Anmeldelse Sonos Move 2 - Stor og lækker lyd

Et fysisk håndtag ville være at foretrække

Sonos Move 2 leverer en energisk, men alligevel raffineret lyd, der balancerer en kraftig bas med raffinerede klassiske instrumenter. Dens større skala sammenlignet med mindre Bluetooth-højttalere er tydelig, men både størrelsen og prisen vil være for meget for nogle brugere. Men kombinationen af muligheder for både at kunne bruge den som hjemmehøjttaler og muligheden for at tage den med dig, giver en virkelig stor fleksibilitet.

Sonos Move 2: Anmeldelsen kort

Sonos Move 2 er den nye store, bærbare højttaler fra Sonos, som er designet til at være en hjemmehøjttaler, som du bare kan tage med dig, når du har lyst.

Sonos Move 2 er noget større og tungere end mange andre Bluetooth-højttalere, men så gemmer den også på virkelig god lyd og høj batterilevetid. Den kan holde i 24 timer (og det holder i min test). Ulempen er, at al denne teknologi kommer til en seriøst høj pris på 3.699 kr.

Sonos Move 2 gør alt det, den skal, ekstremt godt. Den har en fantastisk lyd med dybde, pondus og detaljer, som tilfredsstiller kræsne lyttere, og så er den sjov og høj nok til fester. Dens lydstyrke er en del af dens fordel - hvor andre bærbare højttalere begynder at lyde dårligt ved max volumen, bliver Move 2 ved med at lyde godt.

Da en blanding af Bluetooth og Sonos Wi-Fi-forbindelse nu også tilbydes af andre Sonos-højttalere - især Sonos Era 100, som lyder på samme måde, men koster næsten det halve - har den nye Move 2 sværere ved at retfærdiggøre sin pris, end forgængeren havde. Men hvis du allerede har et Sonos-setup, og hvis du vil have den særlige blanding af kraft og funktionalitet, som Move 2 leverer, og du har budgettet til det, så kan jeg helt klart anbefale den. Den er stilfuld og fleksibel og lyder virkelig godt.

Men hvis du er mere budgetbevidst, eller hvis du ikke har brug for alle de funktioner, den tilbyder, er det måske bedre at spare penge og kigge på den stationære Sonos Era 100, den billigere og noget mindre - både med lyd og pris - Sonos Roam.

Toppen af Sonos Move 2 har berøringsfølsomme knapper til at skifte spor og lydstyrke. (Image credit: Future)

Sonos Move 2: Pris og tilgængelighed

Kom i butikkerne september 2023

Officielt prissat til 3.699 kr.

Sonos Move 2 blev lanceret september 2023 og landede i et marked, hvor vi nærmest drukner i bærbare højttalere. Mange af dem til priser imellem 800 og 2.000 kr., så der er altså et stykke vej op til Sonos Move 2 rent prismæssigt. Men størrelsen betyder selvfølgelig også noget og f.eks. koster UE EpicBoom, der minder om Sonos Move 2 i størrelse, 2.799 kr. Sonos-produkter kommer ikke så ofte på udsalg, så du skal være opmærksom, hvis du skal fine den med rabat.

Sonos har altid været et premiummærke, og Sonos Move 2 er næsten så premium, som bærbare højttalere kan blive, og kun få konkurrenter, såsom Bang & Olufsen Beosound A5, tør gå højere end dette.

Sonos har selvfølgelig et mere overkommeligt alternativ i form af Sonos Roam, som prismæssigt (og størrelsesmæssigt) er tættere på, hvad folk forbinder med Bluetooth-højttalere. Så Move 2 er til folk, der ikke vil gå på kompromis med den relativt komprimerede lyd fra Roam.

Sonos Move 2: Specifikationer

Vægt: 3kg Mål: 160 x 241 x 127mm Batterilevetid (angivet til): 24 hours Forbindelser: Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB-C Drivere: 2x tweeter, 1x midwoofer Aux-in: Ja, via USB-C adapter Opladning: Sonos ladestation eller USB-C Mikrofon: Ja Vandtæthed: IP56

Sonos Move 2 med sin opladningsholder. Du kan også oplade den direkte via USB-C. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Funktioner

Wi-Fi eller Bluetooth, plus valgfri line-in

24-timers batterilevetid holder i test

Touch-kontroller på toppen fungerer godt

Sonos Move 2 har både Bluetooth og Wi-Fi som tilslutningsmuligheder, ligesom forgængeren havde det. En kombination, der nu findes i flere enheder i Sonos' sortiment. Ikke kun Move 2 og Roam har Bluetooth og wi-fi, men også Sonos Era 100 og Sonos Era 300.

Ligesom Era 100 og Era 300 har den en USB-C-port, der fungerer som line-in (også til et 3,5 mm jackstik, hvis du har Sonos' adapter), og en opdateret samling af touch-kontroller på toppen, og en aflang rille, som justerer lyden op eller ned, når man fører ringeren den ene eller anden vej. Play/pause- og frem-knapperne er her også, sammen med en indikator for stemmestyringssystemet - igen en funktion, den deler med de andre højttalere, inklusive både Alexa- og Sonos Voice Control-muligheder.

Og ligesom Era 100 har Move 2 et højttalersystem med tre drivere, med to vinklede diskanter, der peger mod venstre og højre (for at skabe stereo), og en central mid-woofer. Det betyder, at forskellen mellem Move 2 og Era 100 nærmest kun er batteriet og Move 2s mere robuste konstruktion.

Sonos hævder, at batterilevetiden er 24 timer, hvilket er dobbelt så meget som den originale Sonos Move tilbød, og min erfaring er, at den når det - i hvert fald når volumen ikke er skruet for højt op. Jeg oplevede, at den i gennemsnit tabte ca. 4 % i timen, når den spillede via Wi-Fi med en lydstyrke på ca. 25 %, hvilket er højt nok til at nyde musikken, mens jeg skriver denne anmeldelse. Når du har den med udenfor, er det sandsynligt, at du har den på et højere niveau end dette, men jeg oplevede ikke, at batteriet faldt drastisk.

Jeg oplevede også, at den tabte omkring 20 % batteri, når den blev efterladt i 24 timer. Den har en dvaletilstand, som den automatisk går ind i, når den er alene, og som effektivt stopper batteritabet. Men du kan ikke vække den fra dvaletilstand med fjernbetjeningen, du skal trykke på tænd/sluk-knappen på bagsiden for at vække den til live igen. En bonus ved batteriet denne gang er, at du kan oplade din telefon fra det ved at sætte det i USB-C-porten. Du behøver ikke at gøre meget - bare sæt stikket i, og hvis den ikke begynder at oplade med det samme, skal du trykke på tænd/sluk-knappen på bagsiden.

Som med alle Sonos-systemer er det nemt at sætte den op. Sonos-appen registrerer den med det samme og gennemgår hurtigt processen med at tilføje den til dit Wi-Fi og dit Sonos-hjemmenetværk samt opdatere den med ny software.

Du kan også aktivere Auto TruePlay her, som automatisk justerer lyden til dine omgivelser og opdaterer med få minutters mellemrum, fordi højttaleren konstant overvåger sig selv. Sonos har fortalt mig, at denne funktion er mindre effektiv end den fulde Trueplay- eller Quick Tune-funktion på deres nyere højttalere. Jeg er ikke sikker på, at det ændrer ret meget her, men det er bedre end ingenting. Der er også mulighed for at bruge to Move 2-højttalere til et mere overbevisende stereosystem, men så vil mange nok foretrække de noget billigere Era 100.

Du kan indstille stemmestyringsindstillingerne fra appen, enten ved at aktivere Amazon Alexa eller Sonos Voice Control, som stort set kun giver mulighed for at vælge og afspille musik, men så foregår funktionerne også direkte på højttaleren, uden at kommandoer og så videre bliver sendt i skyen til bearbejdening, hvilket er rart, hvis du hører til dem, der går op i privatlivets fred. En fysisk kontakt på bagsiden deaktiverer mikrofonen helt, hvis du foretrækker det. På bagsiden i bunden finder du også USB-C-porten.

Bluetooth-parring tændes og slukkes også ved hjælp af en knap på bagsiden, som du holder nede et kort øjeblik. Det dukkede straks op som en mulighed på mine enheder efter det. Du kan bruge Bluetooth-forbindelsen eller den valgfrie line-in (en separat 3,5 mm-til-USB-C-adapter kan købes) til at oprette forbindelse til Move 2 og derefter sende lyden rundt til andre Sonos-højttalere. Så jeg kunne forbinde Move 2 til en Bluetooth-kilde og bruge Sonos-appen til at sende lyden til min Sonos Arc. Det fungerede helt problemfrit via systemvisningen i Sonos-appen - tryk på det firkantede "broadcast"-ikon ved Move 2 for at vælge andre Sonos-højttalere at sende lyden til.

Funktioner: 4.5/5

På sin opladningsholder kunne Sonos Move 2 lige så godt være en hvilken som helst anden Wi-Fi-højttaler til hjemmet. (Image credit: Future)

Sonos Move 2: Lydkvalitet

Fremragende balance og stor detaljerigdom

Ingen forskel mellem Bluetooth og Wi-Fi

Ikke rigtig stereolyd

Der er ingen mærkbar forskel i lydkvaliteten mellem Bluetooth og Wi-Fi (i Sonos-appen) på Sonos Move 2. Så vurderingen af lyden begge kilder.

Det vil måske ikke overraske Sonos-kendere at høre, at Move 2 lyder fantastisk. Den er i stand til at skabe stor dybde i den lave ende på en måde, der udnytter dens størrelse og vægt - bassen vibrerer mærkbart og lægger en solid bund, uden at føles, som om det kammer over.

Krafttig bas er ret almindeligt i bærbare højttalere, men det kan ofte føles overdrevet og som om højttaleren ikke helt formår at styre bassen præcist. Med Sonos Move 2 oplever vi en bas, der er virkelig godt afbalanceret, som vi også er vant til med Sonos-udstyr.

I mellemtonen har instrumenterne plads nok til at udtrykke sig, og det føles bestemt ikke som et lille lydbillede - det spreder sig fint. Jeg synes, højttaleren kæmper mest for klarhed her i særligt tætpakkede numre. Du kan få lidt bedre præcision fra noget som HomePod 2, eller helt sikkert fra Sonos Era 300 - som begge er til samme pris eller billigere, men som ikke er bærbare. Sonos Move 2 håndterer indholdet fint, men den har nogle begrænsninger her.

I diskanten er den igen sprød og i total kontrol. Små diskant-detaljer hæver sig fint over mellemtonen, uden at forstyrre lyden. Som med Era 100, der har et lignende højttalerarrangement, vil jeg ikke sige, at Move 2 leverer ægte stereolyd. Hvis du sidder lige over for den i en optimal afstand, ja, så vil du kunne høre stereoseparationen ret tydeligt. Men det vil bare ikke være såden de fleste mennesker bruger Sonos Move 2. Og når den står udenfor eller i et hjørne indenfor, så får du bare ikke den præcise stereolyd. Men jeg synes, at de vinklede højttalerenheder hjælper med det brede lydbillede.

Spørgsmålet om Move 2 er egentlig ikke, om den lyder godt. Det gør den virkelig. Det er, om den lyder godt nok til prisen, som uden tvivl er høj. Dens lyd ligger utroligt tæt på Sonos Era 300, men du kan næsten købe to Era 100 for samme pris som en Sonos Move. Men Sonos Move 2 kan du tage med på farten, og her leverer den altså virkelig høj og solid lyd.

Lydkvalitet: 4.5/5

Bagsiden af Sonos Move 2 har sit håndtag sammen med nogle flere knapper. (Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Design

Lækker konstruktion og lækre materialer

Slankt design, der ser godt ud som en hjemmehøjttaler

Et rigtigt håndtag ville nok være bedre

Sonos Move 2 ligner den originale Move utroligt meget, men med en ny finish på plastikken, en lidt anden kurve på kanterne og et nyt udseende toppanel - alt sammen i tråd med Sonos' nye designsprog, som blev introduceret med Era 100- og Era 300-højttalerne. Nu kommer den også i en ny farve, da den ud over sort eller hvid også fås i en flot olivenfarve. Som er neutral uden at være kedelig; moderigtig, men ikke prangende.

Og den ligner heller ikke bare originalen; den har stort set de samme dimensioner og den samme vægt. Sammenlignet med mere bærbare højttalere som en JBL Flip 6 eller Sonos' egen Roam er den ret stor. Vægten på 3 kg skubber også lidt til definitionen af bærbar, afhængigt af hvad du vil gøre med den. Det er for meget til at tage med i rygsækken på en vandretur, men det var ikke noget problem at bære den ud i haven til en kop kaffe eller imens man luger ukrudt. Men en ældre person vil måske synes, at den er for stor at bære rundt på.

En faktor i vægten er, hvordan du bærer den. Håndtaget på bagsiden er helt fin at gribe fat i og føles bundsolid som bærehåndtag, men vægten er ubalanceret, så igen, hvis nogen har problemer med greb eller styrke, kan det være udfordrende. Det "usynlige" håndtag får Move 2 til at se godt ud i hjemmet, når den ikke er i brug, men rent praktisk ville et standard over-the-top bærehåndtag nok være mere brugbart for flere mennesker.

Opladningsdocken er den eneste del, der ikke føles helt så omhyggeligt konstrueret som resten. Det er ikke, fordi der er noget galt med den som sådan, den er bare tynd og let. Højttaleren er IP56-klassificeret, hvilket betyder, at den kan tåle at blive sprøjtet på og let nedsænket i vand, og at den kan beskytte mod en hel del støv eller sand. Du vil opdage, at mange af de bedste vandtætte højttalere kan klare det bedre, men det er fint til det, Move 2 egentlig er designet til - den kan tåle at blive regnet på, hvis du efterlader den udenfor, eller at få sprøjtet vand på sig ved et uheld.

Design: 4/5

(Image credit: Peter Hoffmann)

Sonos Move 2: Værdi

Den er dyr sammenlignet med andre Sonos-højttalere.

Men den tilbyder en unik kombination af fleksibilitet og lydkvalitet

I sidste ende det værd, hvis du har brug for det, den tilbyder

Jeg var inde på dette emne i slutningen af afsnittet om lydkvalitet - udfordringen for Sonos Move 2 er i virkeligheden, hvad du ellers kan få til prisen. Du får en Sonos Era 300, som lyder mærkbart bedre. Eller (næsten) to Sonos Era 100-enheder, som måske betyder, at du ikke har brug for bærbarheden. Eller en Era 100 og en Sonos Roam, som giver dig bærbarhed og kraft i separate enheder.

Det betyder ikke, at Move 2 er giver dig dårlig værdi for pengene, for den kommer med en særlig blanding af funktioner og fleksibilitet. Batterilevetiden er virkelig lang sammenlignet med andre bærbare højttalere, lydkvaliteten er virkelig god, og den er så fleksibel med sin kombination af Wi-Fi og Bluetooth (og muligheden for at sende Bluetooth-lyd til andre Sonos-enheder).

Så hvis du vil have Move 2, skal du især have det, den tilbyder. Denne særlige blanding af lyd i høj kvalitet, lang batterilevetid og tilslutningsmuligheder, og du er glad for ikke at gå på kompromis med budgettet for at få det.

Værdi: 3/5

Sonos Move 2 er en dejlig, dejlig højttaler, men prisen vil helt sikkert afskrække nogle mennesker. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Sonos Move 2?

Funktioner Masser af tilslutningsmuligheder og brugervenlig app-styring. 4.5/5 Lydkvalitet Power nok til fester, detaljeret nok til personlig lytning. Fyldig og lækker lyd. 4.5/5 Design Den er solidt bygget og ser godt ud, men den er også stor og tung. 4/5 Værdi Den spiller godt, men prisen er høj. 3/5

Køb den, hvis...

Du vil have stor lyd udenfor

Sonos Move 2 er i stand til at spille højt, men med en detaljeret og fint afbalanceret lyd. Den kan uden problemer sørge for god musik udendørs i høj kvalitet.

Du vil have en indendørs og en udendørs højttaler

Den svarer dybest set til en Sonos Era 100, men med et batteri og vandtæthed. Det er en fantastisk hjemmehøjttaler, som du også kan tage med dig.

Du ønsker lang levetid for en bærbar højttaler

En batterilevetid på 24 timer er fremragende for en Bluetooth-højttaler, og det klarer den fint.

Køb den ikke, hvis...

Du vil have en billig Bluetooth-højttaler

Der findes masser af billigere højttalere på markedet. Her betaler du både for lyden, den brugervenlige app og selve Sonos systemet. Hvis du bare vil have billig lyd, er der andre muligheder.

Du vil have en lille og let højttaler

Den er stor, og den vejer 3 kg. Håndtaget på bagsiden ligger ikke supergodt i hånden, så selv om den er bærbar, kan du ikke slæbe rundt på den hele dagen.

Sonos Move 2: Andre valgmuligheder

Sonos Roam

En bærbar Sonos-højttaler med Wi-Fi og Bluetooth til mindre end halvdelen af prisen for Move 2. Lyden er selvfølgelig et niveau under, og batterilevetiden er kortere, men du får det meste af funktionaliteten her. Læs vores fulde anmeldelse af Sonos Roam.

UE Epicboom

Ultimate Ears Epicboom er en rigtig fin Bluetooth-højttaler i stort set samme format som Sonos Move 2. en leverer også stor lyd, som er næsten lige så imponerende som den lyd Move 2 leverer. Læs vores anmeldelse af Epicboom.

Sådan testede vi Sonos Move 2

Sonos Move 2 er meget større end Era 100 på trods af lignende lyd- og forbindelsesteknologi. (Image credit: Future)

Testet i over tre uger

Testet derhjemme og i haven

Brugt primært med Spotify og Apple Music og podcasts

Jeg testede Sonos Move 2 i over tre uger i mit hjem og brugte den som min primære musikkilde i den periode - mens jeg arbejdede hjemme ved mit skrivebord, indendørs ved en lavere lydstyrke; og jeg havde den med i sommerhus og i parken, hvor jeg skruede mere op for lydstyrken.

Jeg brugte den primært med Spotify, testede via Bluetooth og via wi-fi ved hjælp af Sonos-appen på forskellige tidspunkter for at sikre, at der ikke var forskelle i lydkvaliteten. Jeg lyttede også lidt til podcasts på den.

Jeg sammenlignede den direkte med Sonos Era 100 i en head-to-head-test, samt Ultimate Ears Epicboom. Jeg havde også Sonos Era 300 til rådighed, så jeg lyttede til den for at sammenligne.