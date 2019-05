Dolbys nye hovedtelefoner giver dig en hjemmebiograf på hovedet

Dolby vil ikke længere nøjes med at være kendt for lydformater – i dag introducerer firmaet sit første sæt hovedtelefoner henvendt til konsumentmarkedet, Dolby Dimension.

Disse nye over-ear hovedtelefoner er designet til at forbedre TV-oplevelsen og kan ifølge Dolby give dig en ægte biografoplevelse i hjemmet. Dette opnår Dolby med disse trådløse hovedtelefoner med aktiv støjreducering og understøttelse af op til otte Bluetooth-forbindelser på én gang. Det betyder, at du kan forbinde dem til din telefon, dit smart-TV, din computer og din tablet og let skifte imellem dem.

De kan også aktivere din personlige favoritassistent via en langt tryk på knappen i den ene side og er udstyret med Dolbys Cinematic Sound, som bevarer lydfeltet foran dig, selvom du drejer hovedet.

Den funktion Dolby er mest stolte af, er dog muligheden for at lukke lyd ind fra den omgivende verden. Det er en funktion vi allerede har set i eksempelvis Sony WH-1000XM3 og andre støjreducerende hovedtelefoner, men Dolby lader dig finjustere hvor meget lyd der skal lukkes ind via den medfølgende app.

Ikke som din bedstefars TV-hovedtelefoner

Det lader til, at Dolby skruer gevaldigt op for kvaliteten af trådløse TV-hovedtelefoner – den slags dine bedsteforældre sad med i stuen, for at kunne følge med i hvad der foregik på TV. Der er ikke sket meget på dette område i mange år, men nu ser det ud til, at Dolby prøver at levere en bedre lydkvalitet til denne begrænsede målgruppe.

Når det er sagt, kommer disse fantastiske hjemmebiohovedtelefoner næppe til at erstatte nogen af de eksisterede støjreducerende hovedtelefoner, eftersom de hverken kan foldes sammen eller har stik til 3,5mm lydkabel, så du eksempelvis kan slutte dem til et flysæde – så vent lige med at smide dine Bose eller Sony-hovedtelefoner ud lidt endnu.

Ifølge Dolby vil de kunne holde sig kørende i 10 timer på en enkelt opladning og har en Quick Charge-mode, der giver to timer afspilning efter 15-20 minutters opladning.

Inden i sidder der 40mm drivere, hovedtelefonerne vejer 330 gram og benytter en Snapdragon Quad-Core Arm Processor til lydbehandlingen. Du får aptX-understøttelse og et frekvensområde på 20 til 20,000 Hz.

Hvad koster de så? Dolby Dimension kan købes fra i dag og koster 599 dollars (ca. 4.000 kroner).