser fra danske webshops.

Hvis du leder efter et soundbar lige nu, kan det være umagen værd at vente et par dage, så du får et overblik over dette års Black Friday og Cyber ​​Monday-tilbud. Her kan der komme regelmæssige tilbud, så det kan være værd at have is i maven og følge vores Black Friday-artikel. Der kan være en masse penge at spare.

Følg med! Vi giver dig overblik over de bedste Black Friday-tilbud

Hvilken pris på soundbar er den bedste?

Som du sikkert kan forestille dig, er svaret på dette spørgsmål ikke en for alle.

Nogle klarer sig meget godt med en normal soundbar, dvs. uden en subwoofer og muligheder for streaming. Andre vil måske have subwooferen, men er ligeglad med streaming. Andre siger ja tak til alt det ovenstående, ud over at ønske sig to satellithøjttalere. Derfor er forudsætningerne for at vælge et soundbar utroligt varieret.

Uanset hvad kan vi give dig nogle gode ideer til, hvad du skal kigge efter, og hvor du kan finde de gode tilbud, når de dukker op.

For de fleste vil en grundpakke bestående af en soundbar med en digital lydindgang, der kan tilsluttes til de fleste nye tv, være nok. Du kan gøre det mere kompliceret med HDMI-overgange, RCA-stik og 3,5 millimeter kabler, men nogle gange er enkelthed bedst. Vi anbefaler også, at du kigger efter en soundbar med en subwoofer inkluderet, så du får det fulde lydspektrum fra dine yndlingsserier og film og ikke kun diskant og mellemområde.

Der er masser af soundbars at vælge imellem, og der er flere hver uge. Uden at trække tiden mere kommer her de bedste priser på soundbars.

(Image credit: Sony)

Sony HT-X8500 Meget for pengene Mål: 88,7 x 6,3 x 9,8 cm. | Effekt: 200 W | Frekvensrespons: 61,7 Hz – 17 KHz | Tilslutninger: Bluetooth, HDMI-indgang (19-pin HDMI type A), HDMI-udgang (19-pin HDMI type A), Digital lydindgang (optisk) (TOSLINK) Low Stock 2.263 kr. Se tilbud hos Proshop.dk Dolby Atmos og DTS:X Kompakt med alt-i-én Indbygget sub Enkel opsætning Meget for pengene Ingen opadvendte højttalere Ikke High-Res-understøttelse Få ekstra funktioner

Hele idéen om 3d-lyd, hvor alt bliver klaret af en enkelt højtaler, kan virke underlig. Ikke mindst fordi Dolby Atmos har nogle helt andre krav end én højtaler kan opfylde. Men Sony HT-X8500 har en avanceret DSP-lydbehandling, der kompenserer for den manglende opadvendte højtaler. Og resultatet er utroligt imponerende

Læs hele anmeldelsen af Sony HT-X8500

Razer Leviathan Skabt til gamere, men kanon til serieelskere Mål: 7,9 x 50 x 7,4 cm. | Effekt: 30 W | Frekvensrespons: 180 Hz – 20 KHz | Tilslutninger: Bluetooth, én optisk lydindgang, 3,5 mm audioport 1.690 kr. Se tilbud hos Komplett Bastung lyd Mange indgange Rigtig god pris Begrænset surround-lyd

Bedst som man tror, man kender et firma kommer det pludselig med et produkt, som man slet ikke havde forventet. Razer er et godt eksempel. Historisk set har virksomheden udmærket sig med mus til gamere og fantastiske tastaturer. Pludselig kom selskabet med Razer Leviathan, en utrolig smart soundbar, der koster mindre end de fleste fjernsyn

Razer-lydmonsteret har måske ikke den største effekt med sine 30 watt, men vi nød virkelig interaktionen med den medfølgende subwoofer. Og mens nogle soundbar på denne liste ikke engang prøver surround sound, gør Razer et ret anstændigt forsøg. Det er sandsynligvis ikke så godt som et 7.1-system, men god fornøjelse med at finde noget lignende til en lige så rimelig pris.

Læs hele anmeldelsen af Razer Leviathan

(Image credit: Sonos)

Sonos Beam Sonos Beam gør soundbaren til en integreret del af lytteoplevelsen Mål: 65 x 6,9 x 9,9 cm | Vægt: 2,88 kg | HDMI ARC: Ja | Trådløst: WiFi | Stemmestyring: Nej 3.399 kr. Se tilbud hos Komplett Flot og kompakt design HDMI ARC-kompatibel Super lyd App'en er ikke egnet til hjemmebiografen Ingen Dolby Atmos Opsætningen af HDMI ARC er kompliceret

Det tog sin tid, men da Sonos Beam-soundbaren endelig kom, var det ventetiden værd. Den har et så beskedent et omfang, at den passer til de fleste tv'er, er udstyret med smarte funktioner og innovative løsninger og har en strålende lyd, der virkelig imponerer. Der er dog et par ulemper, der skal påpeges. At Dolby Atmos mangler, når man betaler en så høj en pris, er skuffende.

Den måde højttaleren passer ind i resten af ​​Sonos økosystem, gør den til et must for dem af jer, der allerede har investeret i andre Sonos-enheder.

Hvis du har et HDMI-ARC-kompatibelt tv, som de fleste moderne fjernsyn, får du også glæde af det. Og hvis du derudover har andre kompatible Sonos-højtalere, er det en enkel måde at få trådløs surround-lyd til i hjemmebiografen

Læs hele anmeldelsen af Sonos Beam

(Image credit: Sonos)

Sonos Arc Glimrende surround-lyd uten satellitthøyttalere Mål: 1141,7 x 87 x 115,7 mm | Vægt: 6,25 kg. | Tilslutninger: HDMI ind (ARC), optisk-til-HDMI-overgang, Bluetooth, Ethernet-port, 802.11b,g Wi-Fi, Apple AirPlay 2, IR-modtager | Subwoofer inkluderet: Nej 6.699 kr. Se tilbud hos Komplett Dolby Atmos, TrueHD og Dolby Digital Plus Diskret alt-i-én soundbar Glimrende lyd til film og musik Passer ikke i alle rum Trueplay Tuning kun på iOS Begrænset understøttelse af stemmestyring

Sonos nye surround-løsning Arc består kun af en soundbar, hvor alt er integreret. Vi er ikke sikre på, om den får sit navn fra HDMI-forbindelsen, den nyder godt af, om det er er på grund af den buede front. Måske er det fordi den lyd rundt i rummet? Under alle omstændigheder slår den de fleste soundbars på markedet.

Sonos Arc understøtter Dolby TrueHD og Dolby Digital Plus, så du kan få den bedst mulige lyd fra Blu-Ray og streamingtjenester, der også understøtter det. Derudover er der objektbaseret 3D-lyd gennem Dolby Atmos, og den bruger dine vægge til at reflektere lyd, så den kommer fra alle retninger.

Læs hele anmeldelsen af Sonos Arc

LG SK8 Kompakt design, god lyd og meget for pengene Mål: 1061 (b) x 57,5 (h) x 87 (d) mm | Effekt: 360 W | Højtalerkonfiguration: 2.1 | Tilslutninger: HDMI ind, en HDMI ud, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, optisk lydindgang Stilfuldt, kompakt design Klar soundbarlyd Mange mulige lydkilder Meget for pengene Ganske ‘flad’ subwoofer-lyd Ingen lyd fra bagkanal Kun én HDMI-indgang Ingen 4K passthrough

SK 8-systemet er et af de mest fristende soundbars. Og med en højde på mindre end 60 mm. er den slank nok til at passe under næsten ethvert tv uden at komme i vejen for skærmen.

Det er heller ikke dumt, at det har en smuk, glat overflade og elegant afrundede hjørner, der giver en følelse af glamour. Desværre er den tilknyttede trådløse subwoofer meget mindre elegant.

Det er bare en firkantet kasse, du hellere vil have hjemme bag sofaen eller under et bord. Den føles dog godt lavet og solid. Og for at være ærlig er de fleste bashøjttalere heller ikke noget specielt at se på.

Læs hele anmeldelsen af LG SK8